Chiến sự Ukraine bước sang giai đoạn quyết liệt hơn (Ảnh minh họa: Le Monde).

Tướng Syrsky: Bất cứ ai che giấu sự thật đều không xứng làm chỉ huy

Ukrainska Pravda cho hay, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky, sau chuyến thị sát đến khu vực tiền tuyến Pokrovsk, lưu ý rằng, việc các chỉ huy bóp méo và che giấu thông tin thực tế tại mặt trận trong các báo cáo của họ là không thể chấp nhận được.

Ông tuyên bố: "Tôi một lần nữa nhấn mạnh với các chỉ huy ở mọi cấp rằng việc bóp méo hoặc che giấu thông tin thực tế trong các báo cáo là không thể chấp nhận được. Sự gian dối phải trả giá rất đắt - sinh mạng của binh lính chúng ta. Yêu cầu đầu tiên của tôi là sự thật, bất kể đó là gì. Một chỉ huy che giấu sự thật về tình hình trên chiến trường thì không có tư cách làm chỉ huy".

Tướng Syrsky cho biết ông đã gặp gỡ các chỉ huy quân đoàn, lữ đoàn và đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu theo hướng Pokrovsk và trực tiếp tại khu vực thành phố Pokrovsk.

"Nhiệm vụ tìm kiếm và xóa sổ từng nhóm trinh sát - đặc nhiệm của đối phương, cũng như vô hiệu hóa và bắt giữ đối phương khi họ bị bao vây, vẫn còn quan trọng", ông lưu ý.

Trước đó, theo các sĩ quan từ hai lữ đoàn AFU, có ít nhất 250 binh sĩ Nga ở Pokrovsk. Họ đang sử dụng vũ khí hạng nhẹ và bắn vào binh lính Ukraine, bao gồm cả những người điều khiển UAV. Hậu cần trong thành phố hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của UAV, và lực lượng Kiev đang di chuyển 10-15km đến vị trí của họ. Theo các nguồn tin, Pokrovsk đang vô cùng nguy cấp.

Quân đội Ukraine cũng đã phát hiện binh sĩ Nga ở phía bắc Mirnograd.

Pokrovsk và Mirnograd bị UAV kiểm soát, khống chế trong nhiều tháng nay, và giờ đây, vào cuối tháng 10, họ có nguy cơ bị bao vây thực sự trên mặt đất.

Tướng Alexander Syrsky, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, trong một lần đến thăm đơn vị chiến đấu (Ảnh: FT).

Hạn chót cho Ukraine đầu hàng ở Pokrovsk sắp hết

Kênh Military Summary đưa tin, báo cáo cho thấy lực lượng Moscow phá hủy hoàn toàn nhà máy điện TPP-6 tại khu vực Kiev. Hình ảnh kiểm soát khách quan cho thấy hậu quả của cuộc tấn công vào sáng sớm 25/10.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bay đến London để tham dự cuộc họp "Liên minh Tình nguyện". Các nước phương Tây hoàn toàn ủng hộ Kiev tại cuộc họp này.

Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tấn công dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Dữ liệu sơ bộ cho thấy họ đã giành quyền kiểm soát một ngôi làng nhỏ khác theo hướng Zaporizhia.

Thành phố Rodinske, một quần thể đô thị quan trọng trong vành đai phòng thủ Pokrovsk, hiện nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Nga. Như vậy, vòng vây quanh Pokrovsk khép lại, "cửa tử" coi như đã đóng sập với lực lượng Kiev đang mắc kẹt.

Lực lượng Moscow tiến vào Mirnograd từ phía bắc và chiếm được khu vực mỏ ở phía nam thành phố. Phía Nga đã ra lệnh cho quân đội Ukraine (AFU) ở các thành phố Pokrovsk và Mirnograd 48 giờ để hạ vũ khí đầu hàng, kênh ZOV Military nhấn mạnh.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 25/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được. Đường rút lui cuối cùng của lực lượng Kiev đã bị cắt đứt (Ảnh: AMK Mapping).

Trước đó, kênh Military Summary đưa tin, Bộ chỉ huy Moscow ra tối hậu thư cho lực lượng đồn trú Ukraine tại khu vực Pokrovsk: "Đầu hàng trước thứ hai, ngày 27/10. Hoặc đối mặt với sự hủy diệt hoàn toàn".

Thời gian hiện chỉ còn tính bằng giờ, nhiều khả năng phía Ukraine sẽ không đầu hàng mà tiếp tục kháng cự và rút lui một cách có tổ chức. Họ được cho là đã bố trí các đơn vị "đoạn hậu" bảo vệ cho lực lượng nòng cốt rời khỏi thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 25/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, đóng sập "cửa tử" và yêu cầu lực lượng Kiev phải đầu hàng (Ảnh: Military Summary).

