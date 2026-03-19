Binh sĩ Ukraine trước một khu dân cư bị hư hại trong giao tranh (Ảnh minh họa: Skynews).

EU đẩy mạnh hoạt động chống "hạm đội bóng tối" của Nga

Kênh Military Summary đưa tin, EU đang tích cực kêu gọi các nước thành viên tấn công "hạm đội bóng tối" Nga nhằm tước đoạt khả năng tài chính của Moscow cho cuộc chiến trên lãnh thổ Ukraine.

Quân đội Nga (RFAF) đã tiến đến cách thành phố Sloviansk (Slavyansk) 14km, nơi sắp diễn ra trận chiến khốc liệt và dữ dội nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Đồng thời, trên hướng Zaporizhia, lực lượng Moscow đang cố gắng giành thêm lãnh thổ, các cuộc phản công của quân đội Ukraine (AFU) cũng được báo cáo tại Dnipropetrovsk. Có bằng chứng hình ảnh xác nhận việc AFU giành được lãnh thổ, cho thấy họ cũng đang sử dụng chiến thuật xe máy tương tự như RFAF.

Trong khi đó, tình hình phía bắc Donetsk đang leo thang. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo việc chiếm được thêm một ngôi làng nữa ngay trên biên giới tỉnh. Cùng lúc đó, các nhà quan sát quân sự Nga đưa tin về những thắng lợi lãnh thổ của Moscow ngay bên ngoài Rai-Olekensadrivka. Việc ngôi làng này sụp đổ sẽ báo hiệu sự khởi đầu của cuộc tấn công Sloviansk.

Sau nhiều tháng tấn công tích cực, quân đội Nga hiện chỉ còn cách thành phố pháo đài Sloviansk chừng 14km (Ảnh: Military Summary).

Các vụ nổ rung chuyển Crimea

Lực lượng Kiev được cho là đã phát động một cuộc tấn công bằng UAV vào thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea rạng sáng 19/3, các kênh truyền thông Telegram của Nga đưa tin, trích dẫn lời kể của người dân.

Các vụ nổ được nghe thấy trong trung tâm thành phố, người dân cho biết một tòa nhà của đơn vị phòng không Nga đã bị nhắm mục tiêu.

Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhaev do Moscow bổ nhiệm, tuyên bố rằng 27 UAV đã bị bắn hạ khi đang tiếp cận thành phố.

Ít nhất một vụ cháy đã được báo cáo tại một tòa nhà chung cư, ông Razvozhaev nói thêm rằng một người đã thiệt mạng và hai người khác bị thương trong vụ tấn công.

Kyiv Independent không thể ngay lập tức xác minh các báo cáo cũng như tuyên bố của các quan chức Nga, đồng thời Kiev vẫn chưa bình luận về vụ tấn công được báo cáo.

Ukraine thường xuyên tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Nga trong nỗ lực làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của đối phương khi Moscow tiếp tục tiến hành cuộc chiến.

Nga xóa sổ hệ thống phòng ngự của Ukraine dọc sông Gaichur

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã phát động một chiến dịch nhằm xóa sổ hoàn toàn hệ thống phòng ngự của Ukraine dọc theo sông Gaichur.

Cụm tác chiến phía Đông RFAF đã bắt đầu loại bỏ phần còn lại của vành đai phòng thủ của đối phương dọc theo sông Gaichur, phát động cuộc tấn công làng Verkhnyaya Tersa. Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 127 thuộc Tập đoàn quân số 5 đã tiến vào làng từ phía nam và phía đông. Điều này làm phức tạp đáng kể khả năng chống đỡ của Ukraine, buộc họ phải đồng thời đẩy lùi các cuộc tấn công từ hai hướng, một nhiệm vụ bất khả thi do lực lượng hạn chế.

Mặc dù có sự hiện diện đáng kể của quân đội Ukraine trong khu vực chiến đấu, họ vẫn không thể tập trung giữ Verkhnyaya Tersa. Cùng với cuộc tấn công ngôi làng này, Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 36 RFAF phát động một cuộc tấn công về phía tây và nam Rozhdestvenskoye.

Một cuộc tấn công Vozdvizhenka đang được tiến hành. Ngôi làng này cực kỳ quan trọng đối với AFU. Thông qua đó, lực lượng Kiev đang triển khai các nhóm cơ động tới hậu phương tác chiến của Nga để tập trung và tấn công các đơn vị của họ đang hoạt động từ khu vực khu dân cư kiểu đô thị Pokrovskoe và làng Velikomikhailovka.

