Pháo binh Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Mỹ nêu điều kiện bảo đảm an ninh cho Ukraine

Theo Politico, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nói với các đồng minh châu Âu rằng Washington muốn có một "thỏa thuận hòa bình" trước khi đồng ý bất kỳ bảo đảm an ninh nào cho Ukraine.

Trong một cuộc điện đàm với các quan chức châu Âu hôm 25/11, ông Rubio cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó sẽ tổ chức đàm phán về các bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine.

Ông Rubio đã đề cập tới các đảm bảo an ninh cho Ukraine trong cuộc đàm phán cuối tuần trước tại Geneva, nhưng không giải thích chi tiết hoặc nhắc lại đề xuất này trong cuộc điện đàm với Anh và Pháp, theo một nhà ngoại giao châu Âu.

Politico lưu ý, Nhà Trắng đã nhấn mạnh rằng bất kỳ "kế hoạch hòa bình" cuối cùng nào cũng sẽ có các đảm bảo an ninh.

Tổng thư ký NATO: Nga không thể cấm Ukraine gia nhập liên minh

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, trong một cuộc phỏng vấn với El Pais, tuyên bố, Nga không có quyền phủ quyết việc Ukraine gia nhập liên minh. Quyết định này sẽ do các thành viên đưa ra.

Ông Rutte nói rằng: "Nga không có quyền bỏ phiếu hay phủ quyết đối với việc ai có thể trở thành thành viên của NATO".

"Nhưng trong liên minh, tư cách thành viên đòi hỏi sự nhất trí. Tại hội nghị thượng đỉnh Washington, chúng tôi đã quyết định rằng con đường gia nhập NATO của Ukraine là không thể đảo ngược. Đồng thời, một số đồng minh, đặc biệt là Mỹ, đã tuyên bố rằng họ đang phản đối việc Ukraine gia nhập," ông nói thêm.

Theo Tổng Thư ký, trong bối cảnh "kế hoạch hòa bình" của ông Trump, Ukraine cần được cung cấp "những đảm bảo an ninh đủ tin cậy" để Nga sẽ không bao giờ tìm cách gây hấn nữa nếu tư cách thành viên NATO "không phải là một lựa chọn".

Nga tấn công Pokrovsk gần 50 lần và tổn thất hơn 100 binh sĩ

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 26/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 216 cuộc giao tranh, 49 lần Nga cố gắng chọc thủng phòng tuyến của quân phòng thủ ở hướng Pokrovsk".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định, lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Aleksandrovsk, Huliaipole, Orekhov. Không có giao tranh quân sự nào được ghi nhận trên hướng Dnieper. Nga đã 49 lần cố gắng xâm nhập hệ thống phòng thủ của Ukraine tại khu vực Pokrovsk nhưng không thành công và hứng chịu thương vong 126 người, trong đó có 94 binh sĩ thiệt mạng.

Nga tiến rất nhanh ở Zaporizhia

Kênh Military Summary đưa tin, mặc dù các cuộc đàm phán hòa bình diễn ra sôi động nhưng chưa thật sự có nhiều dấu hiệu tích cực bởi cả Nga và Ukraine đều tỏ ra cứng rắn. Tuy nhiên, phương Tây dường như đang vội vã chấm dứt chiến tranh trước khi quân đội Nga (RFAF) tiến gần thành phố Zaporizhia, nơi mà lực lượng Kiev sẽ khó có thể giữ vững.

Các đơn vị biệt kích của Ukraine đang có mặt ở Pokrovsk. Đoạn video ghi lại các cuộc đấu súng ở phía bắc thành phố đã được công bố. Tuy nhiên, rất khó có khả năng điều này sẽ mở ra một cuộc phản công. Tại Mirnograd, bộ binh Nga đã chiếm được phần phía đông, như được thể hiện qua đoạn video định vị địa lý.

Tình hình xung quanh Huliaipole vẫn rất nguy cấp, buộc quân đội Ukraine (AFU) phải điều hàng loạt đơn vị bổ sung để ngăn chặn đối phương vượt sông, qua đó cho phép lực lượng Moscow cắt đứt nguồn tiếp tế của đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 26/11. Moscow tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Military Summary).

Kênh AMK Mapping cho biết, trên hướng Huliaipole (Zaporizhia) và Pokrovskoe (Dnipropetrovsk), quân đội Nga tiếp tục tiến nhanh về phía đông sông Gaichur trong bối cảnh phòng tuyến của đối phương tiếp tục sụp đổ cục bộ.

