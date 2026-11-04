Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Các ưu tiên của Ukraine

Phát biểu trong cuộc họp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Berlin ngày 3/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev dự kiến sẽ thảo luận về các bảo đảm an ninh tại cuộc đàm phán hòa bình 3 bên sắp tới ở Abu Dhabi.

Những vấn đề quan trọng khác bao gồm việc chấm dứt tấn công vào hạ tầng năng lượng, khai thông hành lang ngũ cốc, trao đổi tù binh, và một cuộc gặp giữa lãnh đạo của các quốc gia.

Ông Zelensky lưu ý, Mỹ đã phát đi tín hiệu sẵn sàng thảo luận "các bảo đảm an ninh cho Ukraine". “Gói Thịnh vượng”, một kế hoạch tái thiết dành cho Ukraine, cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự.

"Họ cũng đang thảo luận với đội ngũ của chúng tôi về các vấn đề mà chúng tôi muốn đưa ra tại cuộc họp ngày 10-11/11 ở Abu Dhabi. Đây là những vấn đề ưu tiên hàng đầu đối với chúng tôi", Tổng thống Ukraine cho biết.

Ông đã phác thảo 4 ưu tiên cho các cuộc đàm phán hòa bình mà ông tin rằng nên là điều thiết yếu đối với tất cả các bên.

Thứ nhất là năng lượng, cụ thể là một lệnh ngừng bắn và chấm dứt các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng cũng như hạ tầng thiết yếu.

Thứ hai là khai thông Biển Đen, tạo điều kiện cho việc xuất khẩu ngũ cốc. Ông Zelensky cho rằng điều này phục vụ lợi ích của Ukraine, Nga, các quốc gia khắp châu Phi và châu Á, cùng các đối tác của Ukraine.

"Thứ ba là làm thế nào để Ukraine có thể tăng số lượng các đợt trao đổi tù binh. Lý tưởng nhất, đây nên là một cuộc trao đổi tất cả đổi lấy tất cả, nhưng ít nhất chúng tôi phải tìm ra cách để việc trao đổi và đưa người dân của chúng tôi trở về nhà diễn ra thường xuyên hơn", ông nói.

Đối với ưu tiên thứ tư, ông Zelensky đề cập đến việc chuẩn bị cho một cuộc họp 3 bên ở cấp lãnh đạo, với sự tham gia bắt buộc của châu Âu.

"Ở điểm này, tôi đồng ý với Thủ tướng Friedrich Merz. Không thể có một hòa bình ổn định và lâu dài nếu châu Âu không tham gia vào các cuộc đàm phán dưới hình thức này hay hình thức khác", ông nhấn mạnh.

Các ưu tiên của Nga

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận các cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine sẽ diễn ra tại Abu Dhabi (UAE), vào ngày 10-11 tháng 11.

Theo ông, đoàn đại biểu Nga sẽ do cố vấn của Tổng thống Vladimir Putin kiêm Chủ tịch Hội Lịch sử Quân sự Nga, ông Vladimir Medinsky, dẫn đầu.

"Các vấn đề an ninh sẽ được thảo luận. Những vấn đề liên quan đến các bảo đảm an ninh. Chúng chỉ có thể mang tính song phương tương hỗ", ông Peskov nói.

Ông nhấn mạnh, các đại diện châu Âu sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán 3 bên. Tuy nhiên, ông cho biết, sớm hay muộn, châu Âu sẽ được tham gia vào tiến trình đàm phán.

"Vì cuộc thảo luận sẽ liên quan đến hệ thống an ninh ở châu Âu và khuôn khổ an ninh tương lai, nên các cuộc đàm phán với châu Âu sẽ là cần thiết. Câu hỏi là với ai?", ông Peskov nói.