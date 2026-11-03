Binh sĩ Ukraine bị thương trong chiến sự (Ảnh minh họa: AFP).

Cả Nga và Ukraine đều gia tăng tập kích

Trang tin Rybar cho biết, quân đội Nga (RFAF) đã tiến hành một đợt tấn công hiệp đồng quy mô lớn mới, nhắm vào cây cầu tại Zatoka. Theo dữ liệu sơ bộ, công trình này bị tấn công bởi UAV, nhiều loại tên lửa hành trình và bom lượn FAB. Ngoài khu vực Odessa, UAV Geran còn tấn công nhiều địa điểm ở miền Trung Ukraine - bao gồm cả Kiev - dẫn đến tình trạng gián đoạn nguồn cung cấp điện tại đây.

Quân đội Ukraine (AFU) vẫn tiếp tục triển khai UAV. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đánh chặn hàng trăm UAV, đồng thời, nhiều đám cháy vẫn tiếp diễn tại Nizhny Novgorod và Samara sau những đợt tấn công trước đó của lực lượng Kiev. Tình trạng gián đoạn nguồn cung cấp điện cũng được ghi nhận trên khắp các khu vực do Moscow kiểm soát.

Kênh Military Summary đưa tin, một "cơn bão" thực sự đã diễn ra trong 48 giờ qua. Moscow huy động số lượng kỷ lục máy bay ném bom Tu-160 cùng 70 tên lửa hành trình Kh-101, nhắm vào một số cây cầu, trạm bơm và cơ sở năng lượng của Ukraine. Những đợt sương giá đầu tiên sẽ khiến việc sửa chữa gặp nhiều khó khăn.

Đồng thời, Moscow đang chuẩn bị cho một đợt tấn công quy mô lớn tiếp theo, nhiều máy bay ném bom chiến lược đã bắt đầu được nạp tên lửa hành trình. Có vẻ như 2 ngày vừa qua chỉ mới là "màn khởi đầu".

Các đợt tấn công bằng UAV của Ukraine đã giảm cường độ, chỉ còn 212 chiếc với hiệu quả không cao. Phía Nga đang gia cố mái che cho nhiều nhà máy lọc dầu.

Một số diễn biến đáng chú ý trên thực địa

Tại mặt trận Sloviansk, Ukraine đã củng cố vị trí ở Rai-Aleksandrivka và đang tấn công phía bắc Nykyforovka, trang tin Rybar cho hay. Sau những cuộc giao tranh kéo dài, AFU cũng đã chiếm được một phần khu vực Lypivka.

Từ khu vực gần Ozerne, UAV Ukraine đang gây gián đoạn công tác hậu cần của RFAF, qua đó làm phức tạp thêm hoạt động phòng thủ. Tuy nhiên, Bộ chỉ huy Kiev vẫn chưa thể tập hợp được lực lượng đáng kể ở phía đông kênh đào.

Ukraine tiếp tục phản công trên trục Sloviansk - Kramatorsk và có một số bước tiến nhỏ. Nga sử dụng hỏa lực mạnh để ngăn chặn đối phương (Ảnh: Rybar).

Tại mặt trận Druzhkovka, quân đội Nga được cho đã kiểm soát hoàn toàn Mykolaivka - nằm ở phía tây Chasov Yar - và giành được một số vị trí trên hướng tiếp cận Krasne (Chervone). Điều này cải thiện tình hình chiến thuật bên trong vòng vây giữa Druzhkovka và Chasov Yar, mở ra khả năng kiểm soát hoàn toàn khu vực này. Các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn giữa Aleksiievo-Druzhkovka và Konstantinovka.

Lực lượng Moscow đang nắm thế chủ động ở Druzhkovka, khiến Ukraine vất vả chống đỡ (Ảnh: Rybar).

Về phía Zaporizhia, giao tranh ác liệt đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía nam Orekhov. Ở sườn phía đông, RFAF đã giành quyền kiểm soát Omelnyk cùng một số dải cây liền kề. Xa hơn về phía bắc, một "vùng xám" rộng lớn vẫn tồn tại. Sườn phía tây vẫn ổn định. Nga đang sử dụng UAV để tấn công nhiều vị trí của đối phương tại Novoyakovlivka, Lukyanivske, cũng như những khu vực xung quanh Shcherbaky và Stepnohirsk.

Kênh Military Summary cho biết thêm, trên chiến trường, giao tranh giành vị trí vẫn tiếp diễn dọc theo toàn bộ mặt trận. Các đợt phản công của Ukraine tại khu vực Sloviansk đã được xác nhận qua hình ảnh, trong khi RFAF cũng giành quyền kiểm soát thị trấn Komar.

Hệ thống phòng thủ của Ukraine ở bắc Kharkov lung lay

Theo trang tin Readovka, lực lượng Moscow tiếp tục tạo tiền đề cho sự sụp đổ hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine ở phía bắc Kharkov.

