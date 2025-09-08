Chiến sự Ukraine 8/9: Chiến dịch mùa hè của Nga đã lên đỉnh điểm

Nga tập kích tên lửa vào thủ đô Kiev, Ukraine (Ảnh minh họa: Telegram).

Nga tấn công bằng tên lửa và UAV dữ dội chưa từng có

Kênh Military Summary đưa tin, đêm 6-7/9, lực lượng Moscow đã phát động cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV quy mô lớn nhất vào Ukraine kể từ khi chiến tranh nổ ra. Tổng cộng 818 UAV và phương tiện không người lái đã được sử dụng. Điểm đáng chú ý nhất, bên cạnh quy mô lớn, là việc quân đội Nga (RFAF) lần đầu tiên tấn công vào cây cầu bắc qua sông Dnipro gần thành phố Kremenchuk.

Sau cuộc không kích lớn nhất kể trên, các sự kiện đang diễn ra nhanh chóng. Đáp trả, Kiev tuyên bố đã tấn công đường ống dẫn dầu Druzhba ở vùng Bryansk ở Nga, điều này hiện chưa thể được xác minh độc lập.

Cuộc tập kích đường không dữ dội chưa từng có này cũng trùng với thời điểm lực lượng Moscow bắt đầu một cuộc tấn công lớn, nhằm thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk. Hoạt động giao tranh diễn ra mạnh mẽ ở các khu vực Liman, Seversk (Siversk) và Sloviansk.

Giao tranh ác liệt tiếp diễn trên toàn bộ chiến tuyến. Đặc biệt, tỉnh Dnipropetrovsk đang bị tấn công dữ dội và quân đội Nga cũng được cho là đã kiểm soát thêm một ngôi làng khác.

Tuy nhiên, cũng có báo cáo về các cuộc phản công tiếp theo xung quanh Pokrovsk, các nhà quan sát quân sự tuyên bố rằng quân đội Ukraine (AFU) đã tái chiếm được làng Volodymyrivka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ngày 7/9. Trong đó, Moscow phát động đòn tập kích đường không quy mô lớn chưa từng có vào hàng loạt mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương (Ảnh: Military Summary).

Tổng thống Mỹ sẽ thảo luận với Tổng thống Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ hội đàm với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin "rất sớm" và các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ đến Nhà Trắng vào đầu tuần, CNN đưa tin.

Tổng thống Donald Trump phát biểu: "Sẽ sớm thôi. Trong vòng vài ngày tới. Này, chúng ta sẽ làm điều đó. Về tình hình giữa Nga và Ukraine. Chúng ta sẽ làm điều đó".

Tổng thống Mỹ: "Tôi không hài lòng với những gì đang diễn ra ở đó (các cuộc tấn công của Nga). Tôi tin rằng chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này. Nhưng tôi không hài lòng với họ. Tôi không hài lòng với bất cứ điều gì liên quan đến cuộc chiến này".

Đồng thời, ông Trump cũng cho biết: "Một số nhà lãnh đạo châu Âu sẽ đến thăm đất nước chúng ta vào thứ hai hoặc thứ ba, và tôi nghĩ chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sắp điện đàm hoặc gặp mặt trực tiếp (Ảnh minh họa: NDTV).

DeepState: AFU đẩy lùi RFAF ở một số khu định cư thuộc Donetsk

Theo dự án phân tích DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), AFU đã giành lại một khu vực đông dân cư ở vùng Donetsk và đẩy lùi đối phương ở một số khu vực khác.

Báo cáo có đoạn: "Lực lượng Phòng vệ đã giành lại Vladimirovka, đẩy lùi đối phương gần Razinoe, Zolotoy Kolodets và Novotoretskoye".

Đồng thời, các nhà phân tích lưu ý trong báo cáo rằng quân đội Nga đã tiến vào khu rừng Serebryansky.

Trước đó, sau khi mất 5km2 ở Pokrovsk vào tháng 8, các đơn vị AFU đã có thể giành lại quyền kiểm soát 26km2, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Alexander Syrsky cho biết.

Chiến dịch mùa hè của Nga đã lên đỉnh điểm

Kênh Readovka nhận định, các cuộc giao tranh gần Dobropolye - nơi lực lượng Kiev đang nỗ lực phản công - đã lên đến đỉnh điểm và sẽ quyết định kết quả toàn bộ chiến dịch mùa hè mà quân đội Nga dốc toàn lực triển khai.

Trong khi đó, ở Krasnolimansk, các đơn vị AFU quanh hồ chứa Oskol có nguy cơ bị cô lập. Gần Kupyansk, cuộc đột phá vào thành phố cho thấy hệ thống phòng thủ Ukraine suy yếu, trong khi ở Pokrovsk, các hành động phản công của lực lượng Kiev đã kết thúc trong thất bại về mặt chiến thuật.

