Chiến sự tiếp diễn khốc liệt, Ukraine lo phương Tây gián đoạn viện trợ

Binh sĩ Ukraine giương cao cờ tổ quốc (Ảnh: Sky News).

Một số người lo ngại rằng tiến bộ quân sự chậm chạp của Ukraine và sự rạn nứt trong sự hậu thuẫn của các đồng minh chủ chốt của Kiev cũng có thể làm mất đi sự chú ý quan trọng khỏi cuộc xung đột giữa Ukraine với Nga.

Ukraine vẫn đang trong cuộc chiến khốc liệt với Nga dọc theo hàng trăm dặm tiền tuyến và cũng đang phải vật lộn với những thay đổi đáng lo ngại về địa chính trị của cuộc xung đột.

Sự chú ý của các đồng minh chủ chốt đang tập trung vào cuộc chiến ở Gaza, viện trợ quân sự từ Mỹ bị sa lầy vào cuộc chiến của đảng Cộng hòa giành quyền lãnh đạo tại quốc hội và những rạn nứt trong sự ủng hộ của châu Âu đã xuất hiện trong các cuộc bầu cử ở Ba Lan và Slovakia.

"Chúng ta hiện đang ở một giai đoạn mới", Pavlo Klimkin, cựu ngoại trưởng Ukraine, nói về chính trị quốc tế về cuộc chiến ở Ukraine, vốn trong tuần qua đã bị lu mờ bởi sự bùng nổ chiến tranh ở Israel và Gaza. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn: "Toàn bộ môi trường địa chính trị đã trở nên đa dạng hơn, lộn xộn hơn".

Ông Klimkin cho biết, sẽ cần phải chống lại những nỗ lực của Nga nhằm thúc đẩy sự phản đối việc tiếp tục viện trợ quân sự ở châu Âu và Mỹ, khi các đồng minh của Kiev tổ chức bầu cử. Ông nói, ở trong nước, Ukraine phải tăng tốc tự sản xuất vũ khí để chuẩn bị cho giao tranh kéo dài và làm mất đi sự chú ý của quốc tế.

Trung tướng Kyrylo Budanov, giám đốc cơ quan tình báo quân sự Ukraine, nói với truyền thông Ukraine rằng nếu cuộc giao tranh ở Gaza kết thúc nhanh chóng, nó sẽ không ảnh hưởng đến viện trợ cho Kiev. "Nhưng nếu tình hình kéo dài, rõ ràng là sẽ có một số vấn đề nhất định với thực tế là cần phải cung cấp vũ khí và đạn dược không chỉ cho Ukraine", ông Budanov nhận định.

Những người lính Ukraine, để mắt đến tuyến đường cung cấp vũ khí tương lai của đất nước họ, đã đăng tải trên mạng xã hội về hy vọng về một cuộc chiến ngắn ngày ở Trung Đông.

Tướng Oleksandr Fatsevych, chỉ huy một đơn vị của Bộ Nội vụ đang chiến đấu ở mặt trận, viết trên Facebook: "Chúng tôi cầu nguyện cho Israel".

Hennadiy Druzenko, giám đốc một nhóm phi chính phủ cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho quân đội, cho biết trong một bài đăng trên Facebook: "Lực lượng Phòng vệ Israel đánh bại Hamas càng sớm thì sự chú ý và nguồn lực của thế giới tự do sẽ càng ít bị chuyển hướng khỏi Ukraine".

Kể từ ngày đầu tiên nổ ra cuộc xung đột gần hai năm trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine đã ưu tiên huy động sự ủng hộ của quốc tế. Để đạt được mục tiêu đó, ông đã thảo luận rằng hệ thống phòng thủ của Ukraine là then chốt đối với an ninh của châu Âu và cuộc đấu tranh của đất nước ông là biểu tượng của hành trình tìm kiếm tự do trên toàn thế giới.

Ông Zelensky, kể từ cuối tuần trước, đã giới thiệu Ukraine là một người bạn của Israel và lên án cuộc tấn công bất ngờ của Hamas và công khai lo ngại rằng cái nhìn của thế giới có thể chuyển hướng.

"Nếu sự chú ý của quốc tế chuyển hướng khỏi Ukraine, bằng cách này hay cách khác, điều đó sẽ gây ra hậu quả", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình France 2.

Chỉ có những tiến bộ rõ ràng trên chiến trường mới củng cố lập luận mà các đồng minh của Ukraine đưa ra với cử tri rằng sự ủng hộ của họ đang mang lại kết quả.

Ông Zelensky phát biểu tại một cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng vào tuần trước rằng Nga đã "mất thế chủ động" trong cuộc chiến. Nhưng kể từ tháng 6, khi Ukraine bắt đầu cuộc phản công nhằm chia cắt miền nam Ukraine bị kiểm soát thành hai khu vực, quân đội Ukraine chỉ tiến được khoảng hơn 10km ở hai địa điểm.

Việc Nga rải mìn và sử dụng UAV để chỉ thị mục tiêu cho pháo binh khai hỏa một cách hiệu quả đã làm chậm lực lượng Ukraine và Kiev có rất ít triển vọng đạt được mục tiêu quân sự trước mắt.

Lực lượng Ukraine đã giành được ngôi làng nhỏ Robotyne vào cuối tháng 8 và bộ binh chọc thủng tuyến phòng thủ chính của Nga, nhưng quân Ukraine đã không thể tiến xa hơn bằng xe bọc thép, di chuyển sâu vào phía sau phòng tuyến của Nga hoặc tiến công pháo binh đủ để nhắm vào đường bộ và đường sắt chính, chặn đứng tuyến hậu cần ở phía nam.

Trong những ngày gần đây, các lực lượng Nga dường như đã bắt đầu một cuộc tấn công phối hợp ở miền đông Ukraine bằng các cuộc tấn công bằng xe tăng ở ngoại ô thị trấn Avdiivka. Chiến sự Ukraine bắt đầu có nhiều diễn biến mới và sẽ không sớm chấm dứt.

Michael Kofman, chuyên gia về quân đội Nga và Ukraine tại Carnegie Endowment, cho biết: "Mọi người hiện đang nhận ra rằng đây sẽ là một xung đột lâu dài. Việc lập kế hoạch bây giờ phải được thực hiện cho một cuộc xung đột kéo dài".