Nga cảnh báo đanh thép Mỹ về tác dụng ngược khi tập kích Iran

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters).

Nga ngày 3/3 cảnh báo rằng cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran có thể dẫn đến chính kết cục mà họ muốn ngăn chặn, khi có khả năng thúc đẩy cả Iran lẫn các nước Ả rập láng giềng tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viện dẫn việc Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân, điều mà Tehran phủ nhận, là một trong những lý do để tiến hành các cuộc tấn công hôm 28/2, khiến Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng, châm ngòi cho cuộc chiến lan rộng khắp Trung Đông trong những ngày qua.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng hệ quả hợp lý có thể là “những lực lượng sẽ xuất hiện tại Iran ủng hộ việc làm chính điều mà người Mỹ muốn tránh, đó là sở hữu bom hạt nhân. Bởi vì Mỹ không tấn công những nước có bom hạt nhân".

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Lavrov nói các quốc gia Ả rập cũng có thể tham gia cuộc chạy đua chế tạo bom nguyên tử. Nguy cơ hiện nay là “vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân có thể bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát”, ông nói.

“Mục tiêu được tuyên bố là khởi động chiến sự để ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, nhưng điều đó lại có thể kích thích những xu hướng hoàn toàn ngược lại”, nhà ngoại giao Nga cảnh báo.

Ông cho biết Moscow vẫn chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Iran, quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Nga, đang phát triển vũ khí hạt nhân. Iran nhiều lần khẳng định họ không phát triển vũ khí hạt nhân và chương trình nguyên tử của họ vì mục đích hòa bình.

Tổng thống Vladimir Putin gọi việc sát hại ông Khamenei là một hành động “đầy toan tính và lạnh lùng”. Moscow đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch.

Điện Kremlin cho biết hôm 3/3 rằng ông Putin, người đã điện đàm với các lãnh đạo Vùng Vịnh hôm thứ 2/3, sẽ chuyển tới Iran những quan ngại của họ về các cuộc tấn công quân sự mà Tehran tiến hành nhằm vào họ kể từ khi chiến sự bắt đầu. Iran tuyên bố tập kích vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

“Ông Putin chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức để góp phần ít nhất làm giảm bớt căng thẳng”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Mặt khác, người đứng đầu Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Nga Rosatom Alexey Likhachev ngày 3/3 cảnh báo, nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran đang đối mặt với nguy cơ do xung đột leo thang.

“Rõ ràng là có mối đe dọa đối với nhà máy. Có thể nghe thấy các vụ nổ chỉ cách vài km”, ông nói thêm, đồng thời khẳng định bản thân nhà máy không phải là mục tiêu bị tấn công.

Rosatom cho biết hôm 28/2 đã sơ tán gần 100 người khỏi Iran, bao gồm con em nhân viên và các nhân sự không thiết yếu, nhưng những nhân viên khác vẫn ở lại nhà máy. Đây là công trình do Nga xây dựng tại thành phố cảng Bushehr của Iran.

Theo các phát biểu được hãng Interfax dẫn lại, ông Likhachev cho biết đợt sơ tán tiếp theo, dự kiến từ 150 đến 200 người tại nhà máy, sẽ được tiến hành khi tình hình cho phép.