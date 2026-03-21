Binh sĩ Ukraine nỗ lực ngăn bước tiến của Nga (Ảnh minh họa: Sky news).

Cường độ tập kích của UAV Ukraine vào Moscow gia tăng

Gần 30 UAV đã bị bắn hạ trên bầu trời Moscow và khu vực lân cận vào ngày 20-21/3, theo Thị trưởng Sergey Sobyanin.

Tuyên bố của ông được đưa ra trong bối cảnh gia tăng các cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine vào Moscow trong tuần qua. Ông Sobyanin cho biết vào ngày 14/3 rằng hơn 60 UAV đã bị đánh chặn trên vùng trời thủ đô chỉ trong một ngày. Sau đó, ông báo cáo về các đợt tấn công khác trong vài ngày liên tiếp.

Suốt buổi chiều tối 20/3 và đến rạng sáng 21/3, ông Sobyanin báo cáo về các "bầy đàn" UAV Ukraine nhắm mục tiêu vào Moscow và khu vực lân cận. Ông cho biết các đơn vị phòng không Nga đã đánh chặn các mối đe dọa trên không.

Các dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường các vụ rơi nhưng không có thương vong nào được báo cáo.

Tổng số UAV do Ukraine phóng vẫn chưa rõ ràng, vì Nga chỉ báo cáo những chiếc mà họ đánh chặn được.

Kyiv Independent chưa thể xác minh các báo cáo này.

Nga vừa có quyết định đặc biệt quan trọng

Kênh Military Summary đưa tin, Ukraine được cho là đang có kế hoạch huy động 1 triệu quân. Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ, tại sao Ukraine cần một cuộc tổng động viên quy mô lớn như vậy?

Ngược lại, Moscow đã ra một quyết định đặc biệt quan trọng, thông qua luật cho phép nước này triển khai quân đội trên lãnh thổ của một nước khác nếu có mối đe dọa đối với công dân Nga tại quốc gia đó.

Xuất hiện thêm đoạn phim được định vị địa lý, cho thấy các cuộc phản công của quân đội Ukraine (AFU) đang diễn ra như thế nào ở tỉnh Dnipropetrovsk. Trong đoạn phim, đoàn xe bọc thép của lực lượng Kiev chỉ đơn giản là đi xuyên qua các vị trí của quân đội Nga (AFU) và cố gắng tiến sâu nhất có thể vào phía sau tuyến phòng thủ của đối phương, một chiến thuật hiếm khi được thấy.

Xung quanh Konstantinovka, quân đội Nga đang hoạt động tích cực hơn, đặc biệt là phía đông thành phố, theo hướng Druzhkivka. Khi họ gây áp lực lên thêm các khu vực khác, tuyến phòng thủ của Ukraine càng bị kéo căng hơn nữa. Các phi công điều khiển UAV Nga đang tiến gần hơn đến những tuyến đường hậu cần của Ukraine.

Giao tranh ác liệt ở mặt trận phía Nam, Nga đẩy mạnh tấn công Zaporizhia trong khi Ukraine nỗ lực phản công ở Dnipropetrovsk (Ảnh: Military Summary).

Ukraine nỗ lực táo bạo lật ngược thế cờ Konstantinovka

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã chặn đứng một cuộc tấn công của Ukraine nhằm đột phá vào Chasov Yar.

Sư đoàn Dù số 98 RFAF đã đẩy lùi một loạt các cuộc phản công của đối phương ở phía đông bắc Konstantinovka. Quân đội Ukraine, sử dụng Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 100 và Lữ đoàn Xung kích Độc lập số 5, đã cố gắng đột phá vào Chasov Yar từ các làng Stenki và Podolskoye.

Kế hoạch của họ là đột phá vào thành phố và đánh chiếm khu dân cư trong khi lực lượng chính của lính dù Nga tập trung ở phía nam. Bộ chỉ huy Kiev dự định lặp lại chiến dịch kiểu "cuộc chạy trốn đến Toretsk" được thực hiện vào tháng 3/2025 để tái chiếm thành phố.

Tuy nhiên, không giống như các sự kiện năm trước, lực lượng Kiev không thể đột phá. Do đó, họ đã thất bại trong việc đánh bật quân đội Nga khỏi Novodmitrovka và kìm chân họ trong trận chiến giành Chasov Yar, khiến mối đe dọa đối với sườn phía bắc Konstantinovka vẫn rất nghiêm trọng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 20/3. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Tuy nhiên, hoạt động của Ukraine ở phía tây Chasov Yar đòi hỏi Sư đoàn 98 RFAF phải triển khai lực lượng để tăng cường phòng thủ vùng ngoại ô thành phố. Sau chuỗi thất bại ban đầu không có nghĩa là Bộ Tổng tham mưu Ukraine sẽ từ bỏ nỗ lực cải thiện tình hình của đơn vị đồn trú tại Konstantinovka.

