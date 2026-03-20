Iran tấn công vị trí trọng yếu của Mỹ, tuyên bố "chiến thắng đang đến gần"

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 20/3 đã phát động đợt tấn công thứ 67 trong chiến dịch “Lời Hứa Đích Thực” 4, nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ và cơ sở hạ tầng quân sự của Israel trong khu vực.

Chiến dịch, được tiến hành trong những ngày cuối cùng của tháng Ramadan, được dành để tưởng nhớ Chuẩn tướng Ali Mohammad Naeini, người phát ngôn IRGC đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

IRGC tuyên bố đã tấn công các vị trí trọng yếu của Mỹ, bao gồm căn cứ Ali al-Salem, nơi đặt các trung tâm chỉ huy không lưu và máy bay không người lái, các cơ sở bảo dưỡng máy bay và trung tâm điều hành tác chiến của liên minh do Mỹ dẫn đầu.

Cuộc tấn công cũng nhắm vào các hệ thống radar cảnh báo sớm và các cơ sở phòng thủ tên lửa tại căn cứ Al-Wafa. Ngoài ra, lực lượng Iran đã tấn công các trung tâm radar, vệ tinh và phòng thủ tên lửa của Israel.

“Chúng tôi đã mở ra cánh cửa hỏa lực và đau đớn vào các vị trí quân sự của Mỹ và cơ sở hạ tầng của Israel, phóng một loạt tên lửa hạng nặng và một cơn mưa máy bay không người lái", IRGC tuyên bố.

Tuyên bố của IRGC nhấn mạnh các cuộc tấn công trả đũa này là một phần trong chiến lược phản kháng rộng lớn hơn của Iran, khẳng định “chiến thắng đang đến gần”.

Trong khi đó, các quan chức Israel xác nhận cuộc tấn công tên lửa của Iran vào nhà máy lọc dầu Bazan ở Haifa hôm 19/3 đã gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng điện cung cấp cho nhà máy.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf hôm nay đã ca ngợi việc lực lượng phòng không Iran bắn hạ một máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ ở khu vực miền trung nước này.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào tiêm kích F-35 của Mỹ bằng hỏa lực phòng không, đồng thời công bố đoạn video được cho là ghi lại cảnh máy bay bị trúng đạn.

Truyền thông Mỹ đưa tin máy bay bị hư hại nhưng đã kịp thời hạ cánh khẩn cấp xuống một căn cứ của Mỹ trong khu vực.

“Chiếc F-35 không chỉ là một máy bay chiến đấu mà còn là biểu tượng cho sự bất khả chiến bại và kiêu hãnh của quân đội Mỹ. Biểu tượng này đã bị đánh bại lần đầu tiên trên thế giới và đây là thời điểm sụp đổ trật tự của họ”, ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội.

Quân đội Iran hôm nay cảnh báo sẽ truy lùng các quan chức và chỉ huy quân đội Mỹ và Israel, ngay cả khi họ đang đi nghỉ mát hoặc đến các trung tâm giải trí.

“Chúng tôi đang theo dõi các quan chức, chỉ huy, phi công và binh lính của họ”, người phát ngôn lực lượng vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi tuyên bố.

“Từ nay trở đi, dựa trên thông tin chúng tôi có được về họ, các khu vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng và các trung tâm du lịch trên thế giới cũng sẽ không còn an toàn đối với họ nữa”, người phát ngôn cảnh báo.

Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã yêu cầu rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ và Israel phải bao gồm điều khoản bồi thường thiệt hại và các bảo đảm an ninh cho Iran và công nhận các quyền hợp pháp của Iran.

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cũng nêu rõ 3 điều kiện để Iran quay trở lại đàm phán và chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ - Israel.

Ông nói rằng, trước hết "xung đột phải chấm dứt và không bao giờ xảy ra lần thứ 3". Thứ hai, "tất cả các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran cần phải được dỡ bỏ”. Thứ ba, “Iran phải được bồi thường cho tất cả những thiệt hại mà Iran đã phải gánh chịu”.