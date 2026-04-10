Bước ngoặt quan trọng sắp đến: Cuộc đàm phán lịch sử Mỹ - Iran

Một con đường dẫn đến khách sạn Serena ở Islamabad bị phong tỏa để đảm bảo an ninh cho các cuộc đàm phán Mỹ - Iran (Ảnh: Reuters).

Pakistan siết chặt an ninh ở thủ đô

Theo các nguồn tin, chính quyền Pakistan đã phong tỏa mọi lối vào khu vực bán kính 3km quanh khách sạn Serena, nằm cạnh Bộ Ngoại giao trong khu vực an ninh cao của thủ đô. Khách sạn này được cho là nơi lưu trú của cả phái đoàn Mỹ và Iran. Khách sạn đã yêu cầu tất cả khách trả phòng trước ngày 8/4, thông báo địa điểm này đã được "trưng dụng cho sự kiện quan trọng".

Các biện pháp an ninh đặc biệt đã biến Islamabad thành một khu vực gần như bị phong tỏa. Lực lượng quân đội được triển khai dày đặc trên đường phố, và một ngày nghỉ lễ quốc gia đã được tuyên bố. Đường Old Airport bị cấm, với các container và dây thép gai chặn mọi ngả đường hướng tới căn cứ không quân Nur Khan. Giao thông được điều tiết chặt chẽ với các rào chắn, trạm kiểm soát và nhóm tuần tra. Thủ đô Pakistan, vốn đã yên tĩnh, càng trở nên vắng lặng hơn trong ngày 10/4.

Pakistan cũng tăng cường giám sát không phận và đặt các cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp trong trạng thái sẵn sàng. Giới chức an ninh Pakistan cho biết các biện pháp này vượt xa cách thức thông thường cho một chuyến thăm cấp cao.

Việc Pakistan đứng ra tổ chức cuộc đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 28/2 được coi là một bước ngoặt ngoại giao quan trọng đối với quốc gia Nam Á này, vốn không thường xuyên tổ chức các cuộc đàm phán quy mô như vậy.

Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang trở nên bấp bênh, với việc Israel tiếp tục ném bom Li Băng và những tranh chấp về các điều khoản đàm phán, các quan chức Pakistan vẫn khẳng định các cuộc đàm phán hòa bình mang tính quyết định sẽ diễn ra vào cuối tuần này theo kế hoạch.

Chính phủ Pakistan vẫn giữ kín thông tin, không xác nhận địa điểm tổ chức đàm phán. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết đàm phán bắt đầu vào ngày 10/4, nhưng Nhà Trắng sau đó nói cuộc gặp đầu tiên sẽ diễn ra vào 11/4.

“Ưu tiên của chúng tôi là các cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ”, một quan chức Pakistan cho biết và nhấn mạnh, “chúng tôi không muốn bị coi là kẻ phá rối. Vai trò của chúng tôi là người tạo điều kiện và trung gian hòa giải. Chúng tôi sẽ để cả hai bên, Iran và Mỹ, tự chia sẻ bất kỳ diễn biến nào về các cuộc đàm phán với giới truyền thông nếu họ muốn”.

Thành phần phái đoàn Mỹ, Iran

Quan chức này xác nhận, các phái đoàn chủ chốt lần lượt đến Islamabad vào tối thứ năm (9/4) và sáng thứ sáu (10/4). Về phía Mỹ, Nhà Trắng xác nhận nhóm đàm phán của họ sẽ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, cùng với Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump.

Các quan chức Iran cho biết phái đoàn của họ sẽ bao gồm Ngoại trưởng Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, cả hai đều tham gia vào các cuộc đàm phán ngừng bắn. Các nhân vật cấp cao từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) dự kiến cũng ​​sẽ tham dự.

Vai trò trung gian hòa giải của Pakistan được cho là dựa trên mạng lưới quan hệ ngoại giao rộng lớn và quan hệ tốt với cả Iran lẫn Mỹ. Theo thỏa thuận ngừng bắn, hai bên đã nhất trí gặp nhau tại Islamabad để đàm phán nhằm đạt được một nền hòa bình lâu dài, điều này được xem là một thắng lợi ngoại giao vang dội đối với Pakistan.

Pakistan cũng là nơi sinh sống của hơn 20 triệu người Hồi giáo dòng Shiite, là cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite lớn thứ hai trên thế giới sau Iran.

Mối lo Li Băng

Vấn đề đặt ra cho triển vọng các cuộc đàm phán lần này là những câu hỏi quan trọng về thỏa thuận ngừng bắn và cơ sở của các cuộc đàm phán.

Trong khi Iran và Pakistan tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn bao gồm cả Li Băng, thì Mỹ và Israel lại khẳng định đó là một vấn đề riêng biệt. Tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian, cho biết bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào cũng sẽ “vô nghĩa” nếu diễn ra trong khi bom đạn vẫn tiếp tục rơi xuống Li Băng.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh, nỗ lực can thiệp của Pakistan nhằm duy trì hòa bình và bảo vệ thỏa thuận ngừng bắn mong manh vẫn tiếp tục diễn ra phía sau hậu trường. Ông Khatibzadeh tuyên bố rằng Pakistan đã can thiệp để ngăn chặn Iran trả đũa cho các cuộc tấn công vào Li Băng.