Quân đội Ukraine vẫn nỗ lực chống trả trước sức tấn công ngày càng tăng của Nga (Ảnh minh họa: Reuters).

MiG-31 Nga cất cánh, Ukraine báo động đỏ

Sáng 22/2, một cảnh báo không kích đã được ban hành trên khắp Ukraine khi tiêm kích MiG-31K Nga xuất kích. Ngoài ra, phòng không Ukraine phát hiện mối đe dọa của tên lửa đạn đạo từ phía nam và phía bắc cũng như hàng loạt UAV Nga.

Trước 4h sáng, lực lượng Moscow đã phát động một cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo từ phía bắc và phía nam.

Không quân Ukraine báo cáo "các mục tiêu tốc độ cao" nhắm vào Kiev.

Thủ đô, vùng Kiev và một số vùng khác của Ukraine cũng bị tấn công bởi UAV của đối phương.

Ngoài ra, việc tiêm kích MiG-31K, mang theo tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, cất cánh cũng được ghi nhận.

Tiêm kích MiG-31K Nga mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal (Ảnh: DD Geopolitic).

Ukraine "tất tay" phản công ở Zaporizhia

Kênh Military Summary đưa tin, lãnh đạo Nga và Ukraine đã bắt đầu tham vấn trước vòng đàm phán mới có thể diễn ra vào đúng ngày kỷ niệm bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Có vẻ như đôi bên đang chuẩn bị cho sự kiện này, và nhiều khả năng sẽ có những hành động khiêu khích rất mạnh mẽ. Cả Tổng thống Nga Valdimir Putin lẫn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều không sẵn sàng thỏa hiệp.

Hungary và Slovakia đưa ra "tối hậu thư" cho Ukraine: hoặc nối lại dòng chảy dầu qua đường ống Druzhba, hoặc mất 61% lượng điện nhập khẩu từ 2 nước này. Căng thẳng giữa các nước láng giềng đang leo thang sau khi Ukraine ngừng trung chuyển dầu cho Hungary và Slovakia.

Đêm qua, quân đội Ukraine (AFU) đã thực hiện một cuộc tập kích quy mô lớn vào lãnh thổ Nga bằng UAV và tên lửa hành trình. Mục tiêu của cuộc tấn công là các doanh nghiệp công nghiệp ở Nga.

Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn vào lãnh thổ Ukraine, có thể sớm xảy ra.

Tình hình trên chiến tuyến tiếp tục leo thang. Lực lượng Kiev đang liên tục tấn công các vị trí của Cụm tác chiến phía Đông RFAF. Hầu hết các đơn vị xung kích AFU được triển khai để ngăn chặn bước tiến của Nga về phía Zaporizhia.

Trong khi đó, mặt trận phía bắc và tây bắc Pokrovsk diễn ra giao tranh ác liệt, với việc lực lượng Moscow chiếm được 60% Grishino và đang đột phá cùng lúc trên 4 hoặc 5 hướng về phía trục Serhiivka - Shevchenko.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 21/2 thông báo RFAF đã chiếm được các khu định cư Kotlyne, Karpivka theo hướng Kurakhove.

Nhiều diễn biến mới cho thấy chiến dịch quân sự mùa đông của quân đội Nga đang lên tới đỉnh điểm.

Quân đội Nga tiếp tục tấn công vào Konstantinovka và Dobropillia (Ảnh: Military Summary).

Tổng Tư lệnh Ukraine: Cuộc chiến chưa đi đến ngõ cụt

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, Alexander Syrsky, trong một cuộc phỏng vấn với báo Le Monde, tin rằng cuộc chiến Nga - Ukraine chưa đi đến ngõ cụt, các mục tiêu của Moscow trong năm ngoái tham vọng hơn đáng kể so với những thành tựu thực tế của họ.

Nói về năm 2025, Tướng Syrsky tin rằng tình hình quân sự có thể đã tồi tệ hơn đáng kể, vì các mục tiêu của Nga tham vọng hơn nhiều.

"Nga đã chuẩn bị lực lượng để tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn vào năm 2025. Họ muốn chiếm toàn bộ Donbass, các vùng lãnh thổ ở các khu vực Zaporizhia, Dnipropetrovsk và Kherson, đồng thời tạo ra một vùng đệm ở các khu vực Kharkov và Sumy, nhưng họ đã thất bại", ông cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh rằng trong khi quân đội Nga vốn có nguồn cung cấp chiến binh dồi dào, quân đội Ukraine gặp khó khăn trong việc tuyển mộ tân binh, thì năm 2025 là năm đầu tiên của cuộc chiến mà "tổn thất của quân đội Nga vượt quá tỷ lệ tuyển quân".

