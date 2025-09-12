Chỉ huy Ukraine nói về thách thức trong cuộc xung đột với Nga

Chỉ huy Ukraine Viacheslav Shutenko (Ảnh: RBC).

Viacheslav Shutenko phục vụ trong Tiểu đoàn Máy bay Không người lái thuộc Lữ đoàn 44 của Ukraine từ năm 2023. Ban đầu, ông là phó chỉ huy một tiểu đoàn bộ binh và tham chiến ở hướng Kupiansk.

“Chúng tôi bảo vệ Synkivka và Petropavlivka. Tiểu đoàn hệ thống không người lái được thành lập vào tháng 3/2024, và đến tháng 5, tôi được bổ nhiệm làm chỉ huy”, ông nhớ lại.

Đơn vị mới được thành lập trên cơ sở một đại đội máy bay không người lái tấn công. Thực chất, một đại đội nhỏ đã trở thành nền tảng để xây dựng cả một tiểu đoàn, kết hợp các nhóm trinh sát, tấn công và chuyên trách.

“Khi đó, tính chất chiến đấu khác hẳn. Quân Nga tấn công theo làn sóng, 5-7 nhóm mỗi ngày. Mùa đông ngày ngắn, tưởng tượng 6 đợt tấn công trong một ngày sẽ thế nào. Chính máy bay không người lái đã giúp chúng tôi kịp thời phát hiện và đánh chặn trước khi họ áp sát bộ binh”, ông kể. Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn phải liên tục thay đổi phương thức đối phó với máy bay không người lái của Nga nhằm ứng phó với các cải tiến trong thiết kế UAV của nước này.

Mặt khác, dù máy bay không người lái được sử dụng rộng rãi, giao tranh cận chiến vẫn diễn ra.

“Mùa hè, cây cối rậm rạp. Lực lượng Nga lợi dụng ngụy trang rất tốt. Ngay cả khi có hàng chục máy bay trinh sát, vẫn có thể bỏ sót một nhóm tấn công. Khi đó, bộ binh phải đấu súng bộ binh”, ông Shutenko giải thích.

Ông kể có những tình huống lực lượng Ukraine chủ động tiếp cận khi phát hiện bộ binh Nga ẩn nấp trong vùng xám.

Tuy vậy, quân đội Nga cũng đã đạt nhiều tiến bộ lớn trong lĩnh vực không người lái.

“Họ có các đơn vị tinh nhuệ như chúng ta, được đầu tư khổng lồ vào công nghệ không người lái, có đầy đủ nguồn lực để tác chiến tuyến đầu. Và đáng lo là số lượng đơn vị này đang tăng”, ông cho biết.

Theo ông, phía Ukraine từng đánh giá thấp khả năng Nga. “Khi chúng ta có một đổi mới công nghệ, phải mất khá lâu mới nhân rộng ra toàn quân. Nga thì khác: họ nhìn thấy cái gì hiệu quả là lập tức sản xuất hàng loạt, tạo ảnh hưởng lớn trên chiến trường”, ông nói.

Ông lấy ví dụ về các máy bay không người lái đường dài bay sâu vào hậu phương Ukraine, đánh cắt đường tiếp vận. “Ba tháng trước, đường cao tốc Dobropillia-Kramatorsk còn đi lại bình thường. Giờ đã thành cực kỳ nguy hiểm”, ông kể.

Ông Shutenko thừa nhận nỗi sợ lớn nhất là mất người. “Tôi không thể chấp nhận tổn thất. Đó là điều khó khăn nhất, và cũng là lý do chúng tôi tập trung tối đa để bảo vệ con người”, ông nói và thừa nhận tình trạng thiếu hụt nhân lực.

Mọi hoạt động đều được tính toán kỹ, từ đường di chuyển an toàn, trang bị gây nhiễu cho xe, đến phương án rút lui. “Nhiệm vụ số một là hỗ trợ bộ binh, phát hiện và loại bỏ đối phương trước khi họ tiếp cận chiến hào”, ông nhấn mạnh.

Ông kể lại từng phải ra quyết định khó khăn: trong một đợt bảo vệ Kupiansk, khi quân Nga tập kích dữ dội, ông buộc phải cho đơn vị rút lui thay vì tiếp tục xung phong.