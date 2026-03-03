Israel tuyên bố tập kích Văn phòng Tổng thống Iran

Khói bốc lên ở Tehran sau cuộc tập kích chung của Mỹ, Israeal ngày 1/3 (Ảnh minh họa: AFP).

“Không quân Israel đã tấn công và phá hủy các cơ sở trong khu phức hợp lãnh đạo của Iran ngay tại trung tâm Tehran trong đêm”, quân đội Israel cho biết.

Tuyên bố nói thêm: “Trong cuộc tấn công vào khu phức hợp này, nhiều loại đạn dược đã được thả xuống Văn phòng tổng thống và tòa nhà Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran”.

Iran hiện chưa đưa ra bình luận.

Tổng thống Masoud Pezeshkian (71 tuổi) là một trong ba thành viên của hội đồng lâm thời được bầu ra để tạm thời điều hành Iran ngay sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng cuối tuần trước trong cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Israel. Ông Pezeshkian gọi cái chết của Lãnh tụ tối cao Khamenei là một "lời tuyên chiến chống lại người Hồi giáo", khẳng định phản ứng của Iran sẽ dựa trên "nghĩa vụ và quyền chính đáng".

Xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel đã kéo dài 4 ngày và tiếp tục leo thang khi phạm vi không kích mở rộng ra nhiều nước ở khu vực Trung Đông.

Israel và Mỹ tiếp tục không kích vào các hạ tầng trọng yếu của Iran, từ căn cứ quân sự đến các tòa nhà chính phủ, nhắm đến các mục tiêu cấp cao.

Trước đó, các cuộc không kích của Mỹ đã khiến Lãnh tụ Tối cao, Bộ trưởng Quốc phòng và hàng loạt quan chức của Iran thiệt mạng.

Trong một diễn biến liên quan khác, theo AFP, Israel tuyên bố đang tiến hành chiến dịch tập kích tăng cường nhằm vào các mục tiêu chính quyền Iran ở tehran. Các cuộc không kích đã đánh trúng tòa nhà ở Tehran của cơ quan chịu trách nhiệm bầu chọn Lãnh tụ Tối cao. Truyền thông địa phương phát sóng hình ảnh cho thấy tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công dữ dội hơn nhằm vào các hạ tầng liên quan đến Mỹ và Israel.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo các quốc gia châu Âu không được tham gia vào chiến dịch của Mỹ và Israel chống lại Iran.

“Đó sẽ là một hành động chiến tranh. Bất kỳ hành động nào như vậy chống lại Iran sẽ bị coi là đồng lõa, sẽ bị xem là một hành động chiến tranh chống lại Iran”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei, nói với các phóng viên.

Đức, Pháp và Anh cuối tuần qua cho biết họ có thể thực hiện “các biện pháp phòng vệ tương xứng để phá hủy năng lực phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran ngay từ nguồn”.

Mỹ đã sơ tán các nhà ngoại giao trên khắp Trung Đông và đóng cửa một số đại sứ quán khi chiến sự với Iran leo thang trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu rằng cuộc xung đột có thể biến thành một cuộc chiến kéo dài.