Cụ thể, Sư đoàn xe tăng cận vệ số 47 RFAF đã đạt được bước tiến đáng kể tại mặt trận Kharkov. Họ đánh bật Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 58 AFU khỏi làng Alisovka và khu rừng lân cận. Ngoài ra, binh sĩ Nga đã tiến đến tuyến sông Travyanka, qua đó củng cố sườn phía đông.

Mặt trận này có vẻ chỉ là mặt trận phụ do giao tranh chủ yếu diễn ra trong chiến hào với những bước tiến không liên tục. Tuy nhiên, tiềm năng của khu vực này đang bị đánh giá thấp. Đây có thể trở thành "chìa khóa" để quân đội Nga phá vỡ cụm cứ điểm Liptsy của Ukraine - tuyến phòng thủ chính bảo vệ Kharkov từ phía bắc kể từ tháng 5/2024.

Hiện tại, một trong những ưu tiên hàng đầu của Bộ chỉ huy Moscow vẫn là hướng Sumy và khu vực phía đông tỉnh Kharkov, nơi họ đang chuẩn bị loại bỏ cụm phòng thủ Velykyi Burluk.

Cần lưu ý rằng trước đây, hồ chứa Travyanskoye từng đóng vai trò là ranh giới tự nhiên cho khu vực tác chiến của Cụm tác chiến phương Bắc RFAF - lực lượng đã phát động cuộc tấn công theo hướng Kharkov vào năm 2024.

Khi đó, phía Ukraine đã giữ vững được cụm phòng thủ Liptsy. Điều này một phần nhờ vào việc RFAF tập trung nỗ lực chính vào Vovchansk, trong khi Bộ chỉ huy Kiev đã triển khai các đơn vị đặc nhiệm thuộc Tổng cục Tình báo quốc phòng (GUR), sử dụng họ như một mũi nhọn xung kích phối hợp đa binh chủng. Kết quả là, AFU đẩy lùi thành công lực lượng Moscow xa khỏi Liptsy và ổn định lại mặt trận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại phía bắc Kharkov ngày 2/11. Lực lượng Moscow có bước đột phá mới, đe dọa cụm cứ điểm kiên cố Liptsy (Ảnh: Readovka).

Giờ đây, RFAF đang tiến hành hoạt động tác chiến ở cả hai bờ hồ Travyanskoye, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tuyến phòng thủ Liptsy. Nếu Sư đoàn xe tăng cận vệ số 47 tiếp tục tiến về phía nam dọc theo quốc lộ M-20 hướng tới Dergachi và Russkaya Lozovaya, họ sẽ tiếp cận được khu vực rừng, từ đó có thể đe dọa khu vực phòng thủ này từ phía tây.

Bộ chỉ huy Kiev sẽ buộc phải dàn mỏng lực lượng, tạo tiền đề cho RFAF vô hiệu hóa tuyến phòng thủ này. Tình thế của Ukraine càng trở nên khó khăn hơn khi lực lượng đang trấn giữ hai bên bờ hồ hiện nay yếu hơn đáng kể so với lực lượng từng được triển khai tại đây vào mùa xuân và mùa hè năm 2024. Trong bối cảnh đó, việc phải dàn mỏng binh lực có thể trở thành vấn đề sống còn đối với AFU.

Đáng chú ý là khu rừng nằm bên kia hồ chứa nước trải dài đến tận đường vành đai Kharkov và xa hơn nữa, tiến sát vào ranh giới thành phố, kéo dài đến tận sân bay Kharkio-Severny.

Ngay cả khi quân đội Nga hiện chưa có kế hoạch tấn công thủ phủ Kharkov, thì việc họ tiến về phía khu rừng này cũng sẽ là một tín hiệu vô cùng đáng báo động đối với đối phương. Diễn biến như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý lớn trên truyền thông.

Bộ chỉ huy Kiev sẽ không thể phớt lờ tình hình này do những tác động tâm lý nghiêm trọng mà nó gây ra. Ngay khi AFU bắt đầu chịu áp lực lớn tại khu vực này, họ nhiều khả năng sẽ phải khẩn cấp điều động thêm lực lượng tăng viện.

Để làm được điều đó, quân đội Ukraine buộc phải huy động lực lượng dự bị của Bộ Tổng tư lệnh hoặc rút bớt quân từ các mặt trận khác. Cả hai phương án này đều có lợi cho Nga bởi những đơn vị Kiev được điều chuyển đến để giữ mặt trận này sẽ không còn khả năng tham gia vào các hoạt động phản công tại những khu vực đang giao tranh ác liệt hơn.

Binh sĩ Ukraine tiến vào chiến hào mà dường như không hay biết về sự hiện diện của một quân nhân Nga. Súng đã nổ, không có bất cứ cơ hội sống sót nào cho người lính này (Video: Telegram).