Theo kênh RVvoenkor, quân đội Nga đang tấn công Mirnograd trên một mặt trận rộng lớn và chiếm lĩnh các làng lân cận. Các nhà phân tích quân sự Ukraine đã thừa nhận một cách muộn màng về việc mất Balagan, Kazatskoye và Promin, cũng như việc lực lượng Moscow củng cố vững chắc thế trận tại Mirnograd.

"Các kíp vận hành UAV Nga đã được phát hiện ở Balagan, điều này có thể cho thấy đối phương đã kiểm soát ngôi làng. Kazatskoye và Luch (Promin) cũng đã bị chiếm giữ", các nhà nghiên cứu nguồn thông tin tình báo mở OSINT của Ukraine viết.

Các vị trí của RFAF cũng được phát hiện ở trung tâm Mirnograd, nơi họ đang điều thêm lực lượng và củng cố vị trí, tiến xa hơn về phía tây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Mirnograd ngày 25/10. Moscow giữ phần màu nâu, tiếp tục tiến hành đột kích theo những mũi tên màu cam và các khu vực khoanh bởi đường màu trắng là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Trên mặt trận Pokrovsk - Mirnograd, quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Rodynske, cách tuyến đường tiếp tế (và rút lui) chính của Ukraine đến trung tâm đô thị (đường màu nâu nhạt) chỉ hơn 2km.

Chính tại thành phố cuối cùng này, sự rút lui của quân đội Ukraine đang trở nên rõ ràng nhất: RFAF đã kiểm soát được hầu hết khu mỏ số 5/6 ở phía nam. Trong khi đó, từ phía bắc, lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn mỏ Kapitalna và các đường ống thông gió còn lại trong 2 ngày qua, tiếp cận những con phố đầu tiên ở phía bắc tiểu khu Novator và quận 8. Vì vậy, AFU đã phát động cuộc phản công cuối cùng để đảo ngược tình thế trên mặt trận Pokrovsk - Shakhovskoy nhưng thất bại, kênh Suriyakmaps xác nhận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 25/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam. Lực lượng Kiev đang tháo chạy theo các mũi tên xanh (Ảnh: Suriyakmaps).

"Vạc dầu" Pokrovsk sôi sục, giờ cáo chung sắp điểm

Military Chronicles công bố báo cáo cho biết, theo hướng Pokrovsk (Krasnoarmeysky), Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đang tiến hành những trận chiến cuối cùng giành khu vực tập trung chủ chốt Pokrovsk - Mirnograd. Tình hình của lực lượng Kiev đang nhanh chóng trở nên nguy cấp.

"Lực lượng Moscow đã kiểm soát phần lớn thành phố, theo xác nhận của các nguồn tin từ cả hai bên. Hoạt động rà phá bom mìn đang được tiến hành ở phía nam đường sắt, trong khi các ổ kháng cự biệt lập của AFU vẫn còn trong khu vực rừng gần Troyanda. Một thành công đáng kể là cuộc đột phá vào khu vực định cư Rog, nhà máy chế biến thịt và nhà máy xử lý rác", báo cáo viết.

"Về mặt hậu cần, vị trí của lực lượng Kiev cũng đang sụp đổ, Pokrovsk thực sự bị cắt đứt nguồn tiếp tế. Tuyến đường cao tốc E-50 quan trọng đến Pavlograd đang bị RFAF kiểm soát hỏa lực dày đặc, khiến việc chuyển quân tiếp viện và hậu cần cho nhóm đồn trú của Ukraine trở nên bất khả thi. Điều này tạo ra mối đe dọa bao vây Mirnograd nếu quân đội Ukraine bị đẩy ra và bị đẩy khỏi đường ray xe lửa về phía Rodinske", Military Chronicles nhận định.

Lực lượng Moscow đã xâm nhập vào Mirnograd từ phía đông và đông nam, chiếm giữ các khu vực phía đông và đang chiến đấu trong khu vực mỏ 5/6 và trên các tuyến đường tiếp cận tiểu khu Zapadny. Sự tháo chạy hỗn loạn của các nhóm AFU nhỏ được ghi nhận, cho thấy sự mất kiểm soát, báo cáo chỉ rõ.

Nhiều kênh đưa tin các đơn vị AFU đang rút lui hỗn loạn khỏi Pokrovsk trong bối cảnh họ thất thủ ở Rodinske. Bất chấp lệnh từ Bộ chỉ huy Kiev yêu cầu giữ vững các vị trí, quân đội Ukraine đã bắt đầu rút lui có tổ chức khỏi khu vực kiên cố phía bắc Lysovka. Đáng chú ý, các đơn vị "Azov" khét tiếng được cho là đã từ chối thực hiện lệnh tiến vào khu vực tập kết để phản công và tiếp tục ở lại vành đai bên ngoài, bất chấp mọi lời đe dọa từ Bộ chỉ huy.

