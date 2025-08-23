Phản ứng của Nga khi Ukraine tấn công đường ống dẫn dầu sang châu Âu

Ảnh chụp từ video cho thấy khói bốc lên từ trạm bơm dầu Unecha ở vùng Bryansk, Nga ngày 21/8 (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết, sau cuộc điện đàm với Thứ trưởng Năng lượng Nga Pavel Sorokin vào ngày 22/8, hai bên đã "phân tích hậu quả kỹ thuật của vụ tấn công" của Ukraine vào một trạm bơm ở thị trấn Unecha thuộc tỉnh Bryansk của Nga.

Hai quan chức Hungary và Nga cùng cho rằng vụ tấn công lần này "nghiêm trọng hơn nhiều" so với các vụ việc trước đây.

Ông Szijjarto xác nhận Nga dự kiến ​​nối lại nguồn cung cấp dầu qua đường ống Druzhba "sớm nhất có thể" sau cuộc tấn công. Trạm bơm dầu Unecha là một phần quan trọng trong đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga sang châu Âu.

"Người đồng cấp Nga của tôi đã đảm bảo với tôi rằng họ sẽ cố gắng khôi phục tuyến đường cung cấp càng sớm càng tốt, nhưng công việc này chắc chắn sẽ mất ít nhất 5 ngày", ông Szijjarto nói thêm.

Ngoại trưởng Hungary hy vọng Ủy ban châu Âu sẽ "có hành động đối với Ukraine" trong thời gian này "để nguồn cung cấp dầu cho Hungary không bị cản trở".

Chỉ huy Lực lượng Hệ thống không người lái của Ukraine Robert Brovdi hôm 22/8 tuyên bố quân đội Ukraine đã tấn công trạm bơm dầu Unecha ở vùng Bryansk của Nga. Vào đêm 21/8, rạng sáng 22/8, các máy bay không người lái (UAV) tự sát thuộc Trung đoàn UAV số 14 đã tấn công trạm bơm dầu Unecha.

Sáng 22/8, Hungary nhận được báo cáo rằng đường ống dẫn dầu Druzhba trên biên giới Nga - Belarus "đã bị tấn công lần thứ 3 trong thời gian ngắn".

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã quyết định viết thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump để thông báo về vụ tấn công của Ukraine vào đường ống dẫn dầu Druzhba. Ông Trump dường như đã trả lời rằng ông rất tức giận về vụ tấn công này.

"Đường ống này cung cấp dầu thô cho Hungary và Slovakia, hai quốc gia không có phương tiện nhập khẩu dầu thô nào khác", ông Orban nêu rõ.

"Hungary hỗ trợ Ukraine về điện và xăng dầu, đổi lại họ tập kích đường ống dẫn dầu cung cấp dầu cho chúng tôi. Một động thái rất thiếu thiện chí! Chúng tôi mong Tổng thống Trump thành công trong nỗ lực theo đuổi hòa bình”, Thủ tướng Orban cho biết thêm.

Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Denisa Sakova cũng xác nhận vụ tấn công, đồng thời cho biết việc vận chuyển dầu sẽ dừng lại trong khi mức độ thiệt hại đang được điều tra.

Các Ngoại trưởng Slovakia và Hungary đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban châu Âu liên quan đến các vụ tấn công vào đường ống dẫn dầu Druzhba.

Sơ đồ đường ống Druzhba (Đồ họa: FT).

Hai vụ tấn công trước đó vào đường ống Druzhba xảy ra vào ngày 13 và 18/8, khi Kiev xác nhận đã điều máy bay không người lái tấn công một trạm dầu quan trọng ở vùng Bryansk của Nga.

Được xếp hạng là một trong những mạng lưới vận chuyển dầu dài nhất thế giới, đường ống Druzhba vận chuyển dầu thô khoảng 4.000km từ Nga và Kazakhstan đến các nhà máy lọc dầu ở Hungary, Slovakia, Séc, Đức và Ba Lan. Chạy qua Ukraine, đường ống này là tuyến đường chính để Nga vận chuyển dầu thô đến Hungary và Slovakia.

Ukraine đã nhiều lần bị nghi nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong suốt cuộc xung đột.

Khác với hầu hết các quốc gia EU, Hungary giữ lập trường trung lập về cuộc xung đột và từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev. Hungary đã nhiều lần kêu gọi hòa bình và chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga là không hiệu quả và gây tổn hại nhiều hơn cho các quốc gia áp đặt chúng.