Chiến sự Ukraine đang diễn ra hết sức ác liệt (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine, Nga nhắm vào hạ tầng năng lượng

Trang tin Rybar cho biết, sau một đợt tấn công quy mô lớn chưa từng có của quân đội Nga (RFAF), tình trạng gián đoạn nguồn cung cấp điện đã được ghi nhận trên hầu khắp các vùng lãnh thổ Ukraine.

Tại tỉnh Zhytomyr, gần 130 khu dân cư rơi vào cảnh mất điện sau khi một cơ sở năng lượng bị tấn công. Tại tỉnh Odessa, hạ tầng năng lượng, các nhà kho và cơ sở sản xuất đã bị hư hại, trong khi một cơ sở đường sắt tại Zaporizhia cũng trở thành mục tiêu.

Tổng cộng, các cuộc tấn công vào ngành năng lượng ảnh hưởng đến 10 tỉnh của Ukraine. Ba nhà máy nhiệt điện (TPP) do tập đoàn DTEK - công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine - vận hành đã ngừng phát điện.

Đáp trả, quân đội Ukraine phóng gần 1.000 UAV vào lãnh thổ Nga, với nhà máy lọc dầu Yaroslavl là mục tiêu chính. Chính quyền địa phương xác nhận đã xảy ra hỏa hoạn tại cơ sở này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 850 UAV cánh cố định của Ukraine đã bị phá hủy trong đêm. Các khu vực Lugansk và Donetsk cũng phải hứng chịu những đợt tấn công dữ dội, dẫn đến tình trạng mất điện và nước trên diện rộng.

Kênh MIlitary Summary đưa tin, đợt tấn công quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine - vốn được dự báo trong tuần này - đã diễn ra đêm 2-3/11.

Sơ đồ đường bay của UAV và tên lửa Nga trong đợt tập kích Ukraine đêm 2-3/11 (Ảnh: Military Summary).

Trong đợt đầu tiên, 250 UAV Geran được phóng đi vào tối 2/11, cùng lúc đó các máy bay ném bom chiến lược của Nga bắt đầu vào vị trí. Có tới 10 chiếc Tu-95MS và 5 chiếc Tu-160M ​​dẫn đầu đợt không kích, với hàng chục tên lửa hành trình Kh-101 được khai hỏa.

Ước tính, Nga đã phóng tổng cộng 29 tên lửa đạn đạo và khoảng 70 tên lửa hành trình Kh-101.

Năm nhà máy điện của Ukraine bị đánh trúng qua 4 đợt, riêng nhà máy nhiệt điện Prydniprovska hứng chịu tới 11 tên lửa hành trình và 10 tên lửa đạn đạo - dẫn đến hư hại nghiêm trọng, không thể sửa chữa. Đợt tấn công tiếp theo dự kiến ​​nhắm vào Kiev trong vòng 72 giờ tới.

Ngược lại, Ukraine đã tung 856 UAV tấn công nhà máy lọc dầu Yaroslavl, làm tê liệt đường ống dẫn dầu từ Kazakhstan.

Nga ồ ạt tập kích tên lửa vào nhà máy nhiệt điện Dnipropetrovsk của Ukraine sáng 3/11, gây cháy nổ dữ dội và tình trạng mất điện diện rộng (Video: Telegram).

Kyiv Independent đưa tin, ngày 3/11, Nga đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn nhất trong năm nay nhắm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, tập trung đánh phá các trạm biến áp, hệ thống truyền tải và nhà máy điện tại 10 tỉnh, khiến nhiều hộ gia đình trên khắp cả nước rơi vào tình trạng mất điện.

Ông Vitalii Zaichenko, Giám đốc điều hành của Ukrenergo - đơn vị vận hành lưới điện quốc gia Ukraine - chia sẻ với Kyiv Independent rằng đây là một trong những đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo lớn nhất của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu. Ngoài ra, Nga còn sử dụng tên lửa hành trình, UAV phản lực và UAV kiểu cũ trong chiến dịch này.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, cho biết, tổng cộng Nga đã tấn công Ukraine bằng 289 UAV, 17 tên lửa đạn đạo và 59 tên lửa hành trình, thấp hơn một chút so với thống kê của Military Summary và một số nguồn tin khác.

Chính phủ Ukraine đang chuẩn bị đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng khác trong năm nay, tiếp nối mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi xung đột bắt đầu (2025-2026) - giai đoạn mà hàng triệu người dân phải sống trong cảnh không có hệ thống sưởi và điện giữa thời tiết dưới 0 độ C.

Thủ đô Kiev hiện đặc biệt dễ bị tổn thương khi các quan chức trước đó đã không chuẩn bị đầy đủ các biện pháp ứng phó.