Hướng Krasnolimansk

RFAF tiếp nối những thành công trong khu vực rừng Kremensky bằng kết quả khả quan ở nút phòng thủ Torskoye - Zarechnoye. Tuy nhiên, các sự kiện chính đang diễn ra trên trục Redkodub - Glushchenkovo ​​- Andreyevka, nơi các đơn vị xung kích Nga tạo ra mối đe dọa bao vây nhóm binh sĩ đối phương ở bờ phía đông hồ chứa.

Các đơn vị Moscow đã xâm nhập Maliyevka và chỉ còn chưa đầy 8km nữa là họ áp sát tuyến phòng thủ chính Peski Radkovskiye. Cùng lúc đó, mặt trận tấn công đang mở rộng về phía bắc, lính xung kích Nga đẩy lùi lực lượng Kiev ra khỏi Andreyevka, khiến tình hình đối phương trở nên phức tạp đáng kể.

Tình hình trở nên nguy cấp hơn so với hồi tháng 7, khi việc mất Redkodub buộc Lữ đoàn tấn công độc lập số 3 AFU phải phản công để xóa sổ mũi nhọn nhô ra.

Bộ chỉ huy Kiev nỗ lực cao độ nhằm ngăn chặn quân đội Nga ở Maliyevka. Điều quan trọng đối với họ là giành thời gian để tập hợp lại và phản công trực tiếp vào khu vực này. Đây là cách duy nhất để AFU có thể trì hoãn sự cô lập không thể tránh khỏi.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Krasnolimansk ngày 7/9. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Hướng Pokrovsk (Donetsk)

Ở khu vực phía đông, AFU đang phải hứng chịu hậu quả từ những quyết định mạo hiểm. Cuộc đột phá của Tiểu đoàn 2 thuộc Lữ đoàn tấn công đường không 79 giữa Mirolyubovka và Novoekonomichesky đã gây ra nhiều vấn đề, đặc biệt là họ đã rơi vào vòng vây.

Giờ đây, Bộ chỉ huy Kiev buộc phải sử dụng lực lượng dự bị để giải cứu, nếu không tổn thất về hình ảnh sẽ còn lớn hơn bất kỳ tổn thất chiến đấu nào. Lữ đoàn 79 thừa nhận trên kênh Telegram chính thức rằng: "Tiểu đoàn 2 đã "tham gia" vào một cuộc phiêu lưu rất tồi tệ của Tư lệnh Lữ đoàn Kolodiy".

Đơn vị này - cố thủ trên những vị trí bị bỏ hoang ở phía tây nam Malinovka - đã chịu tổn thất nặng nề, nhưng vẫn tiếp tục kháng cự nhờ được cung cấp hậu cần bởi UAV, nhất là UAV hạng nặng 6 cánh quạt.

Trung đoàn tấn công độc lập 425 AFU được tái triển khai, đang cố gắng đột phá đến Novoekonomicheskoe để mở đường máu cho Lữ đoàn 79 nhưng nhiệm vụ là cực kỳ nan giải.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd ngày 7/9. Trong đó, Kiev phát động mũi phản công về phía đông Mirnograd nhưng bị chặn lại và Lữ đoàn 79 bị lực lượng Moscow bao vây (Ảnh: Readovka).

Hướng Kupyansk

Việc quân đội Nga bất ngờ đột phá thành công vào khu vực tây bắc thành phố, thọc sâu đến tận khu vực hành chính, trở thành bằng chứng rõ ràng cho thấy hệ thống phòng thủ đối phương đã suy yếu.

Kupyansk là nơi cung cấp lực lượng cho các cuộc phản công gần Dobropolye, và tình hình căng thẳng chung ở các khu vực phía nam mặt trận đã buộc Bộ chỉ huy Kiev phải điều động toàn bộ lực lượng dự bị sẵn có, khiến mặt trận phía bắc gần như bị bỏ mặc.

Điều này buộc AFU phải tổ chức lại hệ thống phòng thủ, thu gọn đường bao ngoài về phía đông thành phố nhằm chi viện cho khu vực tây - tây bắc.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 7/9. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được. Các phần gạch chéo được cho là vùng xám, không bên nào nắm giữ hoàn toàn (Ảnh: Readovka).

Hướng Dobropolye

Lực lượng Kiev đã có kế hoạch phản công mới. Một nhóm hỗn hợp gồm các đơn vị tấn công đường không và cơ giới chính thức phát động cuộc tấn công dọc theo dải Ivanovka - Nikanorovka - Suvorovo với mục tiêu là tiếp cận tuyến Mayak - Novotoretskoye - Razino.

Chiến dịch này nhằm mục đích ngay lập tức giải quyết cuộc khủng hoảng tác chiến của AFU tại Dobropolye và khu vực phía bắc Pokrovsk. Bộ chỉ huy Kiev có kế hoạch cắt đứt mũi nhọn của Tập đoàn quân Cận vệ 51 RFAF và buộc lực lượng Moscow phải rút lui khỏi khu vực Novoaleksandrovka và Grishino. Đồng thời, chiến dịch này được cho là sẽ làm dịu tình hình khó khăn của quân đội Ukraine tại Rodinskoye.

