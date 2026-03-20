Binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 31 khai hỏa vào mục tiêu Nga (Ảnh: New York Times).

Nhóm đàm phán của Ukraine lên đường đến Mỹ

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 19/3 cho biết một nhóm đàm phán của Ukraine đang lên đường đến Mỹ để tham dự cuộc họp dự kiến ​​vào thứ bảy tuần này với các đại diện của Mỹ.

Cuộc họp dự kiến ​​diễn ra sau nhiều tuần không chắc chắn, với việc các quan chức cảnh báo rằng xung đột ở Trung Đông đã làm chuyển hướng sự chú ý chính trị và nguồn lực khỏi Ukraine.

"Đã có một khoảng dừng trong các cuộc đàm phán, đã đến lúc phải nối lại chúng. Chúng tôi đang làm mọi thứ để đảm bảo rằng các cuộc đàm phán thực sự có ý nghĩa", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine xác nhận rằng các quan chức cấp cao, bao gồm Rustem Umierov, Kyrylo Budanov, Davyd Arakhamia và Sergiy Kyslytsia, sẽ tham gia.

"Ưu tiên của chúng tôi là làm mọi điều có thể để tạo điều kiện cho một nền hòa bình đáng trân trọng", ông Zelensky nói thêm.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Nga có tham gia vào các cuộc thảo luận sắp tới dự kiến ​​diễn ra vào ngày 21/3 hay không.

Vòng đàm phán ba bên gần nhất giữa Kiev, Moscow và Washington đã diễn ra tại Geneva vào ngày 17-18/2, trong khi cuộc họp tiếp theo dự kiến ​​vào ngày 5/3 tại Abu Dhabi đã bị hoãn lại sau các cuộc tấn công của Mỹ - Israel vào Iran nhưng vẫn chưa được lên lịch.

Giới chức châu Âu đã cảnh báo rằng sự hỗ trợ quân sự của Mỹ, đặc biệt là các hệ thống phòng không, có thể bị trì hoãn khi Washington ưu tiên khu vực Trung Đông, với việc người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, cho biết đang có “sự cạnh tranh cho cùng một nguồn lực”.

Nga hoạt động bất thường ở Zaporizhia

Kênh Military Summary đưa tin, Ukraine và Nga tiếp tục trao đổi các cuộc tập kích đường không quy mô lớn, gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng trọng yếu của nhau.

Dọc theo sông Oskil ở tỉnh Kharkov, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tiến sâu với đoạn video xác nhận sự hiện diện của họ ở trung tâm Kivsharivka. Trong vài tháng qua, trọng tâm của lực lượng Moscow đã chuyển từ phía tây Kupyansk sang toàn bộ khu vực phía đông sông Oskil.

Có thông tin về việc Nga triển khai thêm binh lực tại tỉnh Zaporhzhia. Các nguồn tin Ukraine tại đây cho biết có hoạt động bất thường của RFAF. Kế hoạch được cho là nhằm chiếm Orekhov. Đồng thời, các cuộc phản công của quân đội Ukraine (AFU) đang diễn ra ở Richne, như các đoạn phim định vị địa lý đã xác nhận.

Lực lượng Ukraine ghi nhận có hoạt động bất thường của Nga ở khu vực Zaporizhia (Ảnh: Military Summary).

Bị bao vây 3 phía, Ukraine có thể phải rút khỏi Belitske ngay lập tức

Theo kênh Readovka, Nga đã bao vây một phần lực lượng đồn trú của Ukraine tại Belitske, nằm ở phía bắc Pokrovsk.

Cụ thể, Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 51 RFAF đã đạt được những thành công đáng kể trong giao tranh tại khu vực Dobropillia. Binh sĩ Nga đẩy lùi được các cuộc phản công của các đơn vị Vệ binh Quốc gia Ukraine (NGU) vào làng Novyi Donbas, gây tổn thất đáng kể cho đối phương.

