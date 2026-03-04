Mỹ tấn công 1.700 mục tiêu, không quân và hải quân Iran bị “vô hiệu hóa”?

Lực lượng Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ).

Theo thông báo được công bố hôm 3/3, quân đội Mỹ đã tấn công thêm khoảng 700 mục tiêu ở Iran, đồng thời đưa thêm máy bay ném bom và máy bay chiến đấu mới vào chiến dịch tập kích Iran.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận hơn 1.700 mục tiêu đã bị tấn công ở Iran kể từ khi chiến dịch quân sự mang tên "Chiến dịch Cuồng nộ" bắt đầu hôm 28/2.

Các mục tiêu bị tấn công bao gồm các địa điểm phóng tên lửa, tàu chiến, tàu ngầm và trung tâm điều khiển của Iran.

CENTCOM cho biết Mỹ đã sử dụng máy bay - bao gồm nhiều máy bay chiến đấu - cũng như các hệ thống tên lửa và tàu chiến để thực hiện các cuộc tấn công.

CENTCOM tuyên bố mục tiêu tấn công ưu tiên là “các địa điểm gây ra mối đe dọa cận kề”.

Danh sách các khí tài của Mỹ tham gia chiến dịch cũng bổ sung thêm máy bay ném bom B-1, máy bay ném bom tầm xa B-52 và máy bay chiến đấu F-15.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/3 tuyên bố chiến dịch quân sự của Mỹ đã “vô hiệu hóa” lực lượng không quân và hải quân Iran.

"Họ không còn hải quân, nó đã bị vô hiệu hóa. Họ không còn không quân, nó cũng đã bị vô hiệu hóa. Họ không còn hệ thống trinh sát trên không, nó cũng đã bị vô hiệu hóa. Hệ thống radar của họ đã bị vô hiệu hóa, và hầu như mọi thứ đều đã bị vô hiệu hóa", ông nói trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 3/3, Tổng thống Trump cũng tuyên bố Iran hiện không còn không quân, hải quân cũng như khả năng phát hiện mục tiêu trên không.

"Hệ thống phòng không, không quân, hải quân và giới lãnh đạo của họ đã không còn nữa. Họ muốn đàm phán. Nhưng tôi nói rằng: “Quá muộn rồi!””, ông Trump viết. Ông không nói rõ thời điểm Iran đưa ra những lời đề nghị như vậy hoặc ai đã đưa ra đề nghị.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã hạ sát những người mà ông cho là các ứng cử viên để trở thành nhà lãnh đạo mới tại Iran.

Mỹ tấn công tàu chiến Iran (Nguồn: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ).

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 1/3 xác nhận Mỹ đã đánh chìm 9 tàu chiến của hải quân Iran và “phá hủy phần lớn” sở chỉ huy hải quân của nước này.

Ông Trump cũng nói với báo New York Post rằng ông không loại trừ khả năng triển khai bộ binh Mỹ tại Iran và cho rằng điều này có thể cần thiết.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump cũng cho biết 48 lãnh đạo Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Iran xác nhận Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cùng các chỉ huy quân sự cấp cao, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng, đã bị sát hại trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Tehran cho đến nay vẫn tiếp tục các cuộc tấn công nhằm đáp trả Mỹ và Israel. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Israel, đồng thời tập kích các căn cứ quân sự của Mỹ tại các nước trong khu vực.

Tính đến ngày 3/3, ít nhất 6 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong chiến dịch tập kích Iran. 3 máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ cũng bị rơi khi hệ thống phòng không Kuwait bắn nhầm trên bầu trời Kuwait.