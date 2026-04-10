Iran nêu điều kiện then chốt đàm phán chấm dứt xung đột với Mỹ

Khói bốc lên sau cuộc tập kích của Israel vào Li Băng (Ảnh: Reuters).

Truyền thông Iran đã bác bỏ thông tin cho rằng Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Qalibaf đã rời khỏi đất nước để tham gia các cuộc đàm phán sắp tới với Mỹ tại Islamabad, Pakistan.

Một nguồn tin nói với hãng tin Fars rằng Iran “không có kế hoạch tham dự các cuộc đàm phán hòa bình với phía Mỹ cho đến khi một lệnh ngừng bắn được thiết lập ở Li Băng”.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf tuyên bố Li Băng là “một phần không thể tách rời của thỏa thuận ngừng bắn”.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cáo buộc Israel đang cố tình phá hoại thỏa thuận ngừng bắn bằng các cuộc tấn công vào Li Băng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9/4 cho biết chính phủ của ông sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với Li Băng để thảo luận về việc giải giáp Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Li Băng, và thiết lập “quan hệ hòa bình” nhưng không phải là lệnh ngừng bắn.

Tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra sau khi các cuộc tấn công của Israel vào nước láng giềng Li Băng khiến hàng trăm người thiệt mạng và làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran.

Bộ Ngoại giao Mỹ đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc gặp giữa đại diện của Israel và Li Băng vào tuần tới để thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng.

Mỹ và Iran ngày 7/4 đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần nhằm chấm dứt hơn một tháng xung đột leo thang.

Tuy nhiên, Mỹ, Israel và Iran không thể thống nhất các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn, sau khi Iran chỉ trích cuộc tấn công quy mô lớn của Israel vào Li Băng, nơi có lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Tehran tuyên bố Israel vi phạm lệnh ngừng bắn.

Các quan chức Iran nhiều lần khẳng định Li Băng nằm trong phạm vi thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cáo buộc Israel đang tìm cách phá hoại thỏa thuận này trong bối cảnh các cuộc tấn công đang diễn ra trên khắp Li Băng.

Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 8/4 cho biết “Li Băng không phải là một phần của thỏa thuận ngừng bắn”.

Vào ngày đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn, Israel đã tiến hành đợt tấn công lớn nhất vào Li Băng kể từ khi xung đột bắt đầu, khiến ít nhất 303 người thiệt mạng và 1.150 người bị thương, theo Bộ Y tế Li Băng.

Israel cho biết nước này đang nhắm mục tiêu vào 100 trung tâm chỉ huy của Hezbollah và tiến hành các cuộc tấn công quân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với đài NBC News trong một cuộc phỏng vấn hôm 9/4 rằng ông đã yêu cầu Thủ tướng Israel “hạn chế hơn một chút” trong các hoạt động quân sự ở Li Băng khi Mỹ tìm cách đàm phán một thỏa thuận để chấm dứt xung đột với Iran.

Iran đang bất đồng với Mỹ và Israel về việc liệu thỏa thuận ngừng bắn có áp dụng cho cuộc tấn công quân sự của Israel nhắm vào lực lượng vũ trang được Iran hậu thuẫn ở biên giới phía bắc Li Băng hay không.

Một quan chức Li Băng nói với hãng tin Reuters rằng nước này ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn riêng với Israel dựa trên thỏa thuận Mỹ - Iran. Nguồn tin cho biết thêm, Beirut cũng cần Washington làm trung gian hòa giải và bảo đảm cho bất kỳ thỏa thuận nào.