Binh sĩ Ukraine bị thương trong chiến sự (Ảnh minh họa: AFP).

Nga đánh sập phòng tuyến Ukraine ở Sumy

Kênh Military Summary đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã bắt đầu chuẩn bị sớm cho chiến dịch năm 2026. Các báo cáo cho thấy Kiev có thể sắp huy động những người 18 tuổi, nhiều khả năng nhóm này sẽ gánh vác nhiệm vụ trọng yếu trong năm sau.

Xuất hiện các động thái cho thấy Moscow "để mắt" tới Odessa khiến quân đội Ukraine (AFU) không thể xem nhẹ, buộc phải tích cực phòng thủ.

Trong khi đó, quân đội Nga (RFAF) tiến công trên toàn bộ tiền tuyến.

Trục Dnepropetrovsk: Phòng tuyến AFU dường như đã sụp đổ hoàn toàn khi lực lượng Moscow tấn công không ngừng nghỉ. Họ đã hoàn tất các hoạt động dọn dẹp ở Orekhovo và Oleksiivka, tiếp tục bao vây Komar.

Kênh Istocni Front xác nhận quân đội Nga thọc qua biên giới tỉnh Dnepropetrovsk 4 chỗ, lực lượng Kiev vá các "lỗ thủng" không kịp.

"Việc RFAF tiến vào khu vực Dnipropetrovsk vẫn tiếp tục... AFU đã chuẩn bị, nhưng họ đã không vượt qua được bài kiểm tra... Điều được biết là biên giới khu vực đã bị vượt qua ở 4 nơi!", kênh Istocni Front viết.

Tại Sumy: Quân đội Nga tăng cường đánh chiếm các vị trí dọc theo tuyến phòng thủ thứ 2 của đối phương. Họ tiến sâu hơn vào Yunakivka và đã tiếp cận ngôi làng Sadky, kiểm soát thêm 14km2.

Tại Kupyansk: AFU phản công gần Bohuslavka.

Trên mặt trận Konstantinovka: RFAF tiến quân dọc theo kênh đào, khả năng một vòng vây đang hình thành gần sông Kryvyi Torets, quanh hồ chứa Kleban-Byk. Ước tính có khoảng gần 2 lữ đoàn AFU đang cố gắng giữ khu vực này, một khi 2 cánh quân của Nga đóng sập "cửa tử" thì lực lượng Kiev có rất ít cơ hội rút lui. Nhiều khả năng binh sĩ Ukraine phải bỏ lại vũ khí trang bị nặng để chạy bộ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 12/6. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công, chiếm giữ hàng loạt cứ điểm. Phòng tuyến của Kiev đang sụp đổ hàng loạt (Ảnh: Military Summary).

Nga thọc sâu vào phía sau khu vực Pokrovsk - Mirnograd

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã chiếm được Poltavka và làng Koptevo, một đợt tấn công tiếp theo đang được chuẩn bị trên đường cao tốc nối liền khu vực đô thị Pokrovsk - Mirnograd với Dobropolye.

Cụ thể, tại ngã ba hướng Konstantinovka và Pokrovsk, RFAF đang phát triển thành công một cuộc đột phá về phía thành phố Dobropolye. Các đơn vị tiên phong họ đã chiếm được làng Koptevo, và cùng với đó, sự kháng cự của AFU tại làng Poltavka và vùng phụ cận đã bị đè bẹp.

Ngoài ra, cuộc tấn công vào làng Rusin Yar đã bắt đầu. Trận chiến giành Konstantinovka đang đến gần. Tuy nhiên, diễn biến đáng chú ý nhất chính là tại ngã ba giữa các khu vực phòng thủ lớn của AFU bởi lẽ họ đã rơi vào một tình huống thực sự kinh điển trong khoa học quân sự.

Điều này được thể hiện ở thực tế là RFAF đã nhanh chóng vượt qua phòng tuyến AFU chính xác tại ngã ba của các khu vực, nơi phòng thủ yếu hơn so với mặt trận cốt lõi của các nhóm phòng thủ chính.

Nguyên nhân do đâu? Hệ thống phòng thủ mà AFU đã xây dựng xung quanh các thành phố riêng lẻ, các khu đô thị hoặc ở các khu vực nông thôn thuần túy bị hạn chế vì những lý do khách quan, đặc biệt là do thiếu quân.

Để bảo vệ, ví dụ, một thành phố, nhưng trong điều kiện thiếu hụt lực lượng, giải pháp cho vấn đề giữ vững tiền tuyến phía trước một nút phòng thủ lớn hoàn toàn phụ thuộc vào vai trò của từng chỉ huy đơn vị. Họ thường được giao nhiệm vụ mà không có quân tiếp viện nên khó khăn luôn chồng chất.

