Binh sĩ Ukraine khai hỏa về phía mục tiêu Nga ở Pokrovsk (Ảnh minh họa: Ukrinform).

Binh sĩ Ukraine vẫn kiên cường chờ tiếp viện

Cảnh tượng giao tranh hết sức kỳ lạ, chưa từng có trong lịch sử chiến tranh, đang diễn ra trên mặt trận Pokrovsk.

Viện Nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW), dẫn nhiều nguồn tin từ Nga, cho biết, Pokrovsk không bị nhấn chìm bởi hỏa lực pháo binh hay ngọn lửa dữ dội, chỉ có tiếng súng máy thưa thớt trên khắp thành phố.

Tập đoàn quân số 2 thuộc Cụm tác chiến Trung tâm của quân đội Nga (RFAF), với 50.000 binh sĩ, đã bao vây thành phố Pokrovsk, trong khi khoảng 2.000 tay súng Ukraine vẫn kiên cường chờ tiếp viện.

Tuy nhiên, gần như không có tiếng súng nào, một cảnh tượng chưa từng có trong lịch sử giao tranh đô thị trên toàn thế giới.

Tình huống này phát sinh chủ yếu vì toàn bộ bản chất của chiến tranh đã trải qua một sự chuyển đổi mạnh mẽ. Giao tranh đô thị trong xung đột Nga - Ukraine không thể phân tích bằng cách lấy Chiến tranh Vùng Vịnh, Chiến tranh Iraq hay Thế chiến II làm ví dụ bởi có quá nhiều khác biệt.

Trên chiến trường Ukraine, vệ tinh hiện đại, UAV trinh sát và vũ khí chính xác tầm xa được sử dụng rộng rãi, ngay cả các đơn vị cấp tiểu đoàn cũng gặp khó khăn trong việc tập hợp lực lượng.

Ví dụ, quân đội Ukraine (AFU) có thể bị tấn công bằng bom lượn FAB ngay khi tập hợp ở cấp trung đội, trong khi xe tăng Nga bị UAV FPV của Ukraine bắn phá ngay khi vừa xuất hiện. Do đó, cả hai bên buộc phải chiến đấu với đội hình ở cấp tiểu đội.

Lực lượng Không quân - Vũ trụ và các đơn vị pháo binh Nga đang bắn phá quá dữ dội, thậm chí vũ khí nhiệt áp cũng thường xuyên được sử dụng. Quân đội Ukraine chỉ có thể triển khai một lực lượng nhỏ ra tiền tuyến và phải phân tán rộng. Họ chủ yếu dựa vào các vùng tiêu diệt bằng UAV FPV để cản trở bước tiến của đối phương.

Tuy nhiên, việc triển khai lực lượng phân tán của Ukraine đồng nghĩa với việc họ chỉ có thể bảo vệ các tiền đồn then chốt, nhỏ, rải rác, nên có rất nhiều điểm yếu. Điều đó tạo thuận lợi cho RFAF triển khai các đợt tấn công xâm nhập đa điểm bằng các đơn vị bộ binh nhỏ, đi xe máy tốc độ cao, đột kích trực tiếp vào các vị trí này.

Việc AFU áp dụng chiến thuật phòng thủ phân tán và sử dụng số lượng lớn UAV FPV để phản công lại làm lộ ra thêm điểm yếu thứ hai. Bom lượn FAB được thả từ máy bay chiến đấu Su-34 là vũ khí phù hợp nhất để nhắm vào các tiền đồn này.

Nga dùng siêu bom FAB-3000 phá hủy vị trí Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd (Video: Telegram).

Đây chính là lợi thế của RFAF khi họ sử dụng chiến tranh 3 chiều, trong khi AFU chỉ tham gia chiến đấu 2 chiều trên bộ. Các nhà phân tích cho rằng, Nga hiện chiến đấu "bằng cả hai tay", trong khi Ukraine chỉ chiến đấu bằng "một tay" mà thôi. Hay nói cách khác, Ukraine "chấp" Nga một tay.