Ở phía bắc, RFAF tiếp tục các hoạt động dọc theo các cao điểm chiến thuật hướng tới sông Gaichur. Sau khi chiếm được các làng Nechaivka, Radisne và Nove Zaporizhia, họ bắt đầu hoàn tất chiến dịch nhằm xóa sổ khu vực nhô ra của AFU ở phía đông nam.

Quân đội Nga tiến qua một số hàng cây trên một mặt trận rộng lớn phía đông Nove Zaporizhia, trong khi các lực lượng khác tiếp tục tiến từ khu vực Solodke - Rybne, đẩy lùi lực lượng Kiev khỏi khu vực nhô ra. Họ cũng tiến vào Dobropillya từ phía bắc, xâm nhập vào trung tâm làng.

Sau đó, phối hợp với các cuộc tấn công từ phía nam và đông nam, RFAF đã lợi dụng việc đối phương rút lui khỏi khu vực nhô ra sông Gaichur, đột kích vào vùng ngoại ô phía đông Dobropillya và do đó hoàn tất việc xóa sổ khu vực nhô ra của Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 25/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được và tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Suriyakmaps).

Về phía nam, quân đội Nga tiến xa hơn dọc theo bờ nam của một nhánh sông Gaichur, chiếm được các vị trí mới trong các khu rừng trồng. Họ cũng tiến xa hơn dọc theo các hàng cây trên các cao điểm chiến thuật và củng cố vị trí dọc theo bờ bắc sông Kalmychka. Cuộc tiến công này, cùng với việc xóa sổ khu vực nhô ra ở phía bắc, đã kết nối và căn chỉnh tuyến đầu từ Nechaivka tới sông Kalmychka.

Về phía đông nam, RFAF tiếp tục lợi dụng sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ Ukraine tại các ngôi làng phía đông Huliaipole và bao vây của các đơn vị Kiev. Trước đó, Tiểu đoàn 201 thuộc Lữ đoàn phòng thủ Lãnh thổ 102 AFU đã được triển khai vội vã và thiếu phối hợp với mục tiêu cứu vãn tình hình tại các tuyến phòng thủ tương đối vững chắc ở phía đông Huliaipole, khiến thương vong cao và một phần khu vực này bị bao vây.

Sau đó, quân đội Nga đã tiến xa hơn, vượt qua các tuyến phòng thủ lỏng lẻo, nhanh chóng áp sát ngoại ô Huliaipole và thiết lập vị trí tại các hàng cây ngay phía đông khu định cư.

Ngoài ra, RFAF cũng phát triển từ Zatyshshya và chiếm được một trong những khu phức hợp nông nghiệp ở ngoại ô Huliaipole, cũng như các nông trường liền kề. Trinh sát - đặc nhiệm Nga sau đó đã tăng cường hoạt động trong phạm vi trung tâm, trong khi các nhóm xung kích bắt đầu xâm nhập vào các con đường phía đông bắc nằm ở phía bắc sông Gaichur.

Trong khi đó, ở phía nam sông Gaichur, lợi dụng tình hình hỗn loạn ở phía bắc, các nhóm xung kích Nga đã xóa sổ các vị trí ở phía tây bắc Marfopil, tiến dọc theo con đường vào Huliaipole. Ngoài ra, RFAF còn chiếm được các vị trí còn lại ở phía đông một nhánh sông Gaichur, cũng như một tòa nhà nông nghiệp và hàng cây liền kề ở phía tây.

Với tốc độ tiến công nhanh chóng, trong vài ngày qua, RFAF giành thêm 59,62km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 26/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được. Lực lượng Kiev được cho là rút quân theo các mũi tên xanh (Ảnh: AMK Mapping).

Nga chuẩn bị đột phá vào Orekhov

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đang thành công trong việc xóa bỏ vành đai phòng thủ phía nam Orekhov thuộc vùng Zaporizhia.

Cụ thể, sau cuộc đột kích thành công vào làng Malaya Tokmachka, lực lượng Moscow đã xâm nhập Novodanilovka lân cận. Họ đã kiểm soát được phía nam khu định cư và giao tranh cận chiến với quân đội Ukraine. Điều này cho thấy RFAF đã bắt đầu một chiến dịch "xóa bỏ" vành đai phòng thủ phía ngoài của AFU ở Orekhov một cách có hệ thống.