Kiev cho rằng khả năng sẵn sàng chiến đấu của họ đang giảm sút nhanh chóng, và lực lượng Moscow có thể tiến hành các hoạt động quân sự bất cứ lúc nào. Vì lý do này, AFU đã cố gắng "lật ngược tình thế" bằng những hành động táo bạo.

Trong khu vực trách nhiệm của Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 8 RFAF, hoạt động ở phía nam thành phố, các đơn vị Moscow tiếp tục củng cố vị trí để chuẩn bị cho việc đột phá vào Konstantinovka ở những khu vực mới.

Sau khi lực lượng Kiev ngừng gửi các nhóm xung kích đến Ilyinovka, quân đội Nga đã có cơ hội tấn công ngôi làng cuối cùng còn sót lại từ khu vực phòng thủ biệt lập trước đây bảo vệ thành phố từ phía nam - Dolgaya Balka.

Đây là tuyến phòng thủ của Ukraine khó tấn công nhất mà Tập đoàn quân số 8 RFAF đã gặp phải trong thời gian gần đây. Ngôi làng nằm lọt thỏm trong một khe núi lớn, khô cạn, các "nhánh" của nó cung cấp nơi ẩn nấp tự nhiên cho quân phòng thủ.

Gần làng là một đơn vị phòng không Liên Xô bị bỏ hoang, nơi từng đóng quân của một tiểu đoàn tên lửa phòng không độc lập với hệ thống S-75. Lực lượng Moscow không chỉ đối phó với một ngôi làng lớn, mà là một khu vực phòng thủ nhỏ được trang bị đầy đủ.

Điều đáng chú ý là quân đội Nga quyết định giao tranh với đối phương tại làng Dolgaya Balka vì một lý do khác. Họ cần ngăn chặn lực lượng Kiev phản công ở phía nam Konstantinovka. Xét cho cùng, Dolgaya Balka có thể được AFU sử dụng làm bàn đạp để cố gắng giành lại quyền kiểm soát các làng ở phía nam và phía tây. Vì quân đội Ukraine đã cố gắng phản công ở phía bắc Konstantinovka, nên có lý do để kỳ vọng họ cũng sẽ cố gắng làm điều gì đó ở phía nam thành phố.

Những khó khăn của Nga ở Kharkov

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực dọc theo mặt trận Kupyansk. Lực lượng Moscow đang tiến công, thu hẹp đầu cầu phía đông Oskol. Các báo cáo từ chính Kupyansk lại vô cùng mâu thuẫn, kênh Rybar cho hay.

Rõ ràng, vùng kiểm soát của quân đội Nga trong thành phố đã bị thu hẹp hơn nữa: nếu các báo cáo về việc RFAF mất một điểm kháng cự tại Bệnh viện Trung tâm Kupyansk được xác nhận, điều này sẽ đồng nghĩa với việc trung tâm thành phố trên thực tế do Ukraine kiểm soát vững chắc.

Vậy tình hình toàn bộ mặt trận ra sao?

Phía đông Petropavlovka, các đơn vị Moscow đã chiếm được một vị trí khá lớn, giải tỏa một số cứ điểm, khe núi và vành đai rừng.

Xa hơn về phía nam, Cụm tác chiến phía Tây RFAF đã giành lại quyền kiểm soát Peschaniy và chiếm ít nhất một phần Kurilovka, các binh sĩ Ukraine ở trung tâm của khu vực này gần đây đã bị lực lượng Moscow rải truyền đơn kêu gọi đầu hàng.

Lực lượng Kiev nhiều lần cố gắng đánh bật các nhóm xâm nhập của đối phương khỏi thị trấn quân sự Kurilovka-1, nhưng binh sĩ Nga không chỉ giữ vững được mà còn tăng cường sự hiện diện ở đó.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 20/3. Kiev tiếp tục nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh, tái chiếm một số vị trí. Ngược lại Moscow tiến hành ngăn chặn bước tiến của đối phương (Ảnh: Rybar).

Phía nam Peschaniy và đường sắt, khu vực giao tranh giữa các nhóm nhỏ cũng đã mở rộng. Tại đó, AFU cố gắng giữ vững các tuyến đường tiếp cận Stepova Novoselovka, trong khi các đơn vị Moscow đang cố gắng thu hẹp vòng vây khá lớn này.

Những bước tiến của quân đội Nga và việc thu hẹp một số vòng vây ở bờ đông cho phép các nhà quan sát quân sự lạc quan dự đoán một số cải thiện về tình hình chiến thuật.

Việc gần như hoàn toàn không có hình ảnh nào về tình hình kiểm soát mục tiêu hiện tại cũng đáng chú ý. Trong khi phía Nga (vì những lý do hiển nhiên) đây là những thước phim tư liệu mùa đông, thì phía Ukraine cũng không vội công bố chúng, vì tình hình của họ cũng không mấy suôn sẻ.