Điều này cho phép lực lượng Moscow bắt đầu tiến gần đến bãi thải mỏ Belitskaya từ ga đường sắt Mertsalovo. Động thái này cũng cho phép họ bao vây nhóm đồn trú của Ukraine ở Belitske từ phía bắc. Thị trấn bị bao vây gần như hoàn toàn ở 3 phía.

Tình thế nguy hiểm buộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 155 và Lữ đoàn Dù 25 AFU, đang giữ các vị trí ở Belitske, phải rút lui ngay lập tức. Giờ đây, họ sẽ phải điều động lực lượng để bảo vệ các tuyến đường tiếp cận phía bắc thị trấn, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ ở các khu vực khác.

Hơn nữa, con đường trải nhựa mà nhóm đồn trú Ukraine sử dụng để vận chuyển thiết bị và vũ khí hạng nặng đến khu dân cư nông thôn phía tây Belitske có thể sớm bị RFAF trực tiếp khống chế.

Lực lượng Kiev có một phương án thay thế là một con đường đất dẫn về phía tây gần nhà máy xử lý nước của thị trấn.

Tuy nhiên, việc di chuyển trên đường đất gặp phải nhiều khó khăn. Khó khăn đầu tiên là trong thời kỳ tuyết tan hoặc mưa lớn, đất đen biến thành "chất keo đặc quánh". Khó khăn thứ hai là việc Nga rải mìn từ xa, khóa chặt các tuyến đường này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Dobropillia phía bắc Pokrovsk ngày 19/3. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá, bao vây Bilitske, buộc Kiev có thể phải rút lui ngay lập tức (Ảnh: Readovka).

Khác với đường đất, đường nhựa giúp người lái xe dễ dàng phát hiện mìn hơn. Trên đường đất, việc phát hiện mìn khó khăn hơn đáng kể, và vào ban đêm thì hoàn toàn bất khả thi. Do đó, việc duy trì khả năng rút lui dọc theo các tuyến đường nhựa là vô cùng quan trọng đối với lực lượng Kiev.

Vì những lý do này, các đơn vị AFU sẽ kháng cự quyết liệt và rất có thể đã chiếm lĩnh vị trí tại bãi thải của mỏ Belitskaya. Họ có thể coi việc kiểm soát vùng thảo nguyên xung quanh, được tạo ra bởi vật cản nhân tạo, cùng với các tuyến phòng thủ bổ sung dọc theo những công trình kỹ thuật tại vị trí cao, như một sự đảm bảo an ninh cho tuyến đường.

Dù vậy, Nga có rất nhiều loại vũ khí có thể xóa sổ các vị trí này, chủ yếu là bom lượn có điều khiển. Ngay cả khi bãi thải đã được biến thành một "tổ kiến" ​​với hệ thống đường hầm phức tạp, các loại bom nhiệt áp như ODAB-1500 hoặc ODAB-500P vẫn có thể giải quyết được vấn đề.

Điều gì đang ngăn cản Nga xâm nhập Konstantinovka?

Quân đội Nga đang phát triển có hệ thống về phía tây bắc hồ chứa Kleban-Byk, chuẩn bị tham chiến giành Rayske. Trong khi đó, Kiev tiếp tục nỗ lực mở rộng vùng kiểm soát của mình trong khu vực Chasov Yar, tạo ra một "mũi nhọn" trong tuyến phòng thủ của Cụm tác chiến phía Nam RFAF, kênh Rybar đưa tin.

Tình hình trong thành phố vẫn căng thẳng. Đoạn phim ghi lại các cuộc tấn công bằng đạn pháo dẫn đường chính xác Krasnopol vào những đống đổ nát ở khu phố Shevchenko đã xuất hiện trên mạng. Kết hợp với bằng chứng trước đó về việc lực lượng Kiev tiến vào một kho lương thực gần đó, có thể nói rằng AFU, nếu không kiểm soát được cơ sở này, thì cũng thường xuyên cố gắng làm như vậy.