Sau thất bại của kế hoạch tấn công Zolotoy Kolodez, AFU đã chuyển hướng tấn công về phía nam. Tuy nhiên, bất chấp cường độ giao tranh tăng mạnh, các đơn vị của Tập đoàn quân 51 Nga vẫn giữ vững vị trí, dựa vào Ivanovka, Nikanorovka và Suvorovo. Chính vì vậy, lực lượng Kiev không thể tăng tốc ngay lập tức.

Việc thiếu những kết quả đáng kể trong giai đoạn đầu đặt ra câu hỏi về khả năng thành công về nguyên tắc của quân đội Ukraine. Khu vực nói trên là nơi tập trung mọi phương tiện hỏa lực của RFAF, với sức kháng cự mạnh mẽ như vậy, ngay cả những bước tiến nhỏ cũng khiến AFU phải trả giá đắt.

Lực lượng Kiev không thể tấn công quá một thời gian nhất định, nếu không, khi tất yếu phải chuyển sang phòng thủ, họ sẽ rơi vào tình huống gần như không còn ai để chiến đấu.

Trong vòng 2 hoặc 3 ngày tới là thời điểm then chốt và sẽ quyết định không chỉ số phận của mũi tiến công của Tập đoàn quân 51 RFAF đang vươn tới các tuyến giao thông của khu vực Slavyansk - Kramatorsk, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới diễn biến tiếp theo của các trận đánh giành Pokrovsk và Mirnograd.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Dobropolye ngày 7/9. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được. Lực lượng Kiev phản công ác liệt tại phần gạch chéo (Ảnh: Readovka).

Hướng Pokrovske

Kênh AMK Mapping cho biết, trên hướng Pokrovske (thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, khác với thành phố Pokrovsk ở Donetsk), quân đội Nga tiếp tục tiến công nhanh chóng và đạt được những tiến bộ đáng kể trong 5 ngày qua.

Ở phía nam sông Vorona, sau khi chiếm lại Vorone và củng cố vị trí trong làng và các khu vực xung quanh, RFAF tiếp tục các hoạt động tấn công với mục tiêu tiến đến Sosnivka.

Điều này được thực hiện bằng cách tấn công vào 2 địa điểm. Các cuộc tấn công chính được thực hiện từ Komyshuvakha và các vị trí ở phía bắc. Tại đây, lực lượng Moscow tiến từ làng đến ngoại ô Ternove, và dọc theo các cao điểm đến khe núi chạy về phía đông nam từ Sosnivka, giành quyền kiểm soát hoàn toàn các cao điểm và thiết lập vị trí ở vùng đất thấp.

Khi quân đội Ukraine đã ở phía sau khe núi và không thể phản công hiệu quả, quân tiếp viện của Nga đã được đưa vào Vorone, bắt đầu tấn công từ các vị trí mới củng cố của họ đến khu vực Khoroshe, chiếm giữ nó và đột nhập vào các ngôi nhà ở phía đông bắc Sosnivka.

Cùng lúc đó, RFAF tiến vào Sosnivka từ phía đông nam sau khi chiếm được rìa phía đông khe núi và nhanh chóng chiếm được phần lớn ngôi làng. Hiện tại, các ngôi nhà ở phía tây bắc đang nằm trong vùng xám. Binh lính Ukraine đang cố gắng xâm nhập theo từng nhóm nhỏ.

Trong khi đó, ở phía bắc sông Vorona, quân đội Nga tiến quân từ các vị trí mới được củng cố ở phía đông bắc Vorone, tiến về phía tây bắc dọc theo các cao nguyên đến rìa phía nam Novoselivka. Họ đã nhanh chóng tiến vào làng và kiểm soát các đường phố phía nam, trong khi các lực lượng khác từ khe núi ở phía bắc đã chiếm được các ngôi nhà phía bắc, đưa khu định cư này hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của RFAF.

Ngoài ra, do những bước tiến này, quân đội Ukraine đã phải từ bỏ làng Sichneve để tránh bị bao vây và rút lui hơn 6km về phía tây đến các vị trí phía bắc Sosnivka. Tổng cộng, quân đội Nga đã giành thêm được xấp xỉ 33,20 km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk ngày 7/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga dồn dập tấn công Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 7/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể ​​từ đầu ngày, có 118 cuộc giao tranh trên mặt trận, cụ thể, quân đội Nga thực hiện 34 cuộc tấn công ở Pokrovsk, 16 cuộc tấn công tại Novopavlovsk và 13 cuộc tấn công tại Liman".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU cơ bản vô hiệu hóa các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Novopavlovsk, Orekhov. Đối phương không tiến hành các hoạt động tấn công tại Dnieper. Về phía Pokrovsk, kể từ đầu ngày, RFAF cố gắng tiến vào vị trí của các đơn vị Kiev 34 lần. Theo dữ liệu sơ bộ, 90 binh sĩ Nga bị thương vong tại khu vực này trong ngày chủ nhật, bao gồm 54 người thiệt mạng.