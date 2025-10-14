Binh sĩ Ukraine bị thương trong giao tranh với Nga (Ảnh minh họa: AFP).

Mỹ xác nhận cung cấp Tomahawk cho Ukraine, Nga phản ứng

Kênh Military Summary đưa tin, sau cuộc điện đàm thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đứng đầu Nhà Trắng chính thức xác nhận sẽ cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Kiev nếu Moscow không ngồi vào bàn đàm phán, chấm dứt chiến tranh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13/10 cảnh báo cứng rắn, việc phóng tên lửa Tomahawk đòi hỏi sự tham gia của quân nhân Mỹ, vì vậy việc chuyển giao những tên lửa này cho Ukraine có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, cựu Tổng thống Nga Medvedev tuyên bố việc Mỹ cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ gây "hậu quả tiêu cực cho mọi người", kể cả Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Medvedev cảnh báo Nga sẽ coi Mỹ là bên phóng tên lửa, chứ không phải Ukraine.

Ông Trump: Ông Erdogan có thể giúp giải quyết xung đột Nga - Ukraine

Ukrinform đưa tin, trong cuộc trò chuyện trên máy bay trở về Mỹ sau chuyến thăm Trung Đông, Tổng thống Donald Trump nói rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan là một nhà lãnh đạo có thể giúp giải quyết cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Ông Trump nói: "Tổng thống Nga Vladimir Putin tôn trọng ông ấy. Và ông ấy là bạn của tôi".

Ông Zelensky sẽ gặp ông Trump vào ngày 17/10

Suspilne đưa tin, trong một cuộc họp báo với Đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu Kaja Kallas, Tổng thống Zelensky xác nhận ông sẽ đến Washington vào ngày 17/10 theo lời mời của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Zelensky cho biết thêm rằng các chủ đề chính trong chuyến thăm Mỹ của ông là phòng không và khả năng của Ukraine trong việc thực hiện các cuộc tấn công tầm xa để gây áp lực lên Nga.

Cuộc họp diễn ra sau các cuộc điện đàm của hai tổng thống vào ngày 11 và 12/10. Theo ông Zelensky, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các cuộc tấn công của Nga vào ngành năng lượng và cơ sở hạ tầng của Ukraine, các vấn đề phòng không và năng lực tầm xa mới của lực lượng Kiev.

Hai gọng kìm của Nga kẹp chặt Pokrovsk, chỉ còn cách nhau 7km

Các cuộc tấn công tiếp theo của quân đội Nga (RFAF) đang tiếp diễn theo hướng Borova (phía nam Kupyansk), họ đã chiếm được một ngôi làng khác ngay trước Borova trên sông Oskil, theo các nguồn tin chính thức.

Gần đó, tại Kupyansk, giao tranh đang diễn ra ở trung tâm. Các nguồn tin ủng hộ Kiev báo cáo một số vấn đề về tổ chức quân đội Ukraine (AFU) trong thành phố, cũng như điều kiện tiếp tế khó khăn.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố trong báo cáo mới nhất rằng lực lượng Moscow đang ở phía đông Mirnograd, ngay sau những báo cáo ban đầu từ các blogger quân sự khác. Một số video được định vị địa lý cũng cho thấy những bước tiến xa hơn của quân đội Nga về phía đông và phía bắc thành phố, bao gồm cả ở Rodynske, theo kênh Military Summary.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 13/10. Lực lượng Moscow đang khép chặt vòng vây, tiến đến các vị trí nằm sâu trong nội đô, đẩy đối phương vào thế vô cùng khó khăn (Ảnh: Kimitary Summary).

Kênh RVvonekor xác nhận, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đã tích cực thực hiện các hoạt động nhằm kiểm soát khu định cư Moskovskoye (Kazatskoye) thuộc Donetsk, tiến vào các quận phía đông thành phố Mirnograd.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Mirnograd ngày 13/10. Trong đó, Moscow giữ phần màu nâu, tiếp tục tiến hành đột kích theo những mũi tên màu cam, khu vực cắm cờ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin dẫn thông điệp từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Cụm tác chiến Trung tâm đã tiến hành các hoạt động đột kích nhằm giành khu định cư Moskovskoe thuộc Donetsk, tiến vào các quận phía đông thành phố Mirnograd để xâm nhập trung tâm".

Tại khu vực Pokrovsk, bất chấp việc AFU tập trung lực lượng lớn, hệ thống phòng thủ vẫn liên tục sụp đổ và lực lượng Kiev đã chính thức thất thủ tại Moskovskoe. Đây là tiền tuyến phía đông thuộc cụm cứ điểm Pokrovsk của lực lượng Kiev, với các vị trí chính nằm ở Mirnograd, trải dài từ bắc xuống nam gần 7km trên địa hình gồ ghề với nhiều khu công nghiệp và đô thị phát triển.

Hai gọng kìm của Nga chỉ còn cách nhau chừng 7km. Với hành lang hẹp như vậy, các loại hỏa lực, đặc biệt là UAV FPV của Nga hoàn toàn có thể khống chế 24/7 tất cả các di biến động của đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 13/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu đỏ là nơi họ mới chiếm được. Hai gọng kìm của họ chỉ còn cách nhau chừng 7km (Ảnh: DIVGEN).

