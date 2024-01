Chiến sự Ukraine 31/1: Rộ tin Nga đã ập đến ngoại ô Berestovoe ở Kupyansk

Chiến sự đã tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng của Ukraine (Ảnh minh họa: Sky News).

Nga bố trí dàn UAV dọc chiến tuyến 1.000km

Kênh Military Summary cho biết, quân đội Nga đã thiết lập sự thống trị hoàn toàn ở khoảng cách ngắn và trung bình. Hàng trăm chiếc UAV như những mũi thương bắn trúng mục tiêu dọc theo toàn bộ mặt trận mỗi ngày.

Sự thống trị này cho phép người Nga tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng xe tăng với sự tham gia của hàng trăm chiếc dọc theo toàn bộ tuyến tiếp xúc chiến đấu. Hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu lung lay ở Kupyansk, Avdiivka, Bakhmut,...

Nga sử dụng ồ ạt UAV tấn công các mục tiêu Ukraine trên khắp chiến tuyến, đặc biệt là tại Bakhmut, Kupyansk và Avdiivka (Ảnh: Military Summary).

Nga liên tiếp giành bước tiến mới ở Kupyansk, tiến tới Berestovoe

Kênh SGS đưa tin, sau khi kiểm soát hoàn toàn Tabaevka, lực lượng vũ trang Nga tiếp tục đánh chiếm các cao điểm xung quanh ngôi làng và bắt đầu tiến tới Berestovoe và Peschanoye, phía tây nam Tabaevka. Giao tranh vẫn tiếp tục ở Kislovka và Kotlyarovka.

Có thông tin về các đơn vị tiền tiêu của Nga đã đến vùng ngoại ô Berestovoe, nhưng chưa chính thức được xác nhận.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kupyansk tính đến ngày 30/1. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu hồng, các mũi tên đỏ là hướng tấn công của họ và các khu vực màu hồng đậm là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: SGS).

Kênh MD cho biết, có thông tin chưa được xác nhận rằng sáng 30/1, Nga đã bắt đầu tấn công vào khu định cư Peschanoye. Cuộc tấn công được tiến hành đồng thời từ hai hướng Khrakhmalny và Tabaevka.

Tại đây, lực lượng phòng ngự của Ukraine không đáng kể dù phía sau còn có một số đại đội hỗ trợ, tuy nhiên, sự cô lập về mặt địa lý của ngôi làng với các tuyến đường tiếp tế khiến cụm lực lượng này khó có thể nhanh chóng nhận được quân tiếp viện.

Bị phản công mạnh, Nga rút lui ở Gorlovka

Kênh Suriyakmaps đưa tin, tại mặt trận Gorlovka, quân đội Ukraine đã tấn công thành công vào tuyến phòng thủ được củng cố từ năm 2014 của dân quân Donetsk, nắm quyền kiểm soát một vị trí chiến hào phía đông thị trấn New York thuộc vùng Donetsk.

Trong khi lực lượng Ukraine đang rút lui trên các mặt trận khác trong những tháng gần đây thì đây là một điểm sáng, họ đã có thể xuyên thủng hàng phòng thủ của Nga trên hướng này, vốn gần như bất động kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào năm 2022.

Dường như có sự cắt giảm nhân sự của Nga trên mặt trận này đã cho phép Ukraine tiến lên. Có thể vị trí này sẽ lại được quân đội Nga chiếm lại trong vài ngày tới, mặc dù để làm như vậy họ sẽ phải chuyển quân từ các mặt trận khác, làm chậm các hoạt động tấn công ở Avdivka và Bakhmut, trong khi quân tiếp viện của Ukraine tiếp tục dồn đến.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại mặt trận Gorlovka tính đến hết ngày 30/1. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên màu cam là hướng tấn công của Ukraine và khu vực bao quanh bởi nét đứt màu xanh là nơi lực lượng Kiev mới giành được còn Nga rút lui theo hướng mũi tên màu cam (Ảnh: Suriyakmaps).

