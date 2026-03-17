Nga bắn hạ hàng trăm UAV Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Ukraine (AFU) phát động một cuộc tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moscow đêm 15-16/3, phòng không Nga báo cáo đã bắn hạ hàng trăm chiếc. Quân đội Nga (RFAF) đáp trả từ sáng sớm 16/3 bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Alexander Syrsky, tuyên bố rằng cuộc tấn công chính của quân đội Nga hiện diễn ra ở tỉnh Zaporizhia. Năm ngoái, Moscow đã đưa ra một số dấu hiệu cho thấy họ đang nhắm đến việc chiếm giữ thành phố thủ phủ của tỉnh này.

Đồng thời, các cuộc tấn công ở Donetsk vẫn tiếp diễn. Grishino (bắc Pokrovsk) dường như phần lớn nằm dưới sự kiểm soát của RFAF, bằng chứng là các đoạn video định vị địa lý.

Các cuộc đàm phán hòa bình vẫn đang bị đình trệ, và hiện tại chưa có dấu hiệu nối lại, bất chấp một số tuyên bố trái ngược đang lan truyền.

Quân đội Nga đang đẩy mạnh tấn công ở Konstantinovka (Ảnh: Military Summary).

Ukraine tìm cách "đánh lừa" Nga ở 2 khu vực cùng lúc

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã sẵn sàng đối phó với nỗ lực mới nhất của lực lượng Kiev nhằm phát động một cuộc phản công tại các khu vực Dobropillia (Donetsk) và Zaporizhia.

Một thời điểm quan trọng đã đến, sẽ quyết định bức tranh toàn cảnh cho sự khởi đầu chiến dịch tấn công xuân hè của lực lượng Moscow tại 2 khu vực tác chiến cùng lúc. Nửa cuối tháng 3 đặc biệt quan trọng vì Ukraine được cho là đã bắt đầu thực hiện các biện pháp cụ thể xác nhận sự chuẩn bị cho một cuộc phản công quy mô lớn.

Lực lượng Kiev đã tăng cường mạnh mẽ hoạt động của họ tại vùng Zaporizhia. Ví dụ, tại khu vực Dobropillia, có những dấu hiệu tình báo cho thấy AFU đang chuẩn bị cho các hoạt động tác chiến.

Tại khu vực giao nhau giữa vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk, trong vùng trách nhiệm của Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 29 RFAF, AFU tiếp tục tăng cường "vùng dự bị", được hình thành do sự mở rộng vùng xám sau thất bại của các đơn vị xung kích Moscow trong việc tấn công từ khu vực đô thị Pokrovskoe (khác với thành phố Pokrovsk ở Donetsk) và làng Velikomykhailivka.

Hơn nữa, từ vùng lân cận làng Vozdvizhevka, nằm trên biên giới giữa vùng trách nhiệm của Tập đoàn quân 36 và Tập đoàn quân 5 RFAF, lực lượng Kiev đã bắt đầu triển khai các nhóm cơ động đến các vị trí bị bỏ trống trước đó trong các cánh rừng.

Vùng hoạt động của AFU giới hạn trong tam giác các khu định cư Dobropillia, Varvarovka và Rivnepillya. Một đặc điểm nổi bật trong hành động của lực lượng Kiev là họ đang khai thác các cơ hội do sự giao nhau của vùng trách nhiệm giữa các đơn vị tác chiến của Nga tạo ra.

Khoảng trống giữa chúng là một hiện tượng tự nhiên. Lực lượng Kiev đang cố gắng thâm nhập vào hậu phương tác chiến của Nga và tập trung tại đó, nhưng bị các phương tiện trinh sát phát hiện sớm, binh sĩ Ukraine xâm nhập đã bị loại bỏ.

Bức tranh tác chiến độc đáo đã xuất hiện tại ngã ba giữa Zaporizhia và Dnipropetrovsk với một "vùng xám" rộng lớn, quyền kiểm soát liên tục đổi chủ (Ảnh: Readovka).

Ý định của Bộ chỉ huy Kiev là vô cùng rõ ràng. Họ dự định tạo ra các tiền đề cho việc thống nhất lực lượng trong trường hợp bị tấn công quy mô lớn từ tây sang đông và từ bắc xuống nam. Đây có thể chính là nỗ lực nhằm bảo vệ khu vực phòng thủ Orekhov mà Readovka đã đưa tin.

Mặc dù có vẻ hợp lý, kế hoạch như vậy lại có một điểm yếu nghiêm trọng: AFU không thu được gì ngoài việc làm suy yếu bộ binh cơ giới của chính họ. Các lực lượng đang tập trung hiện không thể tập hợp thành một nhóm gây ra mối đe dọa thực sự bởi hỏa lực dữ dội của Nga ngăn cản họ làm điều đó.

Tuy nhiên, các hành động hiện tại có thể chỉ là khúc dạo đầu cho việc AFU triển khai các đơn vị lớn hơn, mà các tuyến đường thâm nhập đang được chuẩn bị.

Khu vực nguy hiểm thứ hai là khu vực trách nhiệm của Tập đoàn quân cận vệ số 2 RFAF, hoạt động ở phía tây - tây bắc Pokrovsk. Các nguồn tin thân cận với quân đội Nga cho biết có dấu hiệu tập trung lực lượng từ Quân đoàn 7 AFU. Quân đoàn phản ứng nhanh đặc biệt tinh nhuệ này gồm 3 lữ đoàn đổ bộ đường không, một trung đoàn đổ bộ đường không và các tiểu đoàn độc lập thuộc nhiều loại khác nhau.

Khu vực thứ nhất là giữa các làng Novopodgorodnee và Sergeyevka, và khu vực thứ hai là giữa các làng Grishino và Sergeyevka. Mục tiêu của Ukraine trong khu vực này có thể là đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi vùng Dnipropetrovsk (khu vực xung quanh làng Novopodgorodnee).

Hơn nữa, với động thái này, Kiev có thể tìm cách giảm bớt áp lực cho quân đội của mình trên các tuyến phòng thủ dọc theo hầu hết hướng Dobropollia. Bằng cách này, AFU tìm cách ổn định mặt trận để sau đó giành lại quyền kiểm soát làng Grishino và phần phía nam thành phố Belitske.

Tình hình hiện tại cho thấy Bộ chỉ huy Kiev có thể đang tích cực tìm cách "đánh lừa" quân đội Nga và chuẩn bị các hành động trên 2 hướng cùng lúc. Những hành động này đã được triển khai trên một mặt trận, trong khi các dấu hiệu tình báo quan trọng đang được ghi nhận trên mặt trận khác.

Cần nhớ rằng, giống như sự thất bại của hàng loạt các chiến dịch tấn công và phản công trong 2 năm qua đã cho thấy, Bộ chỉ huy Kiev đang tiếp cận kế hoạch của mình với tham vọng cao nhất. Họ có thể cố gắng phản công trên 2 mặt trận đồng thời. Hơn nữa, chúng có điểm chung: Dobropillia và mặt trận Zaporizhia phía đông đều nằm trong lợi ích của Kiev xét về kịch bản "giành lại quyền kiểm soát vùng Dnipropetrovsk".

Cuộc đọ sức UAV quyết liệt ở Konstantinovka

Tại khu vực Konstantinovka, các đơn vị Moscow tiếp tục giao tranh trên các tuyến đường tiếp cận thành phố, nhắm mục tiêu vào các khu vực do đối phương kiểm soát bằng chiến đấu cơ của Không quân - Vũ trụ và UAV, kênh Rybar đưa tin.

Một trong những trở ngại để RFAF tấn công thành phố vẫn là việc AFU tiếp tục kiểm soát các cao điểm gần Krasnoye và phía tây Chasov Yar, những khu vực này phải được chiếm giữ trước khi có thể xảy ra sự leo thang tấn công ở Konstantinovka, đặc biệt là khi các tuyến đường tiếp cận phía nam gần như đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Tuyến tiền tuyến ở sườn phía tây vẫn tương đối ổn định. Đã xuất hiện trên mạng các đoạn phim ghi lại cảnh lực lượng Kiev tấn công các đơn vị Moscow ở Novopavlovka, ngay cả trong mùa đông. Cũng có những báo cáo lạc quan về việc quân đội Nga tiến xa hơn về phía bắc từ khu vực này, nhưng những báo cáo này vẫn chưa được xác nhận.

Tình hình tại ngã ba Dobropillia và Konstantinovka vẫn không thay đổi, các hoạt động chiến đấu đang được tiến hành bởi các nhóm rất nhỏ trong bối cảnh hoạt động của UAV cực kỳ dữ dội. Một cuộc tiến công tiềm tàng về phía Raiske có thể làm phức tạp thêm các tuyến đường tiếp tế của Ukraine ở Druzhkovka và Konstantinovka, nhưng với sự phát triển của UAV, việc tiếp cận các tuyến đường tiếp tế trên bộ ít quan trọng hơn so với cách đây một năm.

Quân đội Nga tiếp tục tấn công, mở rộng bàn đạp để xâm nhập thành phố Konstantinovka (Ảnh: Rybar).

Nga tiến xa hơn ở Gaichur, Ukraine phản công dữ dội

Kênh Rybar đưa tin, tại cánh đông Zaporizhia, lực lượng Kiev tiếp tục các cuộc phản công nhằm mục đích đánh bật Nga khỏi vùng Dnipropetrovsk. Mặc dù vậy, các đơn vị Moscow vẫn đang tiến sâu vào khu vực.

Đoạn video ghi lại cảnh một xe bọc thép chở quân của Ukraine bị phá hủy bởi UAV Lancet Nga ở Otradne đã xuất hiện trên mạng. Binh sĩ Kiev lái xe xuyên qua khu vực này trong những ngày đầu của cuộc tấn công hồi tháng 2, và sau đó lính xung kích Nga đã hoạt động tại đó. Do được quay bằng ảnh nhiệt, khó có thể nói liệu đoạn video mới này có liên quan hay không, vì vậy còn quá sớm để nói về việc RFAF giành quyền kiểm soát Otradne.

Quân đội Ukraine đang cố gắng xâm nhập vào phía bắc dọc theo một đoạn đường khá rộng từ Andreevka đến Bolshemykhailivka. Ở một số nơi, điều này đang xảy ra, và một số xe bọc thép chở quân AFU thậm chí đã đến biên giới vùng Dnipropetrovsk, nhưng chỉ theo một chiều.

Ở khu vực phía tây, bên kia sông Gaichur, các đơn vị Moscow tiếp tục tấn công, tiến dọc theo tuyến Tsvetkovoe - Gorke và gần đây đã giao tranh ở vùng ngoại ô làng Verkhnyaya Tersa.

Vozdvizhivka lân cận đang bị bao vây từ hướng Rozhdestvenskoye. Có báo cáo về việc lính xung kích Nga tấn công Lyubitske và Lesnoye. Nếu họ thành công, Vozdvizhivka sẽ bị bao vây một phần, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến quân xa hơn của RFAF ở tỉnh Zaporizhia.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 16/3. Kiev tiếp tục nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh, tái chiếm một số vị trí. Ngược lại Moscow tiến hành ngăn chặn bước tiến của đối phương (Ảnh: Rybar).

Tình hình ở hướng này vẫn phức tạp. Ukraine đang dành nguồn lực đáng kể không chỉ để ngăn chặn bước tiến của Nga sau khi giành được Huliaipole, mà còn cho các cuộc tấn công quy mô lớn theo tiêu chuẩn hiện nay ở tỉnh Dnipropetrovsk.

Lực lượng Kiev vẫn chưa thể thực hiện đầy đủ bất kỳ kịch bản nào - ở phía bắc, các nhóm tấn công nhỏ của Ukraine rải rác trong một số khu vực trồng trọt, trong khi ở phía tây, cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp diễn.