Việc kiểm soát Malaya Tokmachka và Novodanilovka đảm bảo cho quân đội Nga khả năng xâm nhập vào thành phố mà không cần phải chọc thủng mạng lưới công sự dã chiến được bố trí dày đặc.

Do tình trạng giằng co kéo dài, hệ thống phòng thủ của lực lượng Kiev là một mạng lưới công sự phức tạp và được tổ chức tốt. Tuy nhiên, vũ khí vượt trội và việc tập trung lực lượng vào một khu vực cụ thể của Nga đã đặt hệ thống phòng thủ Ukraine vào thế cực kỳ bất lợi.

Ngay cả những phòng tuyến được chuẩn bị kỹ lưỡng cũng không thể đảm bảo toàn vẹn mặt trận nếu không có lực lượng và phương tiện để tiến hành một cuộc phản công lớn.

Do thiếu hụt nguồn lực, AFU chỉ có thể kìm hãm đối phương để ngăn chặn tình hình xấu đi nhanh chóng. Việc RFAF đột phá vào Orekhov sẽ làm suy yếu đáng kể toàn bộ hệ thống công sự ở phía tây - tây nam.

Tuy nhiên, cũng cần nêu ra khả năng quân đội Nga có thể đang đánh "vỗ mặt" vào Orekhov, không phải để chiếm ngay lập tức, mà vì một mục đích khác. Một số nguồn tin báo cáo dấu hiệu cho thấy quân tiếp viện của AFU đang tập trung ở phía bắc Orekhov. Những lực lượng này có thể được dự định hỗ trợ quân đồn trú Ukraine tại Huliaipole, nơi AFU đang trải qua một cuộc khủng hoảng tác chiến sâu sắc.

Để ngăn chặn Bộ chỉ huy Kiev tổ chức các biện pháp đối phó tại đó, khu vực Orekhov đã được kích hoạt, buộc các tướng lĩnh Ukraine phải đưa ra lựa chọn: hoặc từ bỏ kế hoạch hành động ở khu vực Huliaipole, hoặc phân bổ một phần lực lượng để hỗ trợ Orekhov. Nói cách khác, cụm binh lực AFU đang tập hợp có thể bị chia cắt thành các lực lượng yếu hơn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Orekhov ngày 26/11. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ (Ảnh: Readovka).

"Chảo lửa" Pokrovsk - Mirnograd tiếp tục nóng

Nỗ lực phản công ở Dobropillya (phía bắc Pokrovsk) của quân đội Ukraine đã thất bại, làng Belitskoye một lần nữa đổi chủ. Tình hình cũng đang trở nên tồi tệ hơn đối với họ ở Shakhovo, kênh ZOV Military cho hay.

Với việc hoàn tất cuộc tấn công vào khu vực Pokrovsk - Mirnograd giúp quân đội Nga giải phóng một phần binh lực cho nhiệm vụ khác. Các đơn vị dự bị này đã được tái triển khai về phía bắc, nơi một giai đoạn mới của chiến dịch đang bắt đầu.

Bộ chỉ huy Kiev không thể điều động quân tiếp viện kịp thời giữa các hướng, và trên thực tế họ hầu như không có gì để điều chuyển.

Kênh Suriyakmaps đưa tin, quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn khu vực phía nam Mirnograd và chiếm được toàn bộ quận Novator ở phía bắc. Khoảng 50% diện tích thành phố hiện nằm dưới sự kiểm soát của họ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 26/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khép chặt vòng vây và tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu đỏ (Ảnh: Tatarinov Rus).

Trong khi đó, trên hướng Dobropillya và Druzhkivka, RFAF tăng cường các hoạt động đột phá, đạt được những tiến triển mới ở nhiều khu vực khác nhau, theo kênh AMK Mapping.

Ở phía đông bắc, họ tiếp tục phát huy thành công trên các cao điểm chiến thuật phía đông sông Kazenyi Torets và bắt đầu tiến về phía sông. Họ phát triển dọc theo nhiều hàng cây đến rìa đông nam của Sofiivka và tiến vào các ngôi nhà bên ngoài khu định cư. Các cuộc đột kích cũng được thực hiện dọc theo các hàng cây xa hơn về phía bắc, và từ các cứ điểm mới chiếm được trong khe núi, RFAF tiến tới con đường dẫn về phía đông bắc từ Sofiivka.

Lực lượng Moscow tiếp tục tiến công ở Shakhove, tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát ở trung tâm ngôi làng. Ngoài ra, họ củng cố các công sự chiến hào ở phía bắc, bao vây một số ít binh sĩ Ukraine trong khu định cư.

Về phía tây, RFAF tiếp tục các hoạt động tấn công ở phía tây Shakhove, chiếm lại một số vị trí trong các khu rừng ở phía bắc và phía nam đường Shakhove - Nove Shakhove.

Ở phía tây nam, sau những đợt xâm nhập trước đó, binh sĩ Nga đã chiếm lại phần phía bắc của khu rừng phía tây Nykanorivka và tiến vào phía nam Dorozhnje, nơi họ một lần nữa đang chiến đấu để giành lại ga tàu chở hàng.

Trong ngày, đã có thêm 8,93km² nghiêng về phía Nga ở khu vực này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillya và Druzhkivka ngày 26/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được (Ảnh: AMK Mapping).

Lực lượng Moscow tiếp tục xâm nhập sâu vào Mirnograd đang bị bao vây, chiếm thêm nhiều vị trí ở vùng ngoại ô phía bắc, theo kênh Suriyakmaps.

Ở phía đông, RFAF đã có những bước tiến mới tại các Tiểu khu Skhidnyi và Damanskyi. Họ đã chiếm được ít nhất 11 tòa nhà cao tầng, cùng với Trường mẫu giáo số 19 và trường trung học cơ sở.

Ở phía đông bắc, quân đội Nga tiến sâu hơn vào quận 8, nơi họ chiếm được các vị trí mới trong các khu dân cư thấp tầng, tiến đến Hrynka theo hướng trung tâm và bắt đầu chiến đấu giành Trường số 4 và các khu vực xung quanh.

Ở phía bắc, lực lượng Moscow tiến đến mỏ Tsentralna, chiếm các vị trí mới trong các khu dân cư tại đó và tiến vào mỏ. Ngoài ra, họ còn chiếm được 3 dãy nhà 3 tầng còn lại ở quận Novator và thiết lập quyền kiểm soát phần lớn các khu dân cư thấp tầng.

Ở phía tây bắc, sau những nỗ lực xâm nhập trước đó, binh sĩ Nga đã tập trung tại bến xe buýt thành phố và bắt đầu tiến vào quận Brianka. Tại đây, họ đã có thể xâm nhập về phía đông nam, chiếm các vị trí ở các khu dân cư thấp tầng trên đường Myrna, trong khi các cuộc xâm nhập diễn ra xa hơn về phía trung tâm đô thị.

Nhờ những bước tiến vào tây bắc Mirnograd, quân đội Nga đã chiếm được hầu hết phần còn lại của Rivne, tập trung ở các khu vực trung tâm, phía bắc và phía nam ngôi làng. Như vậy, RFAF đã giành thêm 1,92km² tại khu vực này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 26/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và tiếp tục loại bỏ lực lượng Kiev trong vòng vây (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine phản công lớn ở Kupyansk

Trên hướng Vovchansk (vùng Kharkov), quân đội Nga tiếp tục mở rộng địa bàn kiểm soát ra vùng lân cận, đạt được những bước tiến đáng kể trên mặt trận rộng lớn, kênh Suriyakmaps đưa tin.

Sau khi chiếm Synelnykove và các cơ sở Ccông nghiệp Tsehelne, lực lượng Moscow bắt đầu một loạt cuộc tấn công vào làng Liman. Họ tiến về phía nam từ Synelnykove, xâm nhập vào khu vực phía bắc ngôi làng nơi họ củng cố lực lượng. Từ đó, họ tiến về trung tâm làng, trong khi các nhóm tấn công khác chiếm giữ các vị trí mới trong các khu rừng xung quanh.

Về phía đông, RFAF bắt đầu một loạt cuộc tấn công vào thị trấn Vilcha. Họ tiến về phía đông theo con đường từ các cơ sở công nghiệp Tsehelne, chiếm giữ các vị trí mới dọc theo hàng cây và tiến vào các tuyến đường phía tây Vilcha. Các lực lượng khác tiến về phía đông dọc theo hàng cây ở phía bắc và cũng đang thực hiện các hoạt động tấn công hướng tới Vilcha từ đây.

Ngoài ra, quân đội Nga đã tiến từ khu công nghiệp ở phía nam Vovchansk tới khu phức hợp nhà kho gần đó, thiết lập quyền kiểm soát khu vực này và các rào chắn gió liền kề ở hai bên đường ray xe lửa. Tổng cộng, lực lượng Moscow giành thêm được 4,70km² xung quanh.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Vovchansk ngày 26/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được (Ảnh: AMK Mapping).

Cũng tại vùng Kharkov, trên hướng Kupyansk, trong vài tuần qua, lực lượng Ukraine đã mở một loạt cuộc phản công ở phía đông sông Oskil.

Sau một cuộc tiến công lớn của Nga dọc theo tuyến đường sắt đến Pishchane và sự xâm nhập của trinh sát - đặc nhiệm vào Kurylivka, Bộ chỉ huy Kiev đã triển khai quân tiếp viện để bắt đầu đẩy lùi đối phương. Họ đã đánh bật các nhóm binh sĩ Nga khỏi Kurilivka và bắt đầu một cuộc đột kích về phía đông dọc theo tuyến đường sắt.

Sau đó, phối hợp với các nhóm tấn công đang tiến xuống đường cao tốc về phía bắc, sự hiện diện hạn chế của Nga tại Pishchane đã bị loại bỏ, với việc lực lượng Kiev giành lại toàn quyền kiểm soát ngôi làng. Từ đó, họ chiếm lại các vị trí bổ sung dọc theo tuyến đường sắt về phía đông, trong khi các mũi xung kích khác chiếm giữ các vị trí trong các đồn điền rừng phía đông đường cao tốc và xâm nhập vào hàng cây ngay gần Stepova Novosilka. Bằng các nỗ lực không ngừng nghỉ, AFU đã tái chiếm được tới 24,6km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 26/11. Kiev phản công dữ dội, giành lại các khu vực xanh nhạt (Ảnh: AMK Mapping).

Nga có bước tiến ở Seversk, giằng co ở Liman

Về hướng Liman (Lyman), cả hai bên đều tiến công, cố gắng chiếm giữ nhiều vị trí ở các khu vực khác nhau, theo kênh Suryiakmaps.

RFAF tiếp tục nỗ lực giành lại toàn bộ quyền kiểm soát làng Novoselivka. Họ đã củng cố được vị trí của mình ở phía nam làng, và đột phá qua các vị trí đối phương trên các con đường phía đông nam, thoát khỏi khu định cư và tiến xa hơn, hướng về Yarova.

Về phía đông, quân đội Ukraine đã tiến vào và tái lập quyền kiểm soát các ngôi nhà ở cực nam của Stavky. Giao tranh đang diễn ra ở các khu vực gần trung tâm làng.

Về phía nam, AFU tiếp tục tiến về phía đông Liman, chiếm lại các vị trí mới trong rừng Các nhóm nhỏ binh sĩ Ukraine đang cố gắng tiến xa hơn về phía đông qua các khu rừng và về phía đông bắc hướng tới phía nam quận Masliakivka nhưng liên tục bị UAV FPV của Nga nhắm mục tiêu. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trong khu vực này.

Ở phía đông nam, lực lượng Moscow cải thiện đôi chút vị trí của họ trong các khu rừng phía tây nam Yampil, tiếp tục tấn công các cứ điểm của Ukraine tại khu vực cao tốc Liman - Seversk. AFU giành lại 1,58km², trong khi có 1,03km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 26/11. Kiev phản công dữ dội, giành lại các khu vực xanh nhạt. Moscow chỉ có bước tiến nhỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Về hướng Seversk, quân đội Nga tiếp tục hoạt động tích cực trong và xung quanh, đạt được những tiến triển hơn nữa trong việc chiếm giữ các công sự còn lại của Ukraine ở ngoại vi.

Ở phía bắc, sau những đợt xâm nhập trước đó từ phía bắc các hồ chứa, quân đội Nga đã tiến qua các khu rừng hướng đến vùng ngoại ô phía đông bắc Seversk, chiếm được một số công sự, từ đó các nhóm xung kích đang xâm nhập vào trung tâm. Giao tranh ác liệt hiện diễn ra tại các khu dân cư thấp tầng và các tòa nhà cao tầng ở phía đông bắc.

Ở phía nam, RFAF cuối cùng đã có thể đột phá qua hệ thống phòng thủ vững chắc của Ukraine trên các cao điểm chiến thuật phía đông nam, chiếm được một loạt các cứ điểm dọc theo 3 hàng cây khác nhau. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra tại các công sự còn lại trong khu vực bao vây tác chiến.

Trong ngày, lực lượng Moscow giành được 2,93km².