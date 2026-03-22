Một binh sĩ Ukraine chuẩn bị đạn pháo 155m tại trận địa gần tiền tuyến ở vùng Zaporizhia (Ảnh minh họa: Skynews).

Phái đoàn Ukraine gặp gỡ các đặc phái viên Mỹ

Các quan chức Mỹ, Ukraine đã tổ chức một vòng đàm phán hòa bình khác tại Miami, Florida hôm 21/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo đồng thời cho biết các cuộc thảo luận dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào ngày 22/3.

Vòng đàm phán mới nhất diễn ra hơn một tháng kể từ cuộc gặp trực tiếp gần nhất của họ tại Geneva vào ngày 17-18/2, khi các cuộc đàm phán ba bên giữa Kiev, Moscow và Washington được tổ chức. Một cuộc họp tiếp theo dự kiến ​​​​vào ngày 5/3 tại Abu Dhabi đã bị hoãn lại sau các cuộc tấn công của Mỹ - Israel vào Iran.

Mặc dù đã có nhiều tháng nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm làm trung gian hòa giải một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga, nhưng tiến trình về các điểm đàm phán quan trọng hầu như đã bị đình trệ trong những tuần gần đây do chiến tranh ở Iran.

Đặc phái viên Steve Witkoff, người đồng dẫn đầu phái đoàn Mỹ, cùng với con rể của Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner, đã gọi cuộc gặp với các quan chức Ukraine là "mang tính xây dựng" trong một tuyên bố trên mạng xã hội.

Ông Witkoff cho biết các cuộc đàm phán "tập trung vào việc thu hẹp, giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để tiến gần hơn đến một thỏa thuận hòa bình toàn diện", mà không nêu rõ chi tiết những gì đã được thảo luận.

Trong bài phát biểu buổi tối, ông Zelensky hoan nghênh vòng đàm phán mới nhất, tuyên bố rằng điều quan trọng là "biện pháp ngoại giao phải tiếp tục được thực hiện, chúng ta đang nỗ lực để chấm dứt cuộc chiến này".

"Vấn đề then chốt là phải hiểu Nga sẵn sàng đến mức nào để tiến tới một kết thúc thực sự cho cuộc chiến, liệu họ có sẵn sàng làm điều đó một cách trung thực và có phẩm giá hay không. Đặc biệt là hiện nay, khi căng thẳng địa chính trị chỉ gia tăng do tình hình xung quanh Iran", ông Zelensky nói thêm.

Các quan chức châu Âu đã cảnh báo rằng sự hỗ trợ quân sự của Mỹ, đặc biệt là các hệ thống phòng không, có thể bị trì hoãn khi Washington ưu tiên Trung Đông, với người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, cho biết đang có "sự cạnh tranh cho cùng một nguồn lực".

Ukraine "đánh phủ đầu", ngăn Nga tấn công lớn

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Ukraine (AFU) tiếp tục phát động chiến dịch tập kích quy mô lớn vào các cơ sở quân sự của Nga. Trong đêm 20-21/3, một số lượng lớn UAV đã được ghi nhận hướng về Saratov cũng như Ufa.

Cụ thể, lực lượng Kiev đã thực hiện một cuộc tập kích bằng UAV quy mô lớn, phóng hơn 400 chiếc trong 24 giờ vào nhiều khu vực khác nhau của Nga, hầu hết đều bị bắn hạ khi chúng tiếp cận Moscow. Khoảng 100 UAV đã bị bắn hạ chỉ riêng ở vùng Rostov. Bên cạnh đó, quân đội Ukraine lại tấn công Crimea một lần nữa, theo kênh Rybar.

Quân đội Nga (RFAF) phát động một cuộc trả đũa quy mô lớn bằng UAV Geran, nhằm vào các cơ sở điện lực ở vùng Chernihiv. Hơn 400.000 hộ gia đình bị mất điện, bao gồm cả trung tâm hành chính cũng như khu định cư Slavutych ở vùng Kiev lân cận. Một kho đầu máy xe lửa bị tấn công ở Trostyanets, vùng Sumy, đồng thời một trạm biến áp bị hư hại gần Mykolaiv.

