Iran cảnh báo phá hủy toàn bộ hạ tầng năng lượng, dầu mỏ Trung Đông

Iran tập kích Bahrain để trả đũa cuộc không kích của Mỹ, Israel (Ảnh: Reuters).

Trