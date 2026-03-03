Tổng thống Putin tìm cách tháo ngòi xung đột Trung Đông

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).

“Tổng thống Vladimir Putin chắc chắn đang và sẽ làm mọi nỗ lực để góp phần ít nhất là làm dịu bớt căng thẳng ở Trung Đông”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 3/3 cho biết.

Theo ông Peskov, trong hầu hết các cuộc trao đổi của ông Putin với các nhà lãnh đạo Trung Đông, Tổng thống Nga đều cho biết sẽ chuyển tới Iran quan ngại của họ về các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng ở các nước trong khu vực.

Hôm 28/2, Mỹ và Israel đã tiến hành chiến dịch không kích mới nhằm vào các mục tiêu tại Iran, bao gồm ở Tehran. Truyền thông Iran cho biết, đến nay, đã có ít nhất 778 người ở nước này thiệt mạng do các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Iran ngay lập tức đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel, cũng như nhằm vào các căn cứ quân sự, cơ sở ngoại giao của Mỹ trên khắp Trung Đông.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hoom 3/3 cảnh báo, cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran có thể dẫn đến chính kết cục mà họ muốn ngăn chặn, hay thúc đẩy cả Iran và các nước láng giềng Ả rập tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Lavrov cho rằng hệ quả logic sẽ là “các lực lượng sẽ xuất hiện tại Iran ủng hộ việc sở hữu bom hạt nhân bởi vì Mỹ không tấn công những nước có bom hạt nhân”.

Ngoài ra, theo ông Lavrov, các quốc gia Ả rập cũng có thể tham gia cuộc chạy đua chế tạo bom hạt nhân và “vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân sẽ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát”.

“Mục tiêu cao cả được tuyên bố là khởi động chiến dịch quân sự để ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, nhưng có thể lại kích thích những xu hướng hoàn toàn ngược lại”, ông nói.

Israel và chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump viện dẫn việc Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân là một trong những lý do khiến Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết các nhà đàm phán cấp cao của Iran từng tuyên bố rằng họ sở hữu lượng uranium làm giàu cao đủ để chế tạo 11 quả bom hạt nhân, trong vòng đàm phán đầu tiên giữa hai bên đầu năm nay.

Tuy nhiên, ông Lavrov nói Moscow vẫn chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân. Israel được nhìn nhận rộng rãi là quốc gia duy nhất trong khu vực sở hữu vũ khí hạt nhân, dù nước này không xác nhận cũng không phủ nhận.

Các vòng đàm phán giữa Mỹ và Iran gần đây rơi vào bế tắc khi Washington muốn mở rộng phạm vi đàm phán không chỉ hạt nhân mà còn là chương trình hạt nhân và các lực lượng ủy nhiệm của Iran. Trong khi đó, Tehran chỉ chấp nhận đàm phán về hạt nhân.