Đây là tất cả các khả năng mà quân đội Nga đã tính đến. Phòng tuyến của Ukraine ở ngã ba này đang đầu hàng nhanh hơn nhiều so với các khu vực lân cận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 12/6. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng và giành được các khu vực màu đỏ. Kiev phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Dù vậy, không có khả năng Bộ chỉ huy Moscow nhằm vào Dobropolye, mặc dù đối phương đang trong một cuộc khủng hoảng hoạt động nghiêm trọng, nhưng việc kéo dài quá mức tiền tuyến trong "tổ ong bắp cày" sẽ gây ra những tổn thất không cần thiết. Do đó, có thể cho rằng các đơn vị RFAF đã chọn khu định cư kiểu đô thị Rodinskoye làm mục tiêu tấn công.

Điều này quan trọng vì có một số sở chỉ huy của các đơn vị Kiev được triển khai gần khu vực đô thị Pokrovsk - Mirnograd. Hơn nữa, một xa lộ chạy qua khu định cư này, cung cấp mọi thứ cần thiết cho lực lượng đồn trú từ Dobropolye.

Vì vậy, rất có thể quân đội Nga, sau khi chiếm được khu định cư Koptevo, sẽ tấn công làng Novotoretske rồi chia thành 2 hướng tiến về Rodinskoye, giải quyết nhiệm vụ chính là đột phá xa hơn về phía bắc.

Điều này sẽ đảm bảo khả năng tấn công làng Alekseevo-Druzhkovka, bỏ qua đường viền phòng thủ bên ngoài đã được gia cố đáng kể của thành phố Konstantinovka theo đúng logic "nước chảy chỗ trũng" tức là nơi nào có thể xâm nhập thì sẽ đẩy mạnh mũi khoan ở đó.

Ukraine thừa nhận tình hình xấu đi nghiêm trọng ở Kupyansk

Kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) xác nhận: "Quân đội Nga tiến về bờ phải sông Oskil. Đối phương đã gây áp lực lên Dvorichna trong một thời gian rất dài, liên tục đưa bộ binh vào sâu bên trong và cuối cùng đã chiếm được khu định cư mà họ nhắm tới ngay từ khi bắt đầu hình thành các đầu cầu, vì ở đây, có thể tạo ra một pháo đài với khả năng tích lũy bộ binh và các nguồn lực khác để tiến xa hơn".

"RFAF đã tiến gần đến làng Dovhenke, nhưng không thành công trong các cuộc tiến công tiếp theo, kể cả theo hướng Figolivka, nơi họ đã nhiều lần cố gắng chiếm giữ. Nguồn lực chính của Nga là bộ binh và UAV. Họ cũng không từ bỏ các nỗ lực để đưa thiết bị qua Oskil, nhưng đến nay vẫn chưa thành công lắm... Áp lực cũng tiếp tục ở khu vực Kindrashivka".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 12/6. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được (Ảnh: DeepState).

Ukraine thất bại trong cú phản đòn vào Kursk

Kênh RVvoenkor cho hay, các cuộc tấn công của lực lượng Kiev vào khu vực Tetkino thuộc vùng Kursk đã không thành công do thiếu lực lượng, truyền thông ủng hộ Ukraine chỉ ra.

Lực lượng dự bị của AFU đã được tung vào tham chiến gồm Trung đoàn tấn công 225 và 425 nhằm thực hiện kế hoạch tiến đến Glushkovo, cách biên giới 10km, nhưng nhiệm vụ này ban đầu là không thực tế.

Ngay cả khi chọc thủng phòng tuyến của Nga, lực lượng Kiev cũng không thể củng cố vị trí do thiếu người, các chỉ huy Ukraine phàn nàn đồng thời khẳng định "chúng tôi liên tục tấn công, mà không có khả năng phòng thủ". AFU cuối cùng buộc phải tuyên bố rằng các cuộc tấn công "không mang lại kết quả mong muốn" và "các cuộc tấn công đã chấm dứt".

"Quân đội Nga đã đưa lính dù tinh nhuệ vào, và một số đơn vị của chúng tôi đã từ chối chiếm giữ các vị trí để bảo vệ sườn. Và tiểu đoàn của chúng tôi đã kiệt sức trong tháng tấn công này, vì vậy bây giờ chúng tôi phải phòng thủ nhiều hơn", một trong những người lính Ukraine cho biết.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 12/6. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực vàng nhạt là nơi họ mới giành được (Ảnh: Ayden).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 168 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 12/6 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 168 trận chiến diễn ra, trong đó có 38 trận theo hướng Pokrovsk. Moscow tiến hành 62 cuộc không kích, thả 92 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn sử dụng 863 UAV cảm tử và thực hiện 3.536 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của quân đội Nga ở Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper. Theo hướng Kursk, đã có 22 cuộc tấn công của đối phương kể từ đầu ngày, trong đó có 3 cuộc vẫn đang tiếp diễn.