Đồng thời, RFAF tiếp tục đột kích ở phía bắc thị trấn Rodinskoe, nơi AFU bị bao vây một phần. Những hành động đồng thời này dọc theo mặt trận dài 14km đang kìm kẹp lực lượng Kiev bảo vệ phía đông của mũi nhọn Pokrovsk.

Một vòng vây quanh thành phố từ phía bắc và phía nam đang hình thành, và hướng trung tâm Moskovskoe - Rovno đang chia cắt khu vực này thành hai phần phía bắc và phía nam, sắp bị cô lập và trong tương lai, nếu Bộ chỉ huy Kiev không sớm hạ lệnh rút lui, các đơn vị của họ sẽ bị xóa sổ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 13/10. Lực lượng Moscow liên tiếp đánh bại đối phương, giành quyền kiểm soát thêm nhiều ngôi làng mới và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Marat Khairullin).

Mũi thọc sâu Dobropolye của Nga tiếp tục mở rộng

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Vladimirovka thuộc mũi thọc sâu Dobropolye, trên thực tế chia cắt các vị trí của AFU trên phần lãnh thổ Donetsk còn lại do Kiev kiểm soát thành hai phần, đặt ra một thách thức lớn cho đối phương.

Mirnograd - Pokrovsk vẫn nằm ở phía tây nam mũi thọc sâu này, trong khi Druzhkovka, Konstantinovka, Kramatorsk và Sloviansk nằm ở phía đông bắc. Bộ chỉ huy Kiev đã triển khai hầu như toàn bộ lực lượng tinh nhuệ có trong tay để ngăn chặn bước đột phá của Nga, bao gồm Lữ đoàn xung kích độc lập số 3, được thành lập trên cơ sở Tiểu đoàn Azov, cùng một số đơn vị khác.

Trong tháng qua, lực lượng Kiev nỗ lực phản công nhằm cắt đứt điểm mũi nhọn này khỏi hướng Rodinske và Shakhove nhưng hoàn toàn thất bại. Chuyên gia quân sự Alexey Anpilogov phát biểu với Readovka rằng sau khi nắm được thế chủ động trên chiến trường, quân đội Nga giờ đây sẽ cắt đứt những gọng kìm này.

Việc giành được Vladimirovka sẽ cho phép RFAF tiếp cận Shakhovo, con đường tiếp tế cho cuộc phản công của Ukraine từ Druzhkovka đi qua, để đột phá đến Zolotoy Kolodez, sau đó lực lượng Kiev sẽ gặp khó khăn trong việc giữ vững phía tây Donbass.

Thời cơ đứng về phía Nga. Các phóng viên chiến trường và kênh Telegram của Ukraine đưa tin rằng quân đội Nga đã sử dụng thiết bị hạng nặng - xe tăng, thiết giáp - lần đầu tiên sau một thời gian dài, để đánh chiếm Vladimirovka.

Sự kết hợp của nhiều yếu tố đã cho phép RFAF sử dụng lực lượng cơ giới trong cuộc tấn công.

Thứ nhất, các phương tiện được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, được gia cố bằng giáp chắn cũng như lưới chống máy bay không người lái.

Thứ hai, điều kiện thời tiết xấu cũng đóng một vai trò quan trọng, cho phép quân đội Nga bí mật tập trung một số lượng lớn xe bọc thép. Chuyên gia quân sự Andrei Marochko nói với Readovka rằng trần mây thấp đã ngăn cản UAV của đối phương duy trì giám sát đáng tin cậy đối với các vị trí RFAF.

Càng vào mùa đông, quân đội Ukraine sẽ càng gặp nhiều vấn đề về thiết bị hạng nặng, vì kho vũ khí của họ chủ yếu đến từ các nước NATO, vốn không phù hợp với khí hậu khu vực.

"Thiết bị của Nga được thiết kế để phù hợp với nhiều loại khí hậu và địa hình khác nhau. Điều này đã được ghi nhận ngay cả ở phương Tây", ông Marochko kết luận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 13/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Kiev vẫn đang phản công dữ dội theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Phòng tuyến Dnipropetrovsk của Ukraine sụp đổ

Kênh RVvoenkor đưa tin, quân đội Nga tiếp tục phát triển, đang tiến gần đến thành phố Pokrovskoe (khác với Pokrovsk thuộc vùng Donetsk), đe dọa tiến đến Pavlograd và Dnipropetrovsk, bà Maryana Bezugla, đại biểu Quốc hội Ukraine, cho biết.

Nữ nghị sĩ tin rằng lực lượng Kiev đang bị phân tâm theo hướng Dobropolye, trong khi Moscow gia tăng sức ép ở các thành phố Kupyansk, Konstantinovka, Pokrovsk, tất cả đều là "pháo đài" then chốt trong hệ thống phòng thủ của Ukraine.