Bức tranh tác chiến độc đáo đã xuất hiện tại ngã ba giữa Zaporizhia và Dnipropetrovsk với một "vùng xám" rộng lớn, quyền kiểm soát liên tục đổi chủ (Ảnh: Readovka).

Lực lượng Moscow đã áp đặt một hình thức chiến đấu cực kỳ bất lợi cho đối phương trên bờ tây sông Gaichur. Nói một cách đơn giản, Kiev buộc phải phân tán lực lượng, từ bỏ việc tập trung nỗ lực phòng thủ tại bất cứ đâu. Họ cũng buộc phải từ bỏ việc tập trung lực lượng phía sau sông Gaichur.

Cụm tác chiến phía Đông RFAF quyết định tăng cường đáng kể hoạt động của Tập đoàn quân 5 và 36 không phải là ngẫu nhiên. Lực lượng Kiev đã gia tăng mạnh áp lực trong khu vực tác chiến của Tập đoàn quân 29 RFAF. Khu vực tác chiến cơ động, trước đây được chỉ định là "vùng dự bị" phía nam Velikomikhailovka, đã được mở rộng bao gồm các khu vực phía nam khu dân cư kiểu đô thị Pokrovskoe.

Nói cách khác, quân đội Ukraine đã mở rộng đáng kể khu vực tác chiến cơ động của mình. Điều này cho thấy họ đang thăm dò hệ thống phòng thủ của Nga và tìm kiếm điểm yếu để chọc thủng mặt trận.

Rất có thể lãnh đạo quân sự cấp cao của Ukraine sẽ lại đưa ra quyết định "rập khuôn" và chọn điểm giao nhau của Tập đoàn quân 29 và 36 RFAF, nằm gần các làng Danilovka, Vishnevoye và Verbovoye, làm mục tiêu tấn công chính.

Như vậy, Tập đoàn quân số 5 và số 36 RFAF đang "đánh đổ chiếc ghế" mà các kế hoạch chỉ huy của lực lượng Kiev dựa vào. Nếu không có khả năng phản công dọc theo các trục hội tụ, toàn bộ chiến dịch giành thế chủ động tại khu vực Zaporizhia của Ukraine sẽ thất bại.

Vì lý do này, cường độ giao tranh sẽ chỉ leo thang. Xét trên những điều đã nêu, có lý do để tin rằng AFU đã xác định khu vực Zaporizhia là trọng tâm chính của họ trong tương lai gần.

Kênh Rybar xác nhận, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trên cánh đông Zaporizhia. Lực lượng Kiev đang cố gắng đột phá đến biên giới tỉnh Dnipropetrovsk, triển khai các nhóm nhỏ đi bộ và đôi khi bằng xe bọc thép.

Ukraine đã tập trung thêm lực lượng dự bị tại tuyến Pokrovskoe - Kolomiytsy - Volshemykhailivka, điều này có thể dẫn đến một làn sóng phản công mới vào các vị trí của Cụm tác chiến phía Đông RFAF từ phía bắc.

Hậu quả của các cuộc đột phá trước đó của lực lượng Kiev tiếp tục được hé lộ trên mạng. Các nhóm binh sĩ đã xâm nhập hồi tháng 2 và đang lan rộng dọc theo các vành đai rừng đang được quân đội Nga xác định và xóa sổ một cách có hệ thống.

Hình ảnh từ khu vực Novohryhorivka liên tục xuất hiện cho thấy các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các binh sĩ Ukraine đơn độc đi lang thang trên vùng ngoại ô Kalinovskoye, Novomykolaivka.

Gần Ternovoye, thỉnh thoảng cũng bắt gặp những thành viên "lạc lối" của các nhóm tấn công AFU. Ở một số nơi, như trước đây ở Verbovoye, họ bị bắt giữ. Nhưng thường thì, họ bị loại bỏ bởi các cuộc tấn công bằng UAV.

Ở sườn phía tây, lực lượng Moscow tiếp tục giữ thế chủ động. Mặc dù Kiev đang cố gắng phản công Rozhdestvenskoye, nhưng họ đang dần rút lui về phía nam, hướng tới Verkhnyaya Tersa.

