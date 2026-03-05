Chi tiết mới vụ chiến hạm Iran bị tàu ngầm Mỹ đánh chìm gần Sri Lanka

Tàu hộ vệ IRIS Dena (Ảnh: Naval News).

Theo truyền thông quốc tế, Hải quân Sri Lanka đã phát động chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu hộ vệ Iran IRIS Dena vào sáng sớm 4/3.

Khi lực lượng cứu hộ tới khu vực, con tàu đã chìm hoàn toàn, chỉ còn lại một vệt dầu loang trên mặt biển. Trên tàu có khoảng 130 người.

Sri Lanka đã vớt được thi thể của 87 thủy thủ và cứu sống 32 người, những người sống sót đang được điều trị các vết thương nhẹ và dự kiến sẽ sớm được xuất viện. Hoạt động tìm kiếm vẫn đang tiếp tục đối với khoảng 10 thành viên thủy thủ đoàn còn mất tích.

Con tàu bị đánh chìm trong vùng đặc quyền kinh tế của Sri Lanka, cách thành phố cảng Galle ở phía nam khoảng 19 hải lý, sau khi bị một tàu ngầm Mỹ tấn công bằng ngư lôi.

Khoảnh khắc ngư lôi Mỹ xé toạc tàu chiến Iran (Video: RT)

Tàu hộ vệ IRIS Dena bị tấn công khi đang trên đường trở về Iran sau khi tham gia một cuộc tập trận hải quân tại Ấn Độ từ ngày 16/2 đến 26/2 ngoài khơi thành phố Visakhapatnam ở miền Nam Ấn Độ.

Chiến hạm Iran là một trong 18 tàu chiến nước ngoài tham gia cuộc tập trận MILAN được tổ chức 2 năm một lần, cùng với các tàu từ Sri Lanka, Australia, Nhật Bản và Nga. Quan chức từ hơn 70 quốc gia cũng tham dự, bao gồm đại diện của Mỹ và Anh.

Ấn Độ mô tả cuộc tập trận này là một trong những cuộc diễn tập hải quân đa phương lớn nhất ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến, nhận thức về lĩnh vực hàng hải và năng lực ứng phó chung.

Hải quân Ấn Độ trước đó đã chào đón việc IRIS Dena cập cảng, coi đây là minh chứng cho “mối liên kết văn hóa lâu đời giữa hai quốc gia”.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi viết trên X rằng IRIS Dena là “khách của Hải quân Ấn Độ” và đã bị tấn công mà không có cảnh báo trước ở vùng biển quốc tế. Ông nói Mỹ “sẽ phải hối tiếc về tiền lệ mà họ đã tạo ra”.

Theo giới quan sát, việc Mỹ đánh chìm chiến hạm Iran bằng tàu ngầm và nằm ngoài khu vực xung đột cho thấy Washington theo đuổi mục tiêu phá hủy năng lực hải quân của Iran trong chiến dịch quân sự hiện nay.

Vụ đánh chìm IRIS Dena đánh dấu một diễn biến leo thang nữa của cuộc xung đột hiện nay giữa Iran với Mỹ và Israel, phạm vi ảnh hưởng đã vượt ra ngoài khu vực Trung Đông.

Cuộc xung đột đã kéo dài gần một tuần và có nguy cơ tiếp diễn thêm vài tuần nữa, làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động đi lại, giao thương khi một số nước Trung Đông đóng cửa không phận, các tuyến hàng hải qua khu vực gần như tê liệt.