Các cuộc tấn công thường xuyên của Ukraine sâu vào thành phố sẽ không thể thực hiện được nếu không có một chỗ đứng vững chắc ở khu phố Shevchenko. Điều này có nghĩa là Krasnoye và vùng phụ cận, nằm ở phía tây, vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của AFU và đang được sử dụng để chuyển lực lượng dự bị và tập trung nhân lực.

Trên sườn phía tây, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã giải tỏa Pavlovka. Điều này vẫn chưa được xác nhận bằng hình ảnh. Tuy nhiên, một khi có bằng chứng khách quan xuất hiện, có thể dự đoán rằng RFAF có thể tiến đến ngoại ô Rayske trong những tuần tới.

Quân đội Nga tiếp tục tấn công, mở rộng bàn đạp để xâm nhập thành phố Konstantinovka (Ảnh: Rybar).

Điều đó sẽ tạo ra mối đe dọa cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Ukraine từ Druzhkovka, vốn đã nằm trong tầm khống chế của các đơn vị UAV Nga. Tuy nhiên, lực lượng Moscow cũng đang phải chịu thiệt hại từ UAV đối phương, buộc họ phải tăng số lượng robot mặt đất trong các đơn vị của mình.

Mặc dù diễn biến tích cực ở sườn trái Konstantinovka, việc bao vây thành phố cùng tên sẽ khó thực hiện được nếu Nga không chiếm giữ hoàn toàn Chasov Yar và vùng phụ cận. Bộ chỉ huy Kiev nhận thức được điều này và do đó đang tăng cường lực lượng dự bị trong khu vực xung quanh cả khu dân cư và các ngọn đồi phía tây thành phố.

Dự đoán hành động của Nga trong thời gian tới

Kênh Military Chronicles dự đoán những diễn biến có thể xảy ra của quân đội Nga trong thời gian tới.

Theo đó, tuyết mùa đông đang tan chảy, và thời tiết ấm áp hơn dần mở ra cơ hội cho cả hai bên.

Kế hoạch cụ thể của cả Nga lẫn Ukraine vẫn chưa được biết rõ, nhưng những dấu hiệu gián tiếp cho thấy Sloviansk - Kramatorsk và Zaporizhia sẽ vẫn là những trục tấn công chính của quân đội Nga.

Trong trường hợp thứ nhất, chiến dịch xuân hè sẽ cho phép Nga hoàn tất một số nhiệm vụ còn lại sau khi chiếm được Bakhmut (Artemovsk) và nỗ lực tạo căng thẳng cho Ukraine giữa Kramatorsk và Druzhkovka, cũng như gia tăng áp lực lên các tuyến đường tiếp cận Sloviansk.

Một cuộc tấn công trực diện vào thành phố không nhất thiết là giải pháp tối ưu. Hiện chưa có dấu hiệu RFAF chuẩn bị cho một cuộc tấn công "vỗ mặt" nào. Ngược lại, ở một số vị trí, ví dụ như ở phía tây bắc, một "bán đạp hỏa lực" đang dần hình thành, có khả năng phát triển thành một đầu cầu nằm gần tiền tuyến hơn đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bao vây và thâm nhập sâu hơn giữa tỉnh Kharkov và phần lãnh thổ Donetsk do Kiev kiểm soát.

Khu vực Druzhkovka và Konstantinovka là thách thức chính đối với Nga kể từ mùa đông. Việc phá vỡ lớp tuyết dày là bất khả thi, và trên thực tế, nhiệm vụ như vậy dường như chưa bao giờ được lên kế hoạch.

Nhiều khả năng mục tiêu trong chiến dịch xuân - hè của quân đội Nga là tiến tới các vạch vàng (Ảnh: Kalibrated Maps).

Tuy nhiên, với sự xuất hiện của mùa xuân và đất đai khô ráo, lực lượng Kiev có thể sẽ cố gắng ổn định khu vực này, bao gồm cả các cuộc phản công mới tương tự như các chiến dịch mùa đông gần Ternovatoye hoặc một phần tương tự như nỗ lực của Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky nhằm tiến vào giải vây cho thành phố Pokrovsk.