"Thật không may, người Nga đang "đùa giỡn" với các tướng lĩnh của chúng ta, dự đoán trước được hành vi của họ,...", bà phàn nàn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk ngày 13/10. Trong đó, Moscow giữ phần màu nâu, tiếp tục phát triển về phía tây bắc theo mũi tên màu cam (Ảnh: RVvoenkor).

Ukraine chặn đứng hơn 50 nỗ lực xâm nhập của Nga ở Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 13/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 166 trận giao tranh, trong đó có 52 trận ở hướng Pokrovsk. Moscow tiến hành 73 cuộc không kích, thả 134 quả bom dẫn đường, triển khai 1.924 UAV cảm tử và thực hiện 3.249 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định, lực lượng Kiev cơ bản chặn đứng các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Slaviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Orekhov cũng như tại Dnieper.

Nga gia tăng sức ép ở Seversk

Ở sườn phía bắc Seversk, quân đội Nga tiếp tục đột phá, tiến vào làng Dronivka, theo kênh AMK Mapping.

Ở phía đông, RFAF đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn làng Rudnik, chiếm được khu dân cư phía tây nam, cũng như mỏ đá liền kề. Từ đó, các lực lượng khác bắt đầu tấn công từ phía bắc, tiến về phía nam qua các khu rừng, tiến đến bờ bắc sông Bakhmutovka. Lực lượng Moscow vượt qua cầu và giành được vị trí trên các đường phố phía bắc Dronivka.

Trong khi đó, sau khi chiếm được mỏ, quân đội Nga tiến về phía tây theo khe núi đến sông Bakhmutovka, trước khi vượt qua sông, giành được vị trí trên các hàng rào chắn gió ở hai bên đường ray xe lửa. Sau đó, họ tập hợp thêm quân và tiến về phía tây bắc vào khu vực đông nam của Dronivka, chiếm được các vị trí trên con phố đầu tiên. RFAF đang cố gắng tiến xa hơn, giao tranh diễn ra ở các khu vực gần trung tâm làng.

Ở phía tây, sau khi chiếm được hệ thống chiến hào gần cầu đường sắt, lực lượng Moscow tiếp tục tiến về phía nam dọc theo bờ tây sông Siverskyi Donets, nơi họ giành được quyền kiểm soát thêm các vị trí khác trong các khu rừng tại đó. Tổng cộng, có thêm 8,43 km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 13/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Hé lộ mục tiêu của Nga ở Kharkov

Kênh RVvoenkor dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng vũ trang nước này đã giành quyền kiểm soát Borovskaya Andriivka thuộc vùng Kharkov.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại phía nam Kupyansk ngày 14/10. Trong đó, Moscow giữ phần màu nâu, tiếp tục tiến hành đột kích theo những mũi tên màu cam, vị trí cắm cờ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Phóng viên Marat Khairullin khẳng định, lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động nhằm hạ gục đối phương tại khu vực mũi nhọn Borovaya. Cuối tháng trước, các hoạt động tấn công của Nga ở sườn trái đã mở rộng căn cứ phía nam của khu vực này dọc theo tuyến Karpovka - Shandrigolovo - Derilovo, nơi một đầu cầu đang được chuẩn bị để cắt đứt căn cứ này bằng một cuộc đột phá vào khu định cư Rubtsy.

Hôm 13/10, các hoạt động đột phá đang diễn ra ở sườn phải (mặt phía bắc của khu định cư). Khu định cư Borovskaya Andriivka đã được kiểm soát. Khu định cư này là một vị trí thuận lợi cho việc mở rộng hơn nữa mũi nhọn về phía bắc, hướng tới khu định cư Boguslavka (Bohuslavka), về phía tây hướng tới khu định cư Borovaya (8km), về phía nam hướng tới Sheikovka (5km).

Các lối vào hẻm núi Opanasenkov Yar, Likhobabchin Yar, Zhelobyansky Yar đều được quân đội Nga kiểm soát, dẫn đến tất cả các khu vực phòng thủ đã đề cập ở trên của AFU. Mục tiêu chính là chiếm khu định cư Borovaya, một trung tâm hậu cần của cụm quân tả ngạn thuộc lực lượng Kiev tại khu vực Oskol.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov ngày 13/10. Lực lượng Moscow liên tiếp đánh bại đối phương, giành quyền kiểm soát thêm nhiều ngôi làng mới, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Marat Khairullin).

DeepState: Nga chiếm Ternove ở vùng Dnipropetrovsk

Các nhà phân tích từ dự án DeepState báo cáo rằng quân đội Nga đã chiếm làng Ternove ở vùng Dnipropetrovsk.

Báo cáo có đoạn: "Tiền tuyến ở Malye Shcherbaki đã được làm rõ. Đối phương đã chiếm đóng Ternovoye và tiến gần Shandrigolovo".

Ternove giáp với vùng Donetsk, và Shandrigolovoe nằm gần biên giới hành chính với các vùng Lugansk và Kharkov.

Trước đó, hôm 2/10, có thông tin cho biết quân đội Nga đã chiếm được 2 ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk và 1 ngôi làng ở Zaporizhia.