Vị tướng này tuyên bố rằng "mặc dù họ đã huy động và tuyển mộ được 406.000 người vào quân đội năm 2025, nhưng tổng tổn thất của họ, bao gồm cả người chết và bị thương, lên tới khoảng 418.000 binh sĩ".

Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky (Ảnh: Reuters).

Nga khép kín "vòng vây", mở đường đột phá Sloviansk

Theo kênh Rybar, trên mặt trận Sloviansk, quân đội Nga tiếp tục tiến về Kramatorsk dọc theo quốc lộ M-03. Sau khi RFAF chiếm Bondarnoye, mặt trận ở khu vực này đã tăng cường đáng kể, được thúc đẩy bởi các cuộc đột kích ở sườn phía bắc và các cuộc tập kích vào những tuyến đường tiếp tế đạn dược của Ukraine.

Làng Minkovka đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow: nó được giải tỏa bởi Lữ đoàn Dù số 8 của Quân đoàn Tình nguyện RFAF. Một số vị trí giữa Novomarkovo và Orekhovo-Vasilevka cũng đã được kiểm soát.

Tình hình dọc theo tuyến Golubovka - Privolye vẫn còn mờ mịt trong "màn sương mù chiến tranh". Tuy nhiên, với những thành công gần đây từ khu vực này, quân đội Nga kỳ vọng sẽ sớm có nhiều "tin tốt lành".

Khoảng cách giữa Minkovka và vùng ngoại ô Kramatorsk là khoảng 14km, và lực lượng Kiev trong thành phố đã bắt đầu cảm nhận được tác động. Các phương tiện của Ukraine, đặc biệt là xe bán tải, đang bị phá hủy hàng loạt bởi những người điều khiển UAV FPV, họ đang khá thoải mái trên bầu trời phía trên khu vực tập trung quân đối phương.

Trong khi đó, sườn phía bắc vẫn tương đối yên tĩnh. Giao tranh chính đang diễn ra dọc theo tuyến Reznikovka - Svyato - Pokrovskoe, gần Krivaya Luka và ở Nikiforovka. Lực lượng Moscow đang nỗ lực khép kín "vòng vây" để giải phóng thêm lực lượng cho cuộc tiến công về phía Sloviansk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên trục Seversk - Liman - Sloviansk ngày 21/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Quân đội Nga tiếp tục đột phá vào Sloviansk, tiến công trên một mặt trận rộng lớn, kênh RVvoenkor xác nhận.

Theo hướng Sloviansk - Kramatorsk ở Donetsk, sau khi giải tỏa một loạt khu dân cư, RFAF tiếp tục tiến công trên một mặt trận rộng lớn về phía Sloviansk.

Sau khi chiếm Minkovka, các đơn vị Moscow đã xâm nhập Golubovka và chiếm giữ một phần đáng kể ngôi làng.

Về phía bắc, sau khi chiếm Seversk (Siversk), Pazeno, Bondarnoe và Khromovka, Cụm tác chiến phía Nam RFAF đã kiểm soát phần lớn Nikiforovka và tiếp tục giải tỏa khu định cư.

Ngoài ra, lực lượng Moscow đã đạt được những tiến bộ đáng kể từ Novomarkovo và Privolye vào các vị trí phòng thủ, chiếm giữ các cứ điểm của Ukraine trong các khu rừng.

Quân đội Nga tiếp tục phát động các cuộc tấn công xuyên rừng về phía Fedorovka với tổng diện tích lên đến 13,5km².

Những thành công của quân đội Nga được các nhà phân tích quân sự Ukraine thừa nhận, dù khá muộn màng: "Lực lượng Moscow đã chiếm Privolye, đang chiếm Golubovka và đang phát động các cuộc đột kích ở khu vực Krivaya Lukka, Nikiforovka và Reznikovka", một nguồn tin ủng hộ Kiev viết.

"Theo hướng Sloviansk, quân đội Nga đã củng cố vị trí ở phía bắc Golubovka, tấn công từ hướng Privolye, và ở phía đông Minkovka (dưới sự kiểm soát của RFAF), tiến hành tấn công từ phía nam", những nguồn tin khác viết và xác nhận, "phía tây Minkovka, khu vực cao điểm chiến lược dọc theo kênh đào Seversky Donets - Donbass đã chuyển sang vùng xám, điều này về lâu dài tạo cơ hội cho lực lượng Moscow gia tăng áp lực theo hướng Kramatorsk".