Các chỉ dấu cho thấy lực lượng Moscow đang gia tăng áp lực dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Điều đó buộc Ukraine phải tung ra đòn "đánh phủ đầu" nhằm cố gắng ngăn chặn một cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Nga (RFAF) có thể diễn ra trong vòng 48 giờ tới.

Trong một diễn biến liên quan, Kiev không được chấp thuận khoản vay 90 tỷ euro. Động thái này có thể gây khó khăn lớn cho quân đội Ukraine trong thời gian tới bởi sức chiến đấu của họ phụ thuộc phần lớn vào viện trợ quân sự nước ngoài.

Quân đội Ukraine được cho là tiến hành đòn đánh "phủ đầu" nhằm ngăn lực lượng Nga tiến hành đợt tấn công quy mô lớn (Ảnh: Military Summary).

DeepState: Nga chiếm Platonovka ở vùng Donetsk

Kênh DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) báo cáo rằng quân đội Nga đã chiếm được làng Platonovka thuộc huyện Bakhmut, tiến vào hai huyện khác của vùng Donetsk.

Báo cáo có đoạn: "Đối phương đã chiếm Platonovka (huyện Bakhmut, vùng Donetsk), đồng thời cũng tiến gần đến Reznikovka (huyện Bakhmut, vùng Donetsk), Zakitnoye (huyện Kramatorsk, vùng Donetsk) và ngay trong làng".

Trước đó, các nhà phân tích của DeepState báo cáo rằng RFAF đã tiến vào vùng Donetsk.

Các diễn biến quan trọng trong 24 giờ qua

Trên hướng Sloviansk (Slovyansk), quân đội Nga đang chiến đấu giành Kaleniki, tiến về phía Rai-Oleksandrivka. Đồng thời, lực lượng Kiev đang chuẩn bị phòng thủ cho cụm đô thị này và sơ tán một phần dân cư ở Sloviansk, kênh Rybar cho hay.

Về phía bắc - tây bắc thành phố Pokrovsk, đọ súng ác liệt nhất đang diễn ra ở sườn phía bắc tại Grishino và Belitske. Lực lượng Moscow đang dần tiến về Dobropillia, chuẩn bị đầu cầu cho các trận chiến trong tương lai tại thành phố này.

Quân đội Nga tiếp tục tấn công, mở rộng địa bàn kiểm soát về phía bắc - tây bắc Pokrovsk (Ảnh: Rybar).

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Evgeniy Lisitsyn công bố báo cáo tình hình tiền tuyến tính đến sáng chủ nhật, ngày 22/3. Tại Huliaipole, RFAF đột phá về phía tây - tây bắc thành phố. Gây áp lực lên tuyến hậu cần của đối phương gần Verkhnyaya Tersa. Nỗ lực đột phá đến Verbovoye của AFU đã bị chặn đứng, nhiều vũ khí bị phá hủy.

Trên hướng Seversk, xảy ra giao tranh gần Minkovka. Lực lượng Moscow đang tiến về phía tây Fedorovka Vtoraya và phía trên Rai-Oleksandrivka, chiếm giữ các vị trí phía bắc Kaleniky.

Tại Konstantinovka, RFAF gây áp lực từ Berestok. Ngược lại, lực lượng Kiev đang cố gắng tạo thành một "mũi nhọn" gần Chasov Yar.

Quân đội Nga tiếp tục tấn công, mở rộng bàn đạp để xâm nhập thành phố Konstantinovka từ các khu vực màu đỏ (Ảnh: Evgeniy Lisitsyn).

Ở Liman, quân đội Ukraine đang điều động lực lượng dự bị về phía Prishib. RFAF đang làm gián đoạn các cuộc phản công. Máy bay chiến đấu Nga ném 3 quả bom lượn KAB vào con đập gần Chervony Oskol đã làm phức tạp việc chuyển quân của Ukraine.

Chiến đấu cơ Nga ném 3 quả bom KAB rất chính xác, phá hủy con đập trên sông Oskol, tỉnh Kharkov (Video: Telegram).

Tình hình nguy kịch, Ukraine chuẩn bị phòng thủ Sloviansk

Kênh Rybar đưa tin, tại khu vực Sloviansk, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía thành phố pháo đài ở sườn phía bắc. Các cuộc tấn công có hệ thống vào hậu cần của Ukraine, cùng với sự chỉ huy quyết liệt cũng như nỗ lực của binh sĩ, đã cho phép lực lượng Moscow đột phá với tốc độ tương đối cao so với các khu vực khác.

Khu rừng Bolshoy Volchy đã nằm dưới sự kiểm soát của các chiến binh Nga. Phía bắc làng, lính xung kích Moscow quét sạch các vị trí của Ukraine ở khe núi Stetskova, đang phát triển xa hơn về phía tây, đánh bật đối phương khỏi các cứ điểm gần Kaleniky. Giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra ở trung tâm ngôi làng.

Trong khi đó, ở Kryva Luka lân cận, lực lượng Kiev đang cố gắng giữ vững các điểm cao, việc kiểm soát chúng sẽ cho phép quân đội Nga bảo vệ sườn của họ ở Kaleniky trước các cuộc phản công có thể xảy ra, đồng thời cung cấp một vị trí thuận lợi cho các đơn vị vận hành UAV.

Chính quyền Ukraine đã thông báo về việc sơ tán các gia đình có trẻ em khỏi một số quận phía đông thành phố Sloviansk do pháo kích gia tăng. Pháo binh Nga đã tiến đến Nikolaevka lân cận, Sloviansk sẽ là mục tiêu tiếp theo.

Thành phố tiếp tục khẩn trương lắp đặt các đường hầm chống UAV. Điều này là do sự gia tăng theo cấp số nhân các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào hệ thống vận tải của Ukraine, vốn là xương sống của toàn bộ hoạt động hậu cần. Phần lớn các xe bọc thép khó có thể vượt qua khu vực tập trung quân trước khi đến được tiền tuyến.

Ở sườn phía nam, quân đội Ukraine đang cố gắng ổn định tình hình ở vùng lân cận Minkovka. Gần đây, Bộ chỉ huy Kiev đã điều động các nhóm bộ binh thuộc Trung đoàn độc lập 425 Skala tinh nhuệ đến khu vực này, và họ đã thực hiện một số cuộc đột kích vào các vị trí của đối phương trong làng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sloviansk ngày 21/3. Moscow đột phá trên nhiều hướng, buộc Kiev phải cấp tốc sơ tán dân thường, chuẩn bị phòng thủ thành phố (Ảnh: Rybar).

Vùng ngoại ô phía tây bắc khu định cư vẫn nằm trong "vùng xám". Rai-Oleksandrivka vẫn là khu vực phòng thủ lớn cuối cùng trên đường tiến vào Sloviansk từ phía đông. Lực lượng Kiev có thể sẽ cố gắng giữ vững vị trí của mình càng lâu càng tốt. Việc xóa sổ khu định cư này sẽ cho phép quân đội Nga di chuyển pháo binh đến gần tiền tuyến hơn để bắn phá các vị trí của đối phương ngay tại Sloviansk.

Đây là một trong những lý do tại sao Bộ chỉ huy Kiev đã triển khai các đơn vị "chữa cháy" thuộc Trung đoàn Skala đến Minkovka, nhằm mục đích ít nhất là tạm thời làm chậm bước tiến của lực lượng Moscow.

Pokrovsk vẫn là điểm nóng nhất

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 21/3 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết: "Từ đầu ngày đến nay, đã có 138 cuộc đụng độ, cụ thể, Nga đã thực hiện 28 cuộc tấn công ở hướng Pokrovsk, 17 cuộc ở Konstantinovka, 11 cuộc ở Huliaipole".

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky - Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsk, Huliaipole, Orekhov cũng như Dnieper.