Tổng thống Trump ra “tối hậu thư” với Iran

“Nếu Iran không mở hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm chính xác này, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của họ, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất trước”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo trên mạng xã hội Truth Social ngày 21/3.

Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz sau khi xung đột với Mỹ và Israel nổ ra cuối tháng trước. Hiện tại Tehran khẳng định eo biển chỉ đóng với tàu thuyền của Mỹ, Israel và đối tác của 2 nước này.

Tổng thống Trump hôm qua cũng nói rằng, Iran muốn đạt được một thỏa thuận nhưng ông thì không, đồng thời khẳng định Mỹ đã đạt được mục tiêu “sớm hơn nhiều tuần so với kế hoạch” trong chiến dịch không kích Iran.

“Giới lãnh đạo của họ đã không còn, hải quân và không quân của họ đã bị loại bỏ, họ hoàn toàn không có phòng thủ, và họ muốn đạt thỏa thuận. Còn tôi thì không!”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social ngày 21/3.

Một ngày trước đó, ông Trump đã hạ thấp khả năng đạt được lệnh ngừng bắn với Iran. Ông nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng các hành động quân sự của Mỹ đã khiến Iran suy yếu nghiêm trọng.

“Chúng ta có thể đối thoại, nhưng bạn biết đấy, tôi không muốn ngừng bắn”, ông nói.

Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh: “Bạn không thực hiện ngừng bắn khi bạn đang thực sự áp đảo đối phương. Họ không có hải quân. Họ không có không quân. Họ không có trang bị. Họ không có lực lượng trinh sát. Họ không có phòng không. Họ không có radar. Và lãnh đạo của họ đã bị loại bỏ ở mọi cấp độ. Chúng tôi không tìm kiếm điều đó (ngừng bắn)”.

Ông Trump cũng cho biết, ông tin Mỹ đã “chiến thắng” trong cuộc chiến với Iran, và đang cân nhắc “thu hẹp dần” các hoạt động quân sự ở Trung Đông và để cho các đồng minh, đối tác tự kiểm soát eo biển Hormuz.

Việc vừa nói sẽ thu hẹp chiến dịch quân sự, vừa yêu cầu tăng ngân sách cho Lầu Năm Góc và thông báo điều thêm quân tới Trung Đông có vẻ mâu thuẫn.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thông điệp “2 chiều” này của ông Trump mang tính chiến lược. Một mặt, ông liệt kê các mục tiêu như vô hiệu hóa năng lực tên lửa của Iran và làm suy yếu khả năng nước này duy trì ảnh hưởng bên ngoài biên giới.

Thông điệp mà ông Trump muốn truyền tải là Mỹ đã giành chiến thắng về mặt quân sự trong cuộc chiến - đây là điều hướng tới công chúng Mỹ, những người ngày càng lo ngại về thời gian kéo dài và chi phí của cuộc xung đột.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc vẫn đang yêu cầu thêm ngân sách để bổ sung kho vũ khí và duy trì sự hiện diện quân sự ổn định trong khu vực. Ngay cả khi các hoạt động tác chiến giảm dần, việc duy trì lực lượng ở Trung Đông vẫn rất tốn kém.

Vì vậy, Tổng thống Trump muốn tạo cảm giác rằng cuộc chiến đang dần kết thúc, nhưng đồng thời không muốn ngừng thể hiện sức mạnh quân sự trong khu vực.

Trong khi đó, giới chức Iran cũng nhiều lần bác bỏ việc tiến hành đàm phán với Mỹ sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào ngày 28/2, dù trên thực tế 2 bên vẫn có những hoạt động trao đổi và tiếp xúc.