Ông Maxim Timchenko, Giám đốc điều hành của DTEK cho biết cơ sở hạ tầng của họ đã hứng chịu một trong những "cuộc tấn công nghiêm trọng nhất từ ​​trước đến nay". Sự việc này khiến 3 nhà máy nhiệt điện phải ngừng hoạt động, đồng thời gây hư hại cho lưới điện tại tỉnh Odessa.

Sơ đồ đường bay của các loại tên lửa Nga trong đợt tập kích Ukraine hôm 3/11 (Ảnh: AMK Mapping).

Dấu hiệu bất thường ở Kharkov

Tại hướng Borova thuộc mặt trận Kharkov, có thông tin về các cuộc không kích nhắm vào các khe núi nằm phía sau phòng tuyến của quân đội Nga. Trong khi các kênh truyền thông ủng hộ Kiev cho rằng đây là kết quả từ những bước tiến gần đây của họ, thì cũng có khả năng đây là các đợt không kích do chính không quân Ukraine thực hiện, Rybar nhận định.

Rõ ràng đây là dấu hiệu bất thường đối với quân đội Nga bởi nguy cơ về một cuộc tấn công từ các đơn vị Kiev tại khu vực này vẫn còn hiện hữu, xét đến sự khác biệt đáng kể giữa tình hình thực tế trên chiến trường và các vùng kiểm soát được Moscow công bố chính thức.

Quân đội Ukraine phản công dữ dội trên hướng Borova (Kharkov). Nga được cho là đã lùi về tuyến sau (Ảnh: Rybar).

Kênh Front Bird nhận định, những bước tiến của quân đội Nga tại khu vực Kharkov đang buộc chính quyền địa phương Ukraine phải ra lệnh sơ tán các khu dân cư.

Cụ thể, do chiến tuyến ngày càng tiến gần, chính quyền tỉnh Kharkov đang tiến hành sơ tán khẩn cấp bộ máy hành chính và dân thường khỏi làng Slatino. Cùng với chính quyền địa phương, bộ máy quản lý tại thị trấn Kazachya Lopan - vốn đã được sơ tán đến Slatino trước đó - cũng đã rời đi.

Quân đội Nga đang hoạt động tích cực tại các khu vực Prykolotne và Malye Burulki. Gần làng Khatne, các vị trí của Ukraine đã bị phá hủy bởi bom lượn. Thành công này sẽ tạo điều kiện cho RFAF tiến về hướng Veliky Burluk - trung tâm hậu cần lớn và đặc biệt kiên cố.

Không quân Ukraine ném bom vào vị trí được cho là có binh sĩ Nga ẩn nấp. Sức công phá kinh hoàng khiến tòa nhà kiên cố biến mất trong chớp mắt (Video: Telegram).

Tình hình căng thẳng, thời khắc quyết định ở Druzhkovka

Theo trang tin Readovka, các đơn vị Moscow đang thăm dò hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine tại Druzhkovka để chuẩn bị cho một đợt tấn công tổng lực.

Tập đoàn quân số 3 RFAF đang tiếp tục chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Druzhkovka trong khu vực phụ trách. Các đơn vị tiên phong đã củng cố vị trí vững chắc tại Kondratovka, trong khi phía đối phương không thể giành lại quyền kiểm soát thị trấn này.

Mục tiêu của Nga buộc lực lượng Kiev đồn trú tại Druzhkovka phải tập trung một phần binh lực về phía ngoại ô đông nam - do lo ngại nguy cơ bị chọc thủng phòng tuyến từ hướng Kondratovka - đã đạt được kết quả bước đầu. Hoạt động của UAV, pháo binh và không quân Nga đang gây ra những thiệt hại đáng kể cho đối phương.

Tình thế này, buộc quân đội Ukraine phải "đề phòng một cuộc đột phá" ở phía đông nam thành phố, đã tạo điều kiện cho Tập đoàn quân số 3 RFAF tìm kiếm cơ hội thâm nhập vào Druzhkovka từ những hướng khác.

Các nguồn tin từ mặt trận cho biết, một số nhóm xung kích của Nga đã tiến vào khu vực phía đông thành phố và ngôi làng Druzhkovskoye. Giờ đây, lực lượng Moscow đang đánh giá đặc điểm hệ thống phòng thủ của đối phương cũng như khả năng thiết lập chỗ đứng tại đây.

Quân đội Nga đang chuẩn bị bàn đạp cho cuộc tấn công quyết định vào thành phố Druzhkovka (Ảnh: Readovka).