Rộ tin Nga kiểm soát hoàn toàn Omelnyk, Zaporizhia có bước ngoặt lớn

Ở phía đông bắc, sau những trận giao tranh ác liệt, quân đội Nga đã chính thức kiểm soát hoàn toàn khu định cư Omelnyk - một bước tiến mà Rybar từng đề cập trước đó.

Thành quả mang tính bước ngoặt này tạo điều kiện thuận lợi để RFAF chuẩn bị vị trí xuất phát cho những đợt tiến công tiếp theo về hướng Vasynivka, đồng thời mở đường cho các đòn tấn công vào Preobrazhenka và làm gián đoạn tuyến hậu cần của Ukraine tại Orekhov.

Tại phía bắc Omelnyk, Ukraine vẫn duy trì sự hiện diện gần các khu định cư Svoboda và Shyroke. Xa hơn về phía bắc là một "vùng xám" rộng lớn, nơi có sự hiện diện của các nhóm nhỏ thuộc cả hai bên.

Sườn phía tây vẫn tương đối ổn định. Giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn tại các khu vực đổ nát ở Stepnohirsk, cũng như tại Prymorske và Plavni, nhưng chưa có dấu hiệu thay đổi đáng kể nào về tình hình chiến sự.

Tại các khu vực lau sậy thuộc lòng hồ chứa Kakhovka trước đây, các cuộc đụng độ bằng vũ khí bộ binh vẫn diễn ra; tuy nhiên, vì những lý do dễ hiểu, cả hai bên đều chưa thể thiết lập quyền kiểm soát vững chắc tại đây.

Quân đội Nga được cho là đã giành quyền kiểm soát Omelnyk, tuyến hậu cần của Ukraine ở Orekhov nói riêng và toàn mặt trận Zaporizhia nói chung đang dần bị siết chặt (Ảnh: Rybar).

Với điều kiện địa hình thảo nguyên tại Zaporizhia hiện nay, các phương án tiến quân trở nên khá hạn chế. Nếu Nga gây ra thiệt hại quy mô lớn đối với các cây cầu bắc qua sông Dnieper, các tuyến tiếp tế của đối phương sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng - không chỉ tại Orekhov mà trên toàn bộ mặt trận, thậm chí là cả các mặt trận phía nam khác.

Tuy nhiên, ngay cả trong kịch bản đó, bất kỳ bước tiến nào của quân đội Nga cũng sẽ phải đối mặt với những tổn thất không thể tránh khỏi. Do đó, trong tương lai gần và với các điều kiện hiện tại, phương thức tác chiến bằng nhóm nhỏ vẫn là cách tiếp cận khả dĩ nhất đối với RFAF.

Vì vậy, khác với tác chiến đô thị, việc sống sót trong cái lạnh tại các dải cây dọc những cánh đồng trống vào mùa đông sẽ khó khăn hơn nhiều - ngay cả khi có vô số công sự và cứ điểm kiên cố - bởi không phải hầm trú ẩn nào sau khi bị chiếm giữ cũng có thể trở thành nơi trú ẩn hiệu quả để chống lại các đợt phản công của Ukraine cũng như các yếu tố khắc nghiệt của thời tiết.

Kênh Z-Committee cũng xác nhận quân đội Nga coi như đã hoàn toàn kiểm soát Omelnyk.

Trong khi đó, kênh Geroman tự đặt câu hỏi tại sao RFAF không bao vây hoàn toàn khu vực Orekhov, đồng thời cũng lý giải luôn rằng chiến lược của Nga vẫn như cũ - tạo ra càng nhiều điểm nóng càng tốt - giống như một chuỗi "vết thương rỉ máu".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại mặt trận Zaporizhia ngày 2/11. Trong đó, lực lượng Moscow đã gần như kiểm soát hoàn toàn Omelnyk (Ảnh: Z-Committee).

Trận chiến Dobropillia chưa ngã ngũ

Kênh Front Bird cập nhật tình hình tác chiến tính tới cuối ngày 2/11 tại Donetsk cho biết, giao tranh ác liệt nhất vẫn tiếp diễn dọc theo hướng Dobropillia.

Các bước tiến chiến thuật của RFAF đã được ghi nhận ở hai bên sườn thành phố. Quân đội Nga đã mở rộng vùng kiểm soát về phía bắc Veseloe Pole, trong khi bản thân khu vực Veseloe đã rơi vào "vùng xám".

Quân đội Nga tiếp tục phát huy thắng lợi tại Dobropillia, mở rộng vùng kiểm soát theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Front Bird).

Ngoài ra, các báo cáo cho thấy các đơn vị xung kích Nga đang tiến từ Gulevo về phía Novofedorovka. Dọc theo tuyến Novovodiane - Zolotoy Kolodez, RFAF đang ngăn chặn đà tiến của Ukraine, đồng thời đẩy lùi các đợt phản công.