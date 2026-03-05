NATO tuyên bố không tham gia chiến dịch không kích Iran

Tổng thư ký NATO Mark Rutte (Ảnh: Reuters).

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 5/3 cho biết NATO không có kế hoạch kích hoạt Điều 5, điều khoản phòng thủ tập thể, sau vụ bắn hạ một tên lửa đạn đạo được cho là đang bay về phía Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia thành viên của liên minh.

“Không ai đang nói về Điều 5. Điều quan trọng nhất là các đối thủ của chúng ta đã thấy ngày hôm qua rằng NATO mạnh mẽ và cảnh giác đến mức nào”, ông Rutte nói.

Điều 5 của NATO quy định rằng một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên sẽ được coi là tấn công vào tất cả các thành viên. Điều này buộc các đồng minh phải có hành động cần thiết để hỗ trợ quốc gia bị tấn công, bao gồm cả khả năng sử dụng lực lượng quân sự.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hệ thống phòng không của liên minh hôm 4/3 đã phá hủy một tên lửa đạn đạo của Iran khi nó đang bay vào không phận nước này, làm dấy lên khả năng cuộc xung đột có thể lan rộng và lôi kéo toàn bộ liên minh vào cuộc chiến.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran đã phủ nhận việc phóng tên lửa về phía Thổ Nhĩ Kỳ. Tehran tuyên bố tôn trọng chủ quyền của “quốc gia thân thiện” này.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục chiều hướng leo thang và lan ra ngoài khu vực vùng Vịnh sang châu Á, gây rúng động các thị trường toàn cầu và khiến hàng nghìn du khách cùng cư dân tìm cách rời khỏi Trung Đông.

Ông Rutte cho biết nhiều đồng minh NATO ủng hộ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran vì quốc gia này “đã tiến gần đến mức trở thành mối đe dọa đối với châu Âu”.

Ông tiết lộ, các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không trực tiếp tham gia chiến dịch của Mỹ và Israel chống lại Iran, nhưng đang “cung cấp những hỗ trợ then chốt để tạo điều kiện cho chiến dịch”.

“Những gì chúng ta thấy ở đây là NATO, theo nghĩa đó, cũng là một nền tảng để Mỹ triển khai sức mạnh, bởi nếu không có các đồng minh châu Âu, Mỹ sẽ rất khó tiến hành chiến dịch này chống lại Iran”, ông nói.

Ngoài ra, ông khẳng định, bất chấp tình hình tại Iran, các đồng minh NATO vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

“Nhiều nhà lãnh đạo ở châu Âu, cũng như tại Mỹ và Canada, cho rằng cần phải làm cả 2 việc: vừa bảo đảm hỗ trợ những gì Mỹ đang làm ở Trung Đông với tư cách đồng minh, vừa bảo đảm Ukraine có những gì cần thiết để duy trì sức chiến đấu”, ông cho hay.

Tuy nhiên, một số lãnh đạo các nước NATO như Thủ tướng Pedro Sanchez của Tây Ban Nha và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel, cho rằng đó là sự vi phạm luật pháp quốc tế.