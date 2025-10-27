Chiến sự Ukraine tiếp diễn ác liệt (Ảnh minh họa: Skynews).

Hàng chục UAV Ukraine tập kích thủ đô Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, theo các nhóm công chúng và phương tiện truyền thông Nga, nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở thủ đô và khu vực Moscow do một cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, trong đêm 26, rạng sáng 27/10, phòng không Nga đã bắn hạ nhiều UAV đang bay về phía Moscow.

Bản đồ đánh dấu đường bay của các UAV Ukraine tập kích vào lãnh thổ Nga đêm 26, rạng sáng 27/10 (Ảnh: AMK Mapping).

Sau 0h00 ngày 27/10, Cơ quan Hàng không dân dụng Nga (Rosaviatsia) thông báo tạm dừng hoạt động tại các sân bay Domodedovo và Zhukovsky của Moscow.

Theo Mash, những tiếng nổ trên bầu trời đã được nghe thấy tại các thành phố Domodedovo, Podolsk, Dubna, Ramenskoye, Kommunarka, Troitsk và Kolomna của Nga.

Khoảng 3h00, ông Sobyanin cập nhật thông tin cho biết, có khoảng 30 UAV đã tấn công Moscow.

Sau 3h00, Rosaviatsia thông báo nối lại hoạt động tại các sân bay Domodedovo và Zhukovsky.

Trước đó, các đội hỏa lực phòng không cơ động đã được triển khai tới Điện Kremlin do mối đe dọa từ UAV Ukraine nhắm vào Moscow.

Một đội hỏa lực phòng không cơ động của Nga triển khai đánh chặn UAV Ukraine gần Điện Kremlin rạng sáng 27/10 (Ảnh: Telegram).

Hơn 10.000 binh sĩ Ukraine bị bao vây ở 2 thành phố lớn

Kênh Military Summary đưa tin, ngày 26/10, Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov báo cáo với Tổng thống Nga Valdimir Putin về tình hình dọc tiền tuyến. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga (RFAF), các nhóm lực lượng Kiev tại Kupyansk và Pokrovsk đã bị bao vây hoàn toàn. Tổng cộng có khoảng 10.500 binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt.

Cuộc họp cũng báo cáo các cuộc thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa hành trình Burevestnik, sử dụng động cơ hạt nhân siêu nhỏ và có thể bay trên không hàng chục giờ, bao phủ hàng nghìn km.

Trong tuần qua, gói trừng phạt thứ 19 của Liên minh châu Âu (EU) đã được thông qua đối với Nga. Đồng thời, Bộ Tài chính Mỹ cũng bổ sung 2 tập đoàn dầu mỏ của Nga, cùng với tất cả các công ty con, vào danh sách trừng phạt.

Moscow tuyên bố, việc phương Tây sử dụng các đòn bẩy chính trị và kinh tế này để gây áp lực đã không có tác động gì trên chiến trường. Quân đội Nga đang đẩy lùi đối phương khỏi nhiều khu định cư cùng lúc, bao vây lực lượng Kiev ở nhiều nơi.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 26/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo hai gọng kìm, đóng sập "cửa tử" và yêu cầu lực lượng Kiev phải đầu hàng (Ảnh: Military Summary).

Rộ tin "cửa tử" đã đóng sập với lực lượng Ukraine ở Pokrovsk

Theo kênh Readovka, Tập đoàn quân Cận vệ số 2 RFAF đạt được thành công đáng kể trong trận chiến tại Pokrovsk, với nhiều mũi thọc sâu vào trung tâm thành phố. Họ thiết lập chiến tuyến vững chắc gần ga đường sắt Pokrovsk với một nhóm tiến quân từ tiểu khu Shakhtyorsky.

