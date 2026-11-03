Tiêm kích MiG-35 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Áp lực từ UAV Ukraine, buộc MiG-35 hàng hiếm phải xung trận

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine liên tục nhắm vào những mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, gây áp lực đáng kể lên hệ thống phòng không của Moscow.

Thông tin này được chuyên trang quốc phòng Defense Express (của Ukraine) đưa tin vào cuối tháng 10, và được củng cố bởi một hình ảnh do cộng đồng tình báo nguồn mở về hàng không Soniashnyk chia sẻ.

Bức ảnh được cho là chụp từ buồng lái một chiếc MiG-35 của Nga trong một nhiệm vụ đối phó UAV Ukraine. Với số lượng ước tính chỉ có 6 chiếc từng được sản xuất, việc đưa MiG-35 vào nhiệm vụ phòng không nội địa cho thấy áp lực ngày càng tăng mà các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine đang đặt lên vai lưới lửa phòng không Nga.

MiG-35 nổi bật là tiêm kích có chi phí duy trì thấp nhất trong biên chế quân đội Nga. Điều này xuất phát từ kích thước nhỏ hơn đáng kể so với các dòng Su-30, Su-34 và Su-35 - vốn là xương sống của không quân Nga. Trong khi các máy bay hạng nặng này là biến thể phát triển từ tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-27 thời Liên Xô, MiG-35 lại được phát triển song song như một biến thể của tiêm kích hạng trung MiG-29.

Mặc dù sở hữu radar nhỏ hơn và khả năng mang vũ khí hạn chế hơn, MiG-35 lại đòi hỏi ít công tác bảo dưỡng và chi phí vận hành thấp hơn nhiều. Ban đầu, MiG-35 được phát triển chủ yếu để xuất khẩu nhưng không nhận được đơn đặt hàng nào, phần lớn do sự cạnh tranh từ một số đối thủ từ phương Tây cũng như châu Á.

Nhu cầu trong nước đối với loại máy bay này cũng rất hạn chế, phản ánh học thuyết quân sự của Nga không ưu tiên triển khai các loại tiêm kích hạng trung hoặc hạng nhẹ.

Việc triển khai MiG-35 diễn ra trong bối cảnh Ukraine không ngừng mở rộng chiến dịch sử dụng UAV tầm xa nhằm vào các cơ sở quân sự, sân bay, khu công nghiệp, nhà máy lọc dầu và các mục tiêu chiến lược khác của Nga.

UAV Ukraine đã nhiều lần xâm nhập không phận Nga để tấn công những mục tiêu nằm cách xa tiền tuyến, buộc Moscow phải phân bổ các nguồn lực phòng không trên một phạm vi lãnh thổ rộng lớn.

Áp lực này không chỉ đặt lên các hệ thống tên lửa đất đối không, mà còn đòi hỏi sự tham gia của tiêm kích, mạng lưới radar, các hệ thống tác chiến điện tử và các đơn vị phòng không cơ động - tất cả cùng phối hợp để phát hiện và đánh chặn các UAV đang tiến vào.

Hiệu quả chi phí và thách thức

Máy bay chiến đấu mang lại nhiều lợi thế trong việc đối phó với UAV tầm xa, đặc biệt khi các mục tiêu này được phát hiện ở khoảng cách xa các cơ sở cần bảo vệ. Nhờ tốc độ cao, tiêm kích có thể di chuyển quãng đường lớn trong thời gian ngắn; đồng thời, các hệ thống cảm biến và vũ khí không đối không trên máy bay tạo thêm một lớp năng lực đánh chặn bổ sung bên cạnh các hệ thống phòng thủ mặt đất.

Việc sử dụng máy bay chiến đấu tiên tiến để đối phó với các loại UAV giá rẻ có thể dẫn đến sự chênh lệch chi phí bất lợi, nhất là khi cần dùng đến các loại tên lửa dẫn đường đắt tiền để tiêu diệt từng chiếc UAV.

Hiệu quả của phương pháp này còn phụ thuộc vào khả năng phát hiện các mục tiêu có kích thước nhỏ bay ở tầm thấp, cũng như khả năng tấn công chúng mà không đặt máy bay vào những rủi ro không cần thiết.

Với việc được trang bị pháo cơ hữu trên chính máy bay và khả năng tương thích với các cụm pháo gắn ngoài, cùng với độ linh hoạt cực cao và chi phí duy trì thấp, MiG-35 trở thành lựa chọn tối ưu cho các nhiệm vụ kiểu này.

Mặc dù các dòng MiG-29 đời cũ vẫn đang được sử dụng rộng rãi, chúng đòi hỏi chi phí vận hành và bảo dưỡng cao hơn đáng kể so với MiG-35.