Mặc dù chưa có thông tin xác nhận liệu quân đội Nga thực sự bám trụ được tại Druzhkovskoye hay chưa, nhưng chắc chắn rằng binh sĩ Nga đã thiết lập được vị trí ở những khu vực tiếp cận ngôi làng này. Họ đang tận dụng các công sự, cứ điểm bỏ hoang nằm trên những tuyến đường dẫn tới Druzhkovka và Druzhkovskoye để phục vụ cho chiến dịch.

Tại Alekseevo-Druzhkovka, theo một số báo cáo, tất cả các vị trí của AFU đã bị phá hủy. Ngay cả nhà máy sản xuất vật liệu chống cháy tại đây cũng đã trở nên không còn khả năng sử dụng. Các đợt oanh tạc đã gây ra hậu quả nặng nề, khu công nghiệp - nơi từng cực kỳ khó tấn công - giờ đây đã trở thành một "nghĩa địa", ngay cả khi bộ binh Nga chưa cần tham gia.

Cho dù khi binh sĩ Ukraine quyết định quay trở lại đó, họ cũng không thể tổ chức phòng thủ; giữa những đống gạch vụn và bê tông đổ nát, việc thiết lập các vị trí cố định là điều bất khả thi do sự hiện diện thường trực của đông đảo phương tiện trinh sát đường không Nga.

Bất chấp việc Alekseevo-Druzhkovka thực tế đã rơi vào tay Nga từ lâu, nhưng Bộ chỉ huy Kiev vẫn tiếp tục cố gắng đưa các nhóm xung kích vào ngôi làng này. Nhiều khả năng họ hiểu rằng mối đe dọa tấn công vào Druzhkovka đang gia tăng từng ngày.

Trong tình hình đó, giới tướng lĩnh Ukraine hy vọng tạo ra ảo giác rằng Tập đoàn quân số 3 RFAF thiếu sự hỗ trợ hậu phương vững chắc do vẫn còn các đơn vị Kiev hiện diện tại Alekseevo-Druzhkovka. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đưa quân vào làng đều dẫn đến thương vong, dù là trong quá trình di chuyển hay ngay tại chính ngôi làng.

Tình hình đang vô cùng căng thẳng khi cả hai bên đều chuẩn bị cho "thời điểm quyết định" - cuộc tấn công vào thành phố.

Quân đội Nga đang tìm kiếm vị trí xuất phát tối ưu nhất. Trong khi đó, Ukraine vừa cố gắng đoán hướng tấn công của đối phương, vừa tìm cách trì hoãn thời điểm này bằng cách tiếp tục đẩy binh sĩ của chính họ vào tình thế khó khăn tại Alekseevo-Druzhkovka. Mọi dấu hiệu gián tiếp đều cho thấy cuộc tấn công của RFAF vào thành phố có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.

Nga, Ukraine giành được bao nhiêu diện tích trong tháng 10?

Kênh AMK Mapping công bố báo cáo mới nhất, ghi nhận những thay đổi trên tiền tuyến tại Ukraine trong tháng 10. Trong bản đồ dưới đây, màu vàng thể hiện các khu vực Nga mới chiếm được và màu xanh dương nhạt là những nơi lực lượng Kiev giành lại.

Bản đồ toàn cảnh chiến sự Ukraine, ghi nhận những thay đổi vị trí trong tháng 10. Khu vực màu vàng là nơi Nga mới chiếm được, khu vực màu xanh thể hiện thành quả phản công của lực lượng Kiev (Ảnh: AMK Mapping).

Các bước tiến của RFAF bao gồm: Kharkov +47,9km2; Zaporizhia +44,6km2; Donetsk +32,5km2; Dnipropetrovsk +9,1km2; Sumy +3,7km2. Tổng cộng: +137,8km2 (giảm 24,74% so với tháng 9).

Bản đồ chiến sự Ukraine tại mặt trận phía nam (Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhia). Khu vực màu vàng là nơi Nga mới chiếm được, khu vực màu xanh thể hiện thành quả phản công của lực lượng Kiev (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine giành lại 252,7km2 (giảm 62,28% so với tháng 9), cụ thể: Donetsk +155,3km2; Dnipropetrovsk +13,7km2; Sumy +39,3km2; Kharkov +23,3km2; Zaporizhia +12,3km2; Lugansk +8,8km2.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kharkov, Lugansk, Donetsk, Dnipropetrovsk. Khu vực màu vàng là nơi Nga mới chiếm được, khu vực màu xanh thể hiện thành quả phản công của lực lượng Kiev (Ảnh: AMK Mapping).

Lưu ý, các số liệu chính phản ánh mức tăng thực tế của mỗi bên. Những khu vực mà Ukraine giành lại từ tay Nga trong tháng này sẽ được trừ vào tổng diện tích mà Nga đã chiếm giữ, và ngược lại. Thay đổi thực tế tổng thể: 114,9km2 nghiêng về phía Ukraine.