Như vậy, cứ điểm phòng thủ chính của quân đội Ukraine (AFU) ở nội đô đã bị phong tỏa. Lực lượng Kiev cũng bị kẹt trong thế gọng kìm tại một khu dân cư ở phía đông thành phố, gần Trường học số 5. ​

Hơn nữa, lực lượng Moscow cũng đánh úp và bao vây nhóm binh sĩ Ukraine gần một cụm nhà máy và xưởng sửa chữa ô tô ở tây bắc Pokrovsk. Sau khi đè bẹp những ổ kháng cự nhỏ này, lính xung kích Nga tiếp tục tấn công về phía làng Grishino, tuyến phòng thủ cuối cùng mà AFU có thể vận chuyển hậu cần và quân tiếp viện đến khu vực Pokrovsk - Mirnograd.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 26/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, thọc sâu vào nội đô. Hai cánh quân RFAF đã bắt tay nhau, bao vây đối phương trong khu đô thị. Lực lượng Kiev tháo chạy theo các mũi tên vàng (Ảnh: Roy).

Việc thiếu hụt nhân lực của AFU cho phép lực lượng Moscow sử dụng chiến thuật xâm nhập. Quân đội Nga có thể sẽ chứng minh cách tiếp cận này tại Pokrovsk nhiều hơn một lần.

Kiev vẫn có khả năng tiếp tế cho nhóm đồn trú vì họ bố trí một số đơn vị đủ lớn gần làng Grishino để duy trì hành lang tiếp tế. Dù vậy, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Alexander Syrky đã lên án chỉ huy các đơn vị đồn trú ở Pokrovsk và Mirnograd về việc báo cáo không trung thực tình hình bi đát tại khu vực này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 26/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, thọc sâu vào nội đô (Ảnh: Readovka).

Quân đội Ukraine đã bắt đầu rút lui một phần lực lượng qua Grishino. Tuy nhiên, họ sẽ không thể bảo toàn được phần lớn các đơn vị của mình.

Hơn nữa, một "vạc dầu" nhỏ khác đã bắt đầu hình thành ở Pokrovsk, nằm trong khu vực tư nhân ở phía đông thành phố.

Lực lượng Moscow cũng bắt đầu cắt đứt tuyến phòng thủ đối phương ở phía bắc Pokrovsk. Họ đang cố gắng phá hủy hệ thống phòng thủ thống nhất của AFU. Quân đội Nga đang tiến dọc theo đường cao tốc T-05-15, đe dọa nghiêm trọng tuyến đường tiếp tế cho quân đồn trú Ukraine tại Mirnograd.

Điều đáng chú ý là ở phía đông Novopavlovka, quân đội Nga không vội vàng chiếm các vị trí bị bỏ hoang một phần và truy kích lực lượng đối phương đang bỏ chạy. Thay vào đó, họ giao toàn bộ nhiệm vụ loại bỏ các nhóm binh sĩ AFU đang rút lui cho lực lượng pháo binh và UAV. Việc truy kích rất nguy hiểm vì đối phương có thể đã rải mìn trên các cánh đồng trong khi chuẩn bị bảo vệ Novopavlovka.

Tình hình ngặt nghèo của các đơn vị Kiev tại Pokrovsk cho phép quân đội Nga áp dụng một chiến thuật tương tự, nhưng ở quy mô lớn hơn, chia cắt hai khu vực đô thị và xuyên qua khu vực tư nhân ở phía bắc thành phố như "dao sắc cắt bơ mềm".

Sau đó, hai gọng kìm của Nga bắt tay nhau, hoàn tất mục tiêu bao vây Mirnograd. Khoảng cách giữa các lực lượng tiền phương của các tập đoàn quân hợp thành thuộc RFAF là khoảng 5km.

Quân đội Ukraine đã gặp khó khăn trong việc bảo đảm phòng thủ vững chắc tại nút thắt gần làng Grishino. Tuy nhiên, trong trung tâm Pokrovsk - Mirnograd, họ buộc phải dựa hoàn toàn vào nguồn lực ít ỏi của mình. Thay vì tạo thành một "vạc dầu" lớn, Bộ chỉ huy Moscow quyết định chia nó thành nhiều nhóm nhỏ.

Trong bối cảnh Readovka tổng hợp diễn biến tuần qua với kết quả chỉ được tính đến hết sáng chủ nhật thì các kênh khác như RVvoenkory và ZOV Military cập nhật thông tin đến cuối ngày 26/10 với điểm nhấn quan trọng là "cửa tử" đã đóng sập với lực lượng Kiev ở Pokrovsk - Mirnograd sau khi hạn chót của tối hậu thư đầu hàng đã qua.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 26/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, thọc sâu vào nội đô (Ảnh: ZOV Military).

