Newsweek đưa tin ngày 13/6, Bộ Quốc phòng Nga đầu tuần này đã đăng tải một đoạn video quay cận cảnh kho vũ khí mà họ thu giữ được của quân đội Ukraine trong các cuộc giao tranh kéo dài hơn 3 tháng qua.

"Đây là những vũ khí mà các đơn vị của quân đội Ukraine vội vã bỏ lại khi rút lui. Quân đội Nga nhận thấy, binh sĩ của Ukraine đang bỏ lại ngày càng nhiều hệ thống tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất, vũ khí chống tăng hạng nhẹ thế hệ mới do Thụy Điển chế tạo do chúng quá cồng kềnh", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Cận cảnh kho vũ khí phương Tây cấp cho Ukraine bị Nga thu giữ

Trong đoạn video, Maxim, quân nhân phụ trách quản lý kho vũ khí thu giữ được, chỉ tay về phía các vũ khí và nói: "Ở đây chúng tôi cũng có các súng máy hạng nặng Browning M2 của Mỹ, đạn dành cho súng phóng lựu Carl Gustaf 84mm. "Chúng tôi chưa từng thấy vũ khí nào như này trước kia", ông Maixm nói.

Quân đội Ukraine hiện chưa bình luận về tính xác thực của đoạn video.

Phương Tây liên tục cung cấp trang thiết bị, khí tài quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột Ukraine - Nga nổ ra hồi cuối tháng 2. Ở giai đoạn đầu, Mỹ và các đồng minh chủ yếu chuyển cho Kiev các thiết bị mang tính phòng vệ hạng nhẹ như tên lửa chống tăng Javelin, tên lửa phòng không Stinger. Gần đây, khi Nga dồn binh lực về Donbass, miền Đông Ukraine, phương Tây bắt đầu cung cấp cho Kiev nhiều hơn hệ thống vũ khí hạng nặng như lựu pháo.

Nga cảnh báo, bất cứ lô vũ khí nước ngoài nào vào Ukraine đều có thể trở thành mục tiêu tấn công chính đáng của Moscow. Tổng thống Vladimir Putin tuần trước tuyên bố, Nga sẽ tấn công các mục tiêu chưa từng nhắm đến trước đó nếu phương Tây chuyển hệ thống tên lửa tầm xa cho Kiev. Moscow cho rằng, nếu sở hữu các hệ thống tầm xa, Ukraine có thể tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.