Nếu Tướng Syrsky lặp lại sai lầm thì tổn thất ở đây sẽ cao hơn đáng kể, nhưng điều này không có nghĩa là ông sẽ hành động thận trọng hơn hoặc xem xét lại các quyết định chiến thuật của mình bởi các lựa chọn về vấn đề này là có hạn.

Trên hướng tây thành phố Pokrovsk, vượt qua Grishino, cũng vẫn là một thách thức. Cuộc tiến công của lực lượng Moscow kể từ khi chiếm được thành phố gặp nhiều khó khăn, nhưng bất chấp việc tập hợp lại và thiết lập các vị trí mới, hoạt động của quân đội Nga đang gia tăng và có khả năng đạt đỉnh điểm vào đầu mùa hè.

Theo hướng Zaporizhia, Orekhov có thể sẽ trở thành trọng tâm trong chiến dịch xuân hè của Nga. Các hoạt động tạo thế trận tác chiến thuận lợi xung quanh khu vực này đã được tiến hành với mức độ thành công khác nhau trong suốt mùa đông.

Nga bẻ gãy các đợt phản công bằng cơ giới của Ukraine ở Zaporizhia, gây thiệt hại nặng (Ảnh: Telegram).

Xu hướng chung là, mặc dù Ukraine đang duy trì lực lượng dự bị ở đây, nhưng nguồn cung hậu cần của họ đang bắt đầu bị thiếu hụt, trong khi cường độ hoạt động của pháo binh và UAV Nga đang dần gia tăng.

Đồng thời, áp lực từ sông Dnieper đang gia tăng gần Maloekaterinovka và Primorskoye. Khó khăn ở đây nằm ở sông Konka, một chướng ngại vật trên sông, việc vượt qua nó mà không có sự chuẩn bị sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với RFAF.

Một tuyến đường vòng thay thế ở phía đông Hryhorivka sẽ gây mất thời gian và có thể tạo cơ hội cần thiết cho Ukraine. Hoạt động quân sự cũng được dự đoán sẽ gia tăng ở khu vực Ternovatoye, nơi lực lượng Kiev đã nhiều lần cố gắng giành lại các vị trí đã mất.

Ukraine tập kích nhà máy sản xuất tên lửa phòng không Nga ở Crimea

Lực lượng Kiev được cho là đã phát động một cuộc tập kích bằng UAV vào thành phố Sevastopol ở Crimea vào đêm 18-19/ 3, các kênh truyền thông Telegram của Nga đưa tin.

Tiếng nổ được nghe thấy ở trung tâm thành phố, người dân cho biết một tòa nhà của một đơn vị phòng không Nga đã bị nhắm mục tiêu.

Kênh Crimean Wind tuyên bố ít nhất 5 UAV đã tấn công một tòa nhà thuộc tập đoàn quốc phòng Nga Almaz-Antey, một nhà sản xuất nhiều thành phần cho các hệ thống tên lửa phòng không như S-300 và S-400.

Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhaev do Moscow bổ nhiệm, cho biết tổng cộng 27 UAV đã bị bắn hạ khi đang tiếp cận Sevastopol.

Ít nhất một vụ cháy đã được báo cáo tại một tòa nhà chung cư, ông Razvozhaev nói thêm rằng một người đã thiệt mạng và hai người khác bị thương trong cuộc tấn công.

Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine xác nhận đã tấn công các mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea, bao gồm một kho hậu cần tại sân bay Khersones và thiết bị hỗ trợ hệ thống tác chiến điện tử và trinh sát vô tuyến ở Sevastopol.

Báo Kyiv Independent chưa thể xác minh ngay lập tức các báo cáo cũng như tuyên bố của các quan chức Nga.

Ukraine thường xuyên tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Nga nhằm làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của Moscow.