Cụ thể, quân đội Nga giương cờ chiến thắng tại trung tâm thị trấn quan trọng Rodynske gần Mirnograd. Lữ đoàn 9 RFAF đã kéo quốc kỳ tại một tòa nhà hành chính ở trung tâm, đồng thời tiếp tục phát triển và kiểm soát các khu phố, dần dần bao vây Mirnograd.

Một ngày trước đó, có thông tin cho biết lực lượng Moscow đã bắt đầu một chiến dịch chia cắt Rodynske thành hai phần, đột phá khu vực trung tâm và khu vực tư nhân ở phía nam. Quân đội Nga cũng được nhìn thấy đang tiến đến gần chợ thành phố, gần trung tâm cộng đồng Shakhtar.

Thị trấn này nằm ở phía bắc của khu đô thị Pokrovsk - Mirnograd, và ngay phía sau là đường cao tốc dẫn đến 2 thành phố quan trọng này.

Như báo cáo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, lực lượng Moscow đã hoàn tất việc bao vây 2 thành phố Pokrovsk (Donetsk) và Kupyansk (Kharkov). Có tới 31 tiểu đoàn AFU với khoảng hơn 10.000 tay súng đang bị mắc kẹt trong các "vạc dầu" này.

"Cụm tác chiến Trung tâm đã hoàn tất việc bao vây lực lượng Kiev tại khu vực Krasnoarmeysk (Pokrovsk) và Dimitrov (Mirnograd)", báo cáo của Tướng Valery Gerasimov nêu rõ.

Trước đó, phía Nga đã ra lệnh cho quân đội Ukraine ở Pokrovsk - Mirnograd phải "đầu hàng trước thứ hai, ngày 27/10. Hoặc đối mặt với sự hủy diệt hoàn toàn". Hạn chót 48 giờ để hạ vũ khí đã qua nhưng lực lượng Kiev vẫn tiếp tục kháng cự và đang rút lui có tổ chức.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 26/10. Lực lượng Moscow đột phá trên các mũi tên đỏ, 2 gọng kìm đã bắt tay nhau, bao vây nhóm binh sĩ Kiev đồn trú (Ảnh: Suriyakmaps).

Nga hoàn thành mục tiêu then chốt ở nam Donbass

Cụm tác chiến Vostok RFAF trên hướng nam Donbass đã hoàn thành một mục tiêu then chốt: phá vỡ tuyến phòng thủ đối phương dọc theo sông Yanchur. Lính xung kích Nga đã củng cố được vị trí của mình ở phía bắc làng Pervomayskoye và cũng đột phá qua các tuyến phòng thủ ở xa hơn về phía nam, gần các làng Novomykolaivka và Poltavka, kênh Readovka cho biết.

Khu vực duy nhất mà quân đội Ukraine vẫn giữ được vị trí trên bờ sông là Rybnoye và Uspenovka. Tuy nhiên, trước việc lực lượng Moscow đột phá dũng mãnh về phía bắc và phía nam, bất kỳ sự phòng thủ nào của AFU dọc theo bờ sông đều vô nghĩa. Họ sẽ buộc phải rút lui về vành đai phòng thủ ngoài cùng của Hulyai-Polye.

Việc rút lui khỏi khu vực hợp lưu giữa 2 con sông Yanchur và Gaichur đồng nghĩa với việc lực lượng Kiev sẽ mất các tuyến đường tiếp tế chính đến khu vực kiên cố Hulyai-Polye từ khu định cư đô thị Pokrovskoe.

Tuy nhiên, AFU sẽ vẫn tiếp cận được tuyến đường vòng từ Orekhov và một số tuyến đường thay thế khác. Do đó, rút ​​lui khỏi khu vực hợp lưu là lựa chọn duy nhất để lực lượng Kiev ổn định mặt trận bằng cách xây dựng các vị trí mới. Nhưng việc rút quân này làm tăng nguy cơ Cụm tác chiến Vostok RFAF tấn công Hulyai-Polye.

Trong bản tin mới nhất, kênh RVvoenkor xác nhận, quân đội Nga đã giương cao lá cờ chiến thắng trên Yehorivka, đe dọa khu định cư quan trọng Hulyai-Polye tại ngã ba vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk.

Cụ thể, tại khu vực Oleksandrivka thuộc vùng Dnipropetrovsk, sau khi kiểm soát Privolye, RFAF đã giành được thêm làng Yehorivka.

Bên kia Yehorivka là Danilovka, từ đó có một con đường thẳng đến Hulyai-Polye. Một cuộc tấn công cũng đang diễn ra tại Vyshneve, giáp ranh với Yehorivka.

Những ngôi làng này nằm ở bờ tây sông Yanchur, tại ngã ba vùng Dnipropetrovsk và Zaporizhia.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 26/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu hồng và phát triển xa hơn về phía tây (Ảnh: Readovka).

Ukraine kiên cường kháng cự tại Liman

Các Tập đoàn quân Cận vệ 20 và 25 RFAF tiếp tục phá hủy hệ thống hậu cần giữa Seversk và Liman (Krasny Liman), đồng thời phong tỏa thành phố Liman. Tập đoàn quân 20 RFAF đã đẩy lùi đối phương khỏi Novoselovka và bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Yarovaya, rào cản cuối cùng trước thị trấn Svyatogorsk, nằm ở khúc quanh của sông Seversky Donets.

Lực lượng Kiev khó có thể chống cự lâu dài ở đó và sẽ tập trung vào việc bảo vệ Svyatogorsk. Khu vực này chỉ do các đơn vị thuộc Lữ đoàn bộ binh 114 AFU trấn giữ, vì quân số hạn chế, họ sẽ không có khả năng cầm chân quân đội Nga lâu dài, nhất là khi thị trấn nằm cạnh sông, tạo ra nguy cơ bị mắc kẹt.

Tuy nhiên, gần làng Drobyshevo, quân đội Ukraine vẫn đang kiên cường kháng cự. Sự kiên cường này được giải thích bởi thực tế là Bộ chỉ huy Kiev khá cảnh giác với việc RFAF đánh bọc sườn phía bắc Liman qua khu rừng Svyatye Gory.

Xa hơn về phía nam, AFU cũng tỏ ra quyết liệt chống trả. Tập đoàn quân 25 RFAF đang gặp phải sự kháng cự dữ dội trong các trận đánh tại Yampol và những khu vực khác khi họ tiến đến Liman. Điều này là do hệ thống phòng thủ của đối phương ở các khu vực giáp ranh với thành phố vững chắc hơn nhiều so với khu vực phía bắc.

Tại khu vực Liman, Bộ chỉ huy Kiev đã triển khai 2 Lữ đoàn cơ giới độc lập 60 và 63, được hỗ trợ bởi một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn xe tăng 4. Bảo vệ hậu cần giữa Liman và Seversk là ưu tiên hàng đầu của AFU.

Tuy nhiên, bất chấp một loạt các cuộc phản công của đối phương, quân đội Nga đang dần vượt qua hệ thống phòng thủ ở Yampol. AFU đang từ bỏ trung tâm làng và tập trung ở phía nam và các khu rừng lân cận.

Về phần mình, RFAF đã quyết định giao chiến với kẻ thù trong khu vực rừng rậm giữa Liman và Yampol. Mục tiêu của lính xung kích Nga rất rõ ràng, tiếp cận đường T-05-13 gần mỏ cát Krasny Liman. Một mục tiêu quan trọng không kém là bao vây Liman từ phía nam và tiếp cận đường T-05-14, huyết mạch tiếp tế cho thành phố từ Sloviansk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 26/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, áp sát thành phố từ 3 phía (Ảnh: Readovka).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: AFU bẻ gãy các đợt tấn công ở Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 26/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 110 cuộc giao tranh trên mặt trận, cụ thể là 28 cuộc tấn công xảy ra ở hướng Pokrovsk và 18 cuộc tấn công ở hướng Yuzhno-Slobozhansky".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng phòng vệ đã cơ bản đầy lùi các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Aleksandrivske, Hulyai-Polye, Orekhov và Dnieper. Riêng khu vực Pokrovsk, RFAF đã 28 lần cố gắng đột phá hệ thống phòng thủ của Ukraine nhưng bất thành và có tới 73 binh sĩ Nga bị vô hiệu hóa tại khu vực này, trong đó 29 người thiệt mạng.