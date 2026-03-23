Bộ trưởng Tài chính Bessent: Mỹ không thiếu tiền cho chiến dịch tại Iran

Phát biểu trên chương trình của NBC News, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính phủ Mỹ không thiếu tiền cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hiện nay. Ông Bessent cũng loại trừ khả năng thúc đẩy tăng thuế để tài trợ cho cuộc chiến.

“Chúng ta có rất nhiều tiền để tài trợ cho cuộc chiến này. Đây là khoản bổ sung. Tổng thống Trump đã xây dựng lại quân đội, giống như ông đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên, và đang tiếp tục trong nhiệm kỳ thứ hai, và ông muốn đảm bảo quân đội được cung ứng đầy đủ trong thời gian tới”, ông nói.

Đề xuất của quân đội Mỹ về việc yêu cầu thêm 200 tỷ USD cho cuộc chiến Iran đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ tại quốc hội, khi các nghị sĩ Dân chủ và thậm chí một số thành viên đảng Cộng hòa đặt câu hỏi về sự cần thiết của khoản chi này sau khi ngân sách quốc phòng lớn đã được thông qua năm ngoái.

Ông Bessent bảo vệ đề xuất này nhưng không xác nhận con số cụ thể.

Tổng thống Donald Trump hiện vẫn chưa gửi yêu cầu chính thức tới Thượng viện và Hạ viện để phê duyệt khoản tiền, và chính quyền của ông cho biết con số này có thể thay đổi.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết tuần trước rằng khoản tiền bổ sung là cần thiết “để đảm bảo quân đội được tài trợ đầy đủ cho những gì đã làm và những gì có thể phải làm trong tương lai”.

Ông bác bỏ câu hỏi về khả năng tăng thuế, gọi đó là “vô lý” và khẳng định điều này “hoàn toàn không” được xem xét.

Những dấu hiệu ban đầu cho thấy cuộc chiến này có thể trở thành cuộc chiến tốn kém nhất đối với Mỹ kể từ các cuộc xung đột kéo dài tại Iraq và Afghanistan. Các quan chức chính quyền cho biết với các nhà lập pháp rằng chỉ trong 6 ngày đầu của cuộc chiến với Iran đã tiêu tốn hơn 11 tỷ USD.

Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát đã phê duyệt mức chi tiêu quân sự kỷ lục kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2025. Tháng trước, ông đã ký ban hành đạo luật phân bổ ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2026 với khoảng 840 tỷ USD.

Vào mùa hè năm ngoái, bất chấp sự phản đối của đảng Dân chủ, quốc hội do đảng Cộng hòa chiếm đa số cũng đã thông qua một dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu quy mô lớn, bao gồm 156 tỷ USD cho quốc phòng.

Ông Bessent cũng bảo vệ quyết định gần đây của chính quyền Tổng thống Trump trong việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran và Nga. Ông cho rằng điều này sẽ cho phép nhiều quốc gia khác ngoài Trung Quốc, bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc, mua dầu, đồng thời ngăn giá dầu tăng vọt lên 150 USD/thùng và giảm tổng doanh thu mà Iran và Nga có thể thu được.

Ông cho biết một phân tích của Bộ Tài chính cho thấy số doanh thu dầu mỏ tối đa mà Nga có thể tăng thêm chỉ là 2 tỷ USD.