Nga tiếp tục tiến về phía tây Marinka

Theo kênh thông tin tình báo nguồn mở OSINT, Nga tiếp tục tấn công dọc theo bờ nam của chuỗi hồ ở phía tây Marinka và tiến đến một vòng xoay gần đó để kiểm soát hoàn toàn đập nước.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Marinka tính đến ngày 30/1. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu sau tuyến ranh giới đỏ và các khu vực họ mới giành được (Ảnh: OSINT).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tổn thất nặng ở Marinka

Ukrainska Pravda đưa tin, thông tin tác chiến của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tính đến tối ngày 30/01 cho biết, trong ngày thứ 706 của cuộc chiến tổng lực, 78 cuộc đụng độ quân sự đã diễn ra trên mặt trận, quân Nga sử dụng 12 xe bọc thép tấn công theo hướng Sladkoe - Konstantinovka ở tây nam Marinka nhưng tổn thất nặng khi mất 2 xe tăng, 6 xe vận tải MT-LB và 1 xe chiến đấu bộ binh.

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày, 78 cuộc đụng độ quân sự đã diễn ra. Đối phương đã phóng 5 tên lửa, thực hiện 63 đợt không kích và 39 đợt tấn công từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt"

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka và Zaporizhia. Đồng thời, 13 cuộc tấn công của Nga vào đầu cầu ở tả ngạn sông Dnieper đã bị bẻ gãy.

Lầu Năm Góc bình luận về việc cung cấp bom GLSDB cho Ukraine

Suspilne đưa tin, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Patrick Ryder hôm 30/1 cho biết, Ukraine sẽ nhận bom GLSDB của Mỹ theo đúng thỏa thuận nhưng không nêu rõ khung thời gian cụ thể cho việc chuyển giao vũ khí.

Ông nói: "Như đã công bố vào năm ngoái, Mỹ sẽ cung cấp bom GLSDB cho Ukraine như một phần trong nỗ lực hỗ trợ an ninh. Tuy nhiên, do lo ngại về an ninh cho hoạt động của chúng tôi, chúng tôi không thể xác nhận ngày cụ thể".

Chuẩn đô đốc Ryder lưu ý rằng Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ukraine và các đối tác an ninh của nước này.

Trước đó, Politico dẫn 4 nguồn tin cho biết Lầu Năm Góc đã thử nghiệm thành công loại bom lượn chính xác tầm xa mới GLSDB, lô đầu tiên có thể đến Ukraine sớm nhất là vào thứ Tư, ngày 31/1.

GLSDB là loại đạn kết hợp giữa rocket M26 và bom đường kính nhỏ GBU-39, có thể phóng từ bệ mặt đất như tổ hợp pháo phản lực phóng loạt M270 (MRLS) và tổ hợp HIMARS.

Tổ hợp pháo phản lực - tên lửa HIMARS do Mỹ chế tạo đã được chuyển giao cho Ukraine (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Giám đốc CIA: Dừng viện trợ cho Ukraine là "phản lưới nhà"

European Pravda đưa tin, Giám đốc CIA William Burns đã lên tiếng giải thích lý do tại sao việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine là điều quan trọng về mặt chiến lược khi Nga tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo người đứng đầu CIA, Nga đã thua trong cuộc xung đột ở nhiều cấp độ, mất ít nhất 315.000 quân và 2/3 số xe tăng và không tiến gần hơn đến mục tiêu chiến lược là chinh phục Ukraine.

Ông cũng cho rằng cuộc xung đột đã làm suy yếu quyền lực của Putin, bằng chứng là vụ nổi loạn của lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin vào tháng 6/2023.

Ông Burns nói: "Chìa khóa thành công là duy trì viện trợ của phương Tây cho Ukraine. Chưa đến 5% ngân sách quốc phòng là một khoản đầu tư khiêm tốn so với lợi ích địa chính trị đáng kể của Mỹ và mang lại lợi nhuận đáng kể cho ngành công nghiệp trong nước".

Ông lưu ý rằng việc hỗ trợ thêm về vũ khí cho Kiev sẽ mang lại cho nước này một "vị thế mạnh mẽ hơn" trong trường hợp có thể xảy ra đàm phán, đồng thời cũng sẽ tạo cơ hội đảm bảo lợi ích lâu dài cho Ukraine và tổn thất chiến lược cho Nga.

Người đứng đầu CIA kết luận: "Việc Mỹ rút khỏi cuộc xung đột vào thời điểm quan trọng này và chấm dứt hỗ trợ cho Ukraine sẽ là bàn đá phản lưới nhà của chính mình".

Như chúng ta đã biết, yêu cầu khẩn cấp của Nhà Trắng về khoản tài trợ 61 tỷ USD cho Ukraine đang bị mắc kẹt tại Quốc hội khi đảng Cộng hòa yêu cầu những nhượng bộ đáng kể về chính sách nhập cư.