Tại đó, lính xung kích Moscow, sau khi đẩy lùi các cuộc phản công của đối phương trên hướng Huliaipole, đang tiến công một mặt trận rộng lớn về phía Gorky và Zheleznodorozhny. Hơn nữa, có báo cáo về việc các đơn vị Nga đang tiến về các khu định cư Huliaipole, Volshebnoye và Mirnoye. Tuy nhiên, những thông tin này vẫn chưa được xác nhận bởi bất kỳ hình ảnh giám sát khách quan nào hoặc các nguồn tin của Rybar tại thực địa.

Đồng thời, những báo cáo của Ukraine về "sự khởi đầu của một cuộc phản công quy mô lớn từ Dobropolye đến Huliaipole" và lực lượng hùng hậu có vẻ đáng ngờ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 18/3. Kiev tiếp tục nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh, tái chiếm một số vị trí. Ngược lại Moscow tiến hành ngăn chặn bước tiến của đối phương (Ảnh: Rybar).

Trái ngược với các thông tin có vẻ tích cực cho RFAF mà Rybar và Readovka đã nêu trên, kênh AMK Mapping cung cấp những diễn biến hơi khác.

Theo hướng Pokrovskoe (thuộc vùng Dnipropetrovsk), cả Nga và Ukraine đều đã tiến công trong vài tuần qua, với lực lượng Kiev tiếp tục chiến dịch phản công cục bộ.

Ở phía tây nam, AFU tiếp tục giải tỏa các cánh đồng phía tây và tây bắc Zlahoda, chiếm được các vị trí mới và tiếp tục tiến sâu vào ngôi làng.

Về phía đông, quân đội Ukraine đã chiếm lại một số vị trí phía nam và đông nam Vyshneve, và tiến hành một cuộc xâm nhập sâu trong trung tâm Novohryhorivka, nơi diễn ra giao tranh. Đồng thời, họ tiếp tục tấn công khu vực Pryvillya, còn lực lượng Moscow tái chiếm làng Verbove từ các khu rừng còn lại trong vùng xám.

Xa hơn về phía đông, lực lượng Kiev đã củng cố vị trí của mình ở phía nam Kalynivske và có mặt trên phần phía tây Novomykolaivka, trước khi bị đẩy lùi bởi các cuộc phản công của RFAF.

Về phía đông bắc, quân đội Nga đã giải tỏa phần phía đông Berezove khỏi AFU và bắt đầu tiến dọc theo con đường về phía đông nam Ternove. Mặt khác, các nhóm xung kích Kiev cuối cùng đã giành được các cứ điểm mạnh của đối phương ở phía tây bắc Ternove.

Xa hơn về phía đông bắc, quân đội Ukraine đã giành quyền kiểm soát một số khu rừng phía bắc vùng Khoroshe và chọc thủng các vị trí của đối phương, tái chiếm thêm các khu rừng và tiến đến các tuyến phố phía tây Sichneve. Ngoài ra, họ đã giải tỏa một số vị trí rừng phía nam và phía đông Oleksandrohrad và tiến đến vùng ngoại ô phía tây bắc của Voskresenka.

Như vậy, có thêm 21,51km² nghiêng về Ukraine, trong khi Nga chỉ giành được 1,86km².

Nga buộc phải rút lui khỏi hàng loạt vị trí trên hướng Pokrovske thuộc vùng Dnipropetrovsk để tránh bị Ukraine bao vây (Ảnh: AMK Mapping).

Nga có đột phá lớn vào Dobropillia

Theo hướng Dobropillia, cả hai bên đều đã tiến công trong vài tuần qua, với việc RFAF giành thêm 15,08km², ngược lại, chỉ có 3,38km² nghiêng về phía AFU.

Ở phía tây nam, lực lượng Moscow đã đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của Ukraine vào phía nam Grishino (bắc Pokrovsk) và sau đó chọc thủng phòng tuyến AFU trong trung tâm ngôi làng.

Tiếp theo, họ kiểm soát được các tuyến phố phía đông còn lại và tiến đến vùng ngoại ô phía bắc, đồng thời đột phá đến vùng ngoại ô phía tây bắc, cho phép xóa sổ các vị trí cuối cùng của Ukraine trên các tuyến phố phía bắc. Với việc Grishino hiện đã nằm dưới sự kiểm soát, các cuộc tấn công của Nga về phía vùng ngoại ô phía nam của Novooleksandrivka đang được tiến hành.