Chính tình hình chiến trường này đã dẫn đến một cảnh tượng thực sự khác thường trên mặt trận Pokrovsk. Quân phòng thủ của Ukraine được chia thành nhiều nhóm nhỏ, theo dõi sát sao lực lượng Nga nhưng ngay cả khi phát hiện ra đối phương, họ cũng không dám nổ súng mà gọi hỏa lực chi viện, sử dụng UAV FPV từ bên ngoài vòng vây lao vào tập kích.

Binh sĩ Nga cũng tránh khai hỏa khi không cần thiết vì điều đó sẽ làm lộ vị trí của họ. Các đơn vị bộ binh Nga ẩn náu bên trong các tòa nhà, chờ đối phương lộ diện rồi gọi UAV FPV, pháo binh và bom FAB tung đòn hủy diệt.

Đây là một trò chơi tổng bằng không (0): Ai bắn phát súng đầu tiên sẽ phải chịu hậu quả. Bất kỳ ai dám nổ súng có thể sẽ bị UAV FPV tập kích trong vòng 1 phút và có thể không kịp cơ động lẩn trốn.

Lính bắn tỉa cũng hầu như không có cơ hội khai hỏa, vì họ có thể bị UAV trinh sát được trang bị thiết bị nhìn đêm và hệ thống ảnh nhiệt phát hiện từ trên cao. Nếu một tay bắn tỉa nổ súng, tỷ lệ tử vong cũng sẽ cao không kém.

Lựa chọn an toàn nhất hiện nay cho tác chiến đô thị kiểu mới

Tiến hành tấn công với quân số đông dọc theo các con phố ở Pokrovsk là chiến thuật tự sát. Cho đến nay, chưa có video nào ghi lại cảnh RFAF tiến công dọc theo các con phố được công bố. Họ chỉ đơn giản là xâm nhập qua các đường hầm, phân tán và ẩn náu trong các tòa nhà khác nhau, sau đó triển khai UAV FPV để tìm kiếm và tập kích.

Trước đây, giao tranh đô thị là hình thức chiến đấu tàn khốc nhất với tổn thất đẫm máu cho cả hai bên, nhưng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, các trận đánh trong thành phố đôi khi lại an toàn nhất, trừ giai đoạn đầu xung đột. Bởi đơn giản là có quá nhiều UAV FPV, chúng được sản xuất hàng loạt như thể có nguồn “cung cấp miễn phí và vô tận”. Cả Nga và Ukraine đều có khả năng sản xuất 2 triệu chiếc UAV FPV mỗi năm.

Ở địa hình trống trải, UAV FPV hiệu quả nhất trong giao tranh giành vị trí. Tuy nhiên, ở thành phố, bằng cách ẩn náu trong nhà và tầng hầm, sử dụng đường ống để xâm nhập và tiến công, thương vong có thể được hạn chế.

Theo các nguồn tin Nga, tại một thành phố như Pokrovsk, với dân số trước chiến tranh là 60.000 người (hiện tại hầu hết cư dân đã di tản, chỉ còn lại rất ít), AFU và RFAF duy trì hàng trăm UAV tìm kiếm mục tiêu trên không gần như 24/7.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 11/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu hồng là nơi họ mới giành được (Ảnh: DIVGEN).

Đơn vị UAV Rubicon của RFAF đã tỏ ra áp đảo trên mặt trận Pokrovsk, khi họ tuyển dụng và huấn luyện trực tiếp thanh niên từ các câu lạc bộ UAV trên khắp nước Nga. Về mặt tổ chức, đơn vị này nhận được nguồn tài trợ chuyên biệt trực tiếp từ Bộ Quốc phòng Nga.

Lữ đoàn UAV Rubicon của RFAF không chỉ tìm kiếm binh sĩ Ukraine ở thành phố Pokrovsk mà còn hoàn toàn dựa vào UAV để chiến đấu tầm gần, khiến vũ khí bộ binh như súng trường tấn công AK-12 trở nên không cần thiết.

Các đơn vị UAV Rubicon còn áp dụng chiến thuật phục kích, khi cho UAV FPV hạ cánh ẩn nấp ở ven đường hoặc hạ cánh ngay gần các ngôi nhà dọc theo các tuyến đường chính của Pokrovsk. Chúng sẽ cất cánh trở lại để tấn công sau khi UAV trinh sát phát hiện binh sĩ Ukraine xuất hiện, gây thiệt hại nặng nề cho đối phương.