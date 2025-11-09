Phượng Hoàng mạnh lên thành siêu bão, Philippines cảnh báo đỏ

Bão Phượng Hoàng đã mạnh lên thành siêu bão và đang tiến về phía Philippines (Ảnh: Inquirer).

Cơ quan khí tượng của Philippines (Pagasa) ngày 9/11 cho biết, bão nhiệt đới Phượng Hoàng đã tiếp tục mạnh lên và trở thành siêu bão, tàn phá Catanduanes và các khu vực lân cận của nước này bằng những cơn gió đe dọa tính mạng và tình trạng ngập lụt ven biển.

Tính đến 5h sáng nay theo giờ địa phương, mắt bão được xác định ở vị trí cách phía đông đông bắc thành phố Virac, Catanduanes 125km.

Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 25km/h, kèm theo sức gió duy trì tối đa 185km/h vùng gần tâm bão, giật tới 230km/h. Theo Pagasa, vùng có gió mạnh đến cấp bão mở rộng ra tới 800km tính từ tâm bão.

Cảnh báo đỏ về mưa đã được ban hành ở hầu hết các tỉnh thuộc phía đông đảo Luzon.

Lượng mưa lên tới 200mm được dự báo ở các tỉnh phía đông Philippines, đặc biệt là vùng Bicol, cũng như một số khu vực tại Samar, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt diện rộng và sạt lở đất. Trong khi đó, khu vực phía bắc và trung Luzon có thể hứng lượng mưa từ 100mm đến 200mm trong thời gian bão đi qua.

Theo các chuyên gia, tốc độ di chuyển chậm và kích thước khổng lồ khiến Phượng Hoàng đặc biệt nguy hiểm.

Nhà khoa học Glenn Banaguas cảnh báo, bão Phượng Hoàng sẽ không còn chỉ là một hiện tượng thời tiết, mà là “một thảm họa toàn diện đang chuyển động”.

“Phượng Hoàng lớn đến mức các dải gió và mưa của nó có thể bao phủ toàn bộ quần đảo, nhưng vấn đề không chỉ là kích thước. Đó còn là phạm vi, thời điểm và cường độ”, ông nói.

Pagasa kêu gọi cư dân tại các khu vực trũng thấp và ven biển sơ tán lên vùng cao và dừng mọi hoạt động hàng hải, cảnh báo về sóng dâng nguy hiểm có thể nhấn chìm các cộng đồng ven biển, đồng thời cảnh báo về sức gió dữ dội.

Nhiều chính quyền địa phương đã cho học sinh nghỉ học vào ngày 10/11, và hãng hàng không quốc gia Philippines hủy một số chuyến bay, trước khi bão được dự báo đổ bộ.

Khu vực đô thị Manila cũng sẵn sàng cho tình huống xấu nhất khi bão Phượng Hoàng dự kiến đổ bộ vào Philippines khoảng chiều nay. Việc ban bố cảnh báo đỏ nhằm đảm bảo các ứng phó nhanh chóng và toàn diện với tác động của bão.

Bão Phượng hoàng là cơn bão thứ 21 đổ bộ vào Philippines trong năm nay.

Vài ngày trước, bão Kalmaegi đã để lại một vệt tàn phá trên khắp khu vực, quét qua các cộng đồng ven biển, quật đổ cây cối, và xé toạc mái nhà và cửa kính.

Kalmaegi khiến 204 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người phải sơ tán, và cắt điện trên diện rộng ở Philippines.

Tại Thái Lan, ảnh hưởng kéo dài của Kalmaegi gây mưa lớn và lũ lụt cục bộ ở một số khu vực miền Đông bắc và miền Trung.

Các nhà khoa học cảnh báo những cơn bão như Kalmaegi đang trở nên mạnh hơn khi nhiệt độ toàn cầu tăng.