Diễn biến cho thấy trận chiến giành khu vực đô thị then chốt đang bước vào giai đoạn cuối, mở ra một không gian tác chiến - chiến thuật rộng lớn cho lực lượng Moscow. Trên đường đến vùng Dnipropetrovsk, chỉ còn lại khu vực phòng thủ Sloviansk - Kramatorsk, nơi mà AFU sẽ không còn có thể phòng thủ chặt chẽ như trước nữa.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 25/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Đường rút lui cuối cùng của lực lượng Kiev đã bị cắt đứt (Ảnh: AMK Mapping).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga mở 65 đợt tấn công theo hướng Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 25/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, có 158 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận, cụ thể, quân đội Nga thực hiện 65 đợt tấn công theo hướng Pokrovsk và 21 đợt tấn công theo hướng Konstantinovka".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản bẻ gãy các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Aleksandrovsk, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper. Tại khu vực Pokrovsk, RFAF cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine 65 lần nhưng bất thành, 76 binh sĩ Nga bị vô hiệu hóa, trong đó có 60 người thiệt mạng.

Chiến dịch tấn công Liman đã bắt đầu

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Timofey Ermakov đưa tin về tình hình hoạt động trên mặt trận Liman và Seversk cho biết, lần đầu tiên kể từ khi quân đội Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, các nhóm xung kích RFAF đã hội quân sau khi đối phương bị đánh bật khỏi "Rừng Mật Ong" và các đội hình chiến đấu của Nga xâm nhập vào khu vực các nhà nghỉ ở ngoại ô Liman.

Như vậy, sự khởi đầu của chiến dịch đánh chiếm Liman đã diễn ra. Đồng thời, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía đông Yampol, phát triển đến sông Seversky Donets và giao tranh ở trung tâm Yampol.

Tuy nhiên, một giai đoạn quan trọng trên con đường đánh sập cụm cứ điểm Liman sẽ là việc chiếm được làng Drobyshevo ở phía bắc thành phố. Điều này sẽ tạo cơ hội cho RFAF đột phá vào nội đô từ phía bắc.

Ngoài ra, quân đội Nga cần phải phá hủy cây cầu trên đường đến Sloviansk, và sau đó Liman sẽ bị bao vây hoàn toàn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 25/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, chiếm lĩnh một số vị trí quan trọng (Ảnh: Military Summary).

Nga thọc sâu vào Konstantinovka, Ukraine nguy cấp

Kênh RVvoenkor cho hay, quân đội Nga đang tấn công Konstantinovka, tiến về phía đông nam thành phố.

Gần đây có thông tin cho biết RFAF đã xâm nhập vào vùng ngoại ô phía đông nam và hiện đã củng cố vị trí và tiến vào khu vực đông dân cư. Trước đó, họ đẩy lùi được lực lượng Kiev và chiếm giữ các biệt thự trong thành phố, khu vực này đang nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Moscow.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 25/10. Moscow giữ phần màu nâu, tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Nga giương cờ chiến thắng gần Kupyansk

Các binh sĩ Nga đã treo cờ chiến thắng trên Kurilovka, một ngôi làng quan trọng gần Kupyansk bên tả ngạn sông Oskol, theo kênh RVvoenkor.

Kurilovka nằm gần Kupyansk - Uzlovaya, phía nam thành phố. Việc mất ngôi làng này đặt tất cả các đơn vị Kiev ở phía đông Kupyansk vào tình thế nguy hiểm.

Ngoài ra, nếu lực lượng Moscow tiếp cận được Kupyansk - Uzlovaya, họ sẽ cắt đứt hoàn toàn nhóm binh sĩ Ukraine ở bờ trái sông Oskol.

Trong khi đó, RFAF đã đạt được những bước tiến đáng kể tại trung tâm thành phố, bắt đầu một cuộc tấn công vào khu vực phía nam.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 25/10. Moscow giữ phần màu nâu, tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Phòng không Ukraine khai hỏa ở Kiev

Rạng sáng 26/10, Không quân Ukraine thông báo lực lượng phòng không tại Kiev và khu vực lân cận đã khai hỏa đánh chặn UAV Nga.

Khoảng 2h00, cơ quan quân quản Kiev báo cáo rằng máy bay không người lái của đối phương đã được phát hiện trong khu vực Kiev và các hệ thống phòng không đang hoạt động để bắn hạ chúng.

Trước đó, sau nửa đêm, một báo động không kích đã được ban bố tại các quận Obukhiv, Belotserkivskyi và Boryspil. Sau đó, một báo động không kích tiếp tục được ban bố tại một số quận khác của Kiev, cũng như tại thủ đô.

Người đứng đầu cơ quan quân quản Timur Tkachenko báo cáo về công tác phòng không tại Kiev.

Lúc 3h05, báo động không kích được dỡ bỏ.