Nhà Trắng trước đó tuyên bố rằng họ không còn tiền để tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine đến khi được Quốc hội Mỹ thông qua.

Tổng thống Pháp Macron: "Nga thắng là không thể chấp nhận được"

European Pravda đưa tin, trong chuyến thăm Thụy Điển, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết châu Âu phải sẵn sàng hỗ trợ Ukraine "miễn là cần thiết" để tạo ra một tình huống mà Ukraine có thể đàm phán một nền hòa bình bền vững với Moscow và "tôn trọng luật pháp quốc tế".

Tổng thống Pháp nhấn mạnh kịch bản Nga thắng rõ ràng trong cuộc chiến là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với châu Âu và sẽ phải trả giá quá đắt trong tương lai, do vậy các thủ đô châu Âu phải sẵn sàng hỗ trợ Ukraine bất kể hành động tiếp theo của Mỹ là gì.

"Chúng ta cần chuẩn bị hỗ trợ Ukraine trong năm nay và những năm tiếp theo. Dù phải mất bao nhiêu tiền, dù tốn kém bao nhiêu", Emmanuel Macron nhấn mạnh.

Ông lưu ý rằng đây phải là sự hỗ trợ dưới dạng vũ khí, đạn dược, hỗ trợ huấn luyện quân đội Ukraine và "mọi thứ mà Ukraine sẽ cần để chống lại Nga và đi đến tình huống có thể đàm phán về một nền hòa bình, giải pháp bền vững".

Tổng thống Latvia mới đây cũng nhấn mạnh Ukraine là "tuyến phòng thủ đầu tiên" đối với phần còn lại của châu Âu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Caroline Roux trước hình ảnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Ukraine không thể sản xuất vũ khí vượt trội Nga

Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamyshin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time xuất bản ngày 29/1 rằng, ngành công nghiệp Ukraine không thể vượt trội hơn Nga về sản xuất vũ khí thông thường và cần công nghệ tiên tiến để tìm ra cách tiếp cận mới.

Với hơn 100 tỷ USD viện trợ từ Mỹ và EU đang bị đình trệ do tranh chấp chính trị nội bộ, Kiev đã tập trung vào việc khôi phục ngành công nghiệp trong nước, nhằm xây dựng kho vũ khí tự chế gồm máy bay không người lái và tên lửa.

Thứ trưởng Quốc phòng Ivan Havryliuk trước đó cho biết nước này có kế hoạch sản xuất tên lửa, vũ khí và các thiết bị quân sự khác tăng gấp nhiều lần vào năm 2024.

Theo ông Kamyshin, máy bay không người lái đặc biệt là một vũ khí quan trọng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra.

"Nghe có vẻ nhàm chán, nhưng có một công thức: Chi phí để tiêu diệt", Bộ trưởng nói trong một bình luận trên Time.

Ông Kamyshin đã so sánh, trong khi cần một tên lửa chống tăng dẫn đường Stugna có giá khoảng 4.613 USD để tiêu diệt trung bình ba binh sĩ, thì một máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) đơn giản chỉ có giá khoảng 1.650 USD. "Bạn phải bơm số tiền tối đa có thể vào máy bay không người lái", ông nhấn mạnh.

Kiev cũng đang tìm cách thu hút các nhà sản xuất quốc phòng nước ngoài thành lập nhà máy ở Ukraine, hứa hẹn một lực lượng lao động giá cả phải chăng và cơ hội thử nghiệm vũ khí ngay trên chiến trường.

Ukraine tấn công trạm radar phòng không của Nga ở Crimea

Kyiv Independent đưa tin, quân đội Ukraine cho biết, lực lượng của họ đã tấn công một trạm radar của Nga được sử dụng để chỉ thị mục tiêu cho các hệ thống phòng không gần làng Rozdolne ở tây bắc Crimea vào sáng sớm ngày 30/1.

Các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng ở Crimea ngày càng trở nên dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV tầm xa của Ukraine.

Ngoạn mục nhất là các cuộc tấn công của Ukraine bằng tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất vào tháng 9/2023, đã phá hủy một tàu đổ bộ, tàu ngầm và trụ sở của Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol.

Quân đội Ukraine không nêu rõ loại vũ khí nào được sử dụng để tấn công hệ thống radar vào ngày 30/1. Chính quyền Crimea do Moscow bổ nhiệm và Bộ Quốc phòng Nga đều không báo cáo về vụ tấn công gần Rozdolne.