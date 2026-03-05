Azerbaijan cáo buộc UAV Iran bay vào lãnh thổ, cảnh báo đáp trả

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Reuters).

Azerbaijan ngày 5/3 cảnh báo họ đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả chưa được tiết lộ, sau khi cáo buộc 2 UAV của Iran bay qua biên giới và làm bị thương 4 người tại vùng Nakhchivan. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại rằng xung đột ở Trung Đông có thể lan rộng hơn nữa.

“Những cuộc tập kích này sẽ không bị bỏ qua”, Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết trong một tuyên bố.

Cơ quan này nói thêm rằng họ đang điều tra loại UAV được sử dụng trong vụ việc, đồng thời chuẩn bị các biện pháp đáp trả cần thiết nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của đất nước, cũng như bảo đảm an toàn cho dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi phủ nhận việc Tehran nhắm mục tiêu vào Nakhchivan. “Chúng tôi không tấn công các nước láng giềng", ông nói với hãng tin Azerbaijan AnewZ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Azerbaijan đã yêu cầu Iran “làm rõ vấn đề trong thời gian sớm nhất, đưa ra giải thích và thực hiện các biện pháp khẩn cấp cần thiết để ngăn chặn những sự cố tương tự tái diễn trong tương lai”, đồng thời cho rằng vụ việc “góp phần làm gia tăng căng thẳng trong khu vực”.

Azerbaijan cũng đã trao công hàm phản đối cho đại sứ Iran tại nước này.

Vị trí vùng Nakhchivan (Ảnh: BBC).

Azerbaijan cho biết một UAV rơi xuống tòa nhà nhà ga của sân bay quốc tế Nakhchivan, nằm cách biên giới Iran khoảng 10km, trong khi một UAV khác rơi gần một tòa nhà trường học tại một ngôi làng gần đó.

Cơ quan Y tế tại vùng Nakhchivan, vùng lãnh thổ tách rời của Azerbaijan giáp Armenia, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, cho Reuters biết 4 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện và hiện trong tình trạng ổn định.

Hình ảnh được Reuters xác minh cho thấy khói đen bốc lên gần sân bay và phần mái kính bên trong nhà ga bị hư hại.