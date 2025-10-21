Phản ứng của Nga về đề xuất đóng băng xung đột dọc chiến tuyến Ukraine

Lực lượng quân sự Nga (Ảnh: Sputnik).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết lập trường của Nga không thay đổi sau những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Nga và Ukraine cần đóng băng xung đột dọc theo chiến tuyến hiện tại để bắt đầu đàm phán.

Ông Peskov gọi những bình luận của Tổng thống Trump chỉ là "thông tin trên báo chí".

"Chủ đề này (việc dừng giao tranh dọc theo chiến tuyến hiện tại) đã được nêu ra nhiều lần, dưới nhiều hình thức khác nhau, trong các cuộc tiếp xúc Nga - Mỹ. Mỗi lần, phía Nga đều đưa ra phản hồi và mọi người đều biết rõ phản hồi đó. Lập trường của Nga cho đến nay vẫn không thay đổi”.

Trước đó, Nga nhiều lần bác bỏ việc đóng băng xung đột dọc theo chiến tuyến, đồng thời Moscow được cho là yêu cầu Ukraine nhượng lại quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk ở vùng Donbass.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhiều lần tuyên bố Ukraine phải rút khỏi toàn bộ khu vực Donbass trước khi hai bên đạt được bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.

Theo bản đồ nguồn mở và các nhà phân tích độc lập, quân đội Nga hiện kiểm soát phần lớn Donbass, bao gồm toàn bộ tỉnh Lugansk và khoảng 75% tỉnh Donetsk. Tuy nhiên, Moscow đã gặp khó khăn trong việc giành lại "vành đai pháo đài" Donetsk.

Nga đã tuyên bố sáp nhập vùng Donetsk và Lugansk vào năm 2022, bất chấp sự phản đối của Ukraine và phương Tây. Khu vực miền Đông Ukraine này được cho là đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của Nga.

Ukraine tuyên bố việc rút khỏi khu vực này là đề xuất không khả thi. Kiev lo ngại Nga sẽ xây dựng lực lượng mới và dễ dàng mở các chiến dịch quân sự mới khi vành đai pháo đài Donetsk không còn.

Vị trí các khu vực ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập (Ảnh: Sky).

Politico đưa tin, cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khiến Tổng thống Donald Trump thay đổi lập trường về xung đột Ukraine. Theo đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về sự cần thiết của việc chấm dứt xung đột theo “chiến tuyến hiện tại”.

Reuters cho rằng, lập trường của Tổng thống Trump đã bị tác động sau cuộc điện đàm vào ngày 16/10 với Tổng thống Nga. Trong cuộc gọi này, theo Washington Post, ông Putin đã đề xuất trao đổi lãnh thổ, theo đó Ukraine sẽ nhượng lại các khu vực Donetsk và Lugansk để đổi lấy một phần nhỏ Zaporizhia và Kherson.

Một nguồn tin cho biết các quan chức Mỹ đã đề xuất về kịch bản trao đổi trên với Tổng thống Zelensky trong cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine vào ngày 17/10.

Hai nguồn tin cho biết Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nằm trong số những người tích cực nhất thúc giục Ukraine đồng ý với đề xuất trao đổi lãnh thổ của Nga. Một trong hai nguồn tin cho biết ông Witkoff đề cập rằng Donetsk và Lugansk có cộng đồng nói tiếng Nga đáng kể, một quan điểm mà ông từng công khai tuyên bố trước đây.

Reuters cũng xác nhận, Tổng thống Trump đã hối thúc Tổng thống Zelensky nhượng lại một phần lãnh thổ cho Nga trong một cuộc họp căng thẳng vào ngày 17/10. Động thái này khiến phái đoàn Ukraine thất vọng trong chuyến đi tới Washington.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 17/10, Tổng thống Trump đã công khai kêu gọi các bên ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại.

Khi được các phóng viên hỏi rằng liệu ông có nói với Tổng thống Zelensky về việc Ukraine phải nhượng lại toàn bộ vùng Donbass cho Nga hay không, ông Trump trả lời là không.

"Cứ để khu vực này ở tình trạng bị chia cắt như hiện tại. Vùng này đã bị chia cắt rồi. Tôi nghĩ rằng Nga đã kiểm soát 78% diện tích khu vực này rồi", ông Trump trả lời câu hỏi của phóng viên.

"Cứ để nguyên như tình trạng hiện tại. Họ có thể đàm phán điều gì đó sau này", ông nói thêm.

Các quan chức Mỹ và Nga dự kiến ​​ thảo luận về xung đột Ukraine trong tuần này để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tại Budapest, Hungary.