Về phía đông, RFAF tiếp tục tiến từng bước qua các khu rừng phía bắc Pokrovsk và đã củng cố thành công một số vị trí trong một khe núi phía đông Grishino. Họ đang sử dụng các vị trí này để bắt đầu xâm nhập về phía tây bắc theo hướng vùng ngoại ô phía đông của Novooleksandrivka.

Về phía đông bắc, lực lượng Moscow cuối cùng đã giải tỏa được mỏ Zaporozhskaya cũ ở phía tây Rodinske, cùng với một số vị trí rừng gần đó, và đang tiến xa hơn về phía tây nhằm cắt đứt các đội hình Kiev còn lại trong các khu rừng phía bắc các khu trang trại chăn nuôi lợn.

Về phía bắc, binh sĩ Nga đã chiếm được một số vị trí rừng phía nam Bilytske, và sau nhiều lần xâm nhập, đã củng cố được vị trí trên các con phố phía nam Bilytske trong khu vực trường học và phố Shakhtarske. Giao tranh đang diễn ra để giành quyền kiểm soát các con phố xung quanh.

Ở phía đông bắc, lực lượng Moscow đã tái chiếm các khu nhà nghỉ mùa đông bắc Nove Shakhove cùng với các khu rừng gần đó. Ukraine đã giải tỏa phần phía nam Vilne khỏi binh sĩ Nga xâm nhập và thiết lập được một vị trí vững chắc tại phía tây Nove Shakhove.

Cả hai bên thương vong lớn tại Konstantinovka

Theo hướng Konstantinovka, cả hai bên đều chịu thương vong rất cao. Có 13,22km² nghiêng về phía Nga và 2,72km² dành cho Ukraine.

Ở phía đông bắc, lực lượng Kiev tăng cường phản công phía tây nam Chasov Yar. Họ mở rộng vùng kiểm soát quận Shevchenko và đã đột phá đến rìa trung tâm thành phố. Nga đang gặp khó khăn trong việc tổ chức phòng thủ tại đây do các khu dân cư bị tàn phá nặng nề, dẫn đến một vùng xám rộng lớn với các vị trí chồng chéo.

Bên cạnh đó, AFU bắt đầu tấn công về phía đông hướng tới kênh Siverskyi Donets và xâm nhập vùng ngoại ô phía nam Chasov Yar, bao gồm cả khu công nghiệp, nơi giao tranh vẫn đang diễn ra. RFAF đang sử dụng rộng rãi UAV FPV và pháo binh để ngăn chặn các nhóm xung kích nhỏ của Ukraine thay vì tham gia các trận chiến trên bộ. Hơn nữa, lực lượng Kiev đã loại bỏ được vùng xâm nhập của đối phương dọc theo con đường phía đông nam Chervone.

Về phía nam, lực lượng Moscow một lần nữa chiếm lại phần phía tây Predtechyne và dọn sạch các công sự trên những cánh đồng liền kề. Từ đó, họ chiếm được các cứ điểm kiên cố trong rừng phía bắc đường cao tốc, phối hợp với các cuộc tấn công từ phía đông bắc. Đồng thời, các nhóm xung kích khác đã chiếm giữ thêm các vị trí rừng phía tây Stupochky và tiến về phía tây dọc theo các cao điểm chiến thuật hướng tới vùng ngoại ô phía đông thành phố.

Về phía tây, quân đội Nga củng cố vị trí trong khu vực tư nhân phía đông gần đường Bakhmutska và tiếp tục xâm nhập quận Hora. Lực lượng Kiev đã tái chiếm sân vận động Metalurh và các đường phố xung quanh, trước khi đột phá đến Ga tàu Konstantinovka, nơi giao tranh đang diễn ra.

Về phía nam, lực lượng Moscow đã giải tỏa một số vị trí rừng mới phía tây Ivanopillya và củng cố vị trí trong và xung quanh khu vực trường cao đẳng kỹ thuật.

Về phía tây, binh sĩ Nga tiếp tục xâm nhập vùng ngoại ô phía tây nam Konstantinovka từ đường cao tốc, và tiếp tục tấn công các bãi rác và một số đường phố phía bắc Berestok. Lực lượng Kiev đã giành lại một phần khu vực tư nhân phía tây nam thành phố khỏi tay đối phương.

Nga đẩy mạnh tấn công Konstantinovka trong khi Ukraine tích cực ngăn chặn (Ảnh: AMK Mapping).

Xa hơn về phía tây, RFAF đã thiết lập được một vị trí vững chắc tại phần cực nam Illinivka và tiếp tục xâm nhập các con phố phía bắc của làng và các vùng ngoại ô phía tây nam Konstantinovka. Hầu như toàn bộ Illinivka vẫn nằm trong vùng xám. Trong khi đó, các nhóm xung kích Moscow tiếp tục cố gắng tiến đến Stepanivka.

Nguồn cung cấp hậu cần cho Konstantinovka rất quan trọng đối với cả hai bên, với việc binh sĩ Ukraine hầu như chỉ thực hiện việc tiếp tế vào thành phố bằng đường bộ hoặc bằng robot mặt đất, tuy nhiên ngay cả điều này cũng trở nên phức tạp sau khi 2 con đập bị phá hủy làm ngập các tuyến đường tiếp tế khả dĩ của họ.

Lực lượng Moscow dường như đã cải thiện được hậu cần, nhưng do sự hiện diện đông đảo của các binh sĩ Ukraine điều khiển UAV trong thành phố, một số khu vực nguy hiểm vẫn còn tồn tại trên các tuyến đường tiếp tế của Nga. Điều này, cộng với các trận chiến kéo dài và khó khăn hai bên sườn (Stepanivka - Berestok và Predtechyne - Chasov Yar) đã dẫn đến việc xâm nhập thành phố diễn ra rất chậm và tốn kém.

Thế trận xoay chuyển ở Donetsk

Lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động đột phá và đã đạt được những bước tiến mới trong nhiều khu vực khác nhau với tổng diện tích 31,81km².

Ở phía đông bắc, binh sĩ Nga đã quét sạch các điểm kháng cự còn lại của quân đội Ukraine trên những ngọn đồi đá vôi phía tây nam Zakitne và các khu rừng phía đông bắc Kryva Luka. Các nhóm xung kích khác đã chiếm được các khu rừng phía đông Kryva Luka và tiếp tục tiến sâu vào các con đường phía đông ngôi làng và các khu rừng phía nam. Mặt khác, lực lượng Kiev bắt đầu phản công từ Ozerne theo hướng Yampil.

Ở phía đông nam, quân đội Nga đã quét sạch thêm các khu rừng phía đông nam Kryva Luka và tiến vào các ngôi nhà phía đông Kalenyky. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại các khu rừng trồng xa hơn về phía đông. Ngoài ra, các nhóm đột kích của Nga đã vượt sông Suhkha và chiếm được các vị trí phía tây Riznykivka, cô lập một phần trung tâm ngôi làng, sau đó khu vực này đã được quét sạch cùng với khu rừng nhỏ phía bắc. Hơn nữa, họ đã quét sạch được mũi nhọn phía nam Riznykivka và tiến sâu vào các khu rừng phía tây nam.

Quân đội Nga giành thắng lợi lớn trên hướng Rai-Oleksandrivka, Ukraine rút lui hoặc từ bỏ nhiều vị trí (Ảnh: AMK Mapping).

Về phía tây nam, lực lượng Moscow đã thiết lập quyền kiểm soát các vị trí còn lại ở phía bắc Nykyforivka và một số khu rừng phía đông, trước khi tiến vào và nhanh chóng chiếm được khu định cư lân cận Lypivka. Từ đó, họ tiến về phía tây, chiếm giữ các vị trí rừng mới và xâm nhập làng Fedorivka Druha, trong khi các nhóm khác dọn sạch các vị trí trong các khu rừng và vùng cây cối phía nam của khu định cư.

Xa hơn về phía tây nam, quân đội Nga đã dọn sạch các vị trí còn lại ở Holubivka, Pryvillya và Minkivka, cùng với các khu rừng và vùng cây cối cạnh Minkivka. Đồng thời, họ củng cố vị trí dọc theo các hàng cây chắn gió hai bên sông Siverskyi Donets và bắt đầu thâm nhập sâu hơn về phía bắc, trong khi các nhóm khác tiến hành thâm nhập về phía tây bắc dọc theo đường cao tốc hướng tới kênh đào.

Ngoài ra, lực lượng Moscow đã giành được chỗ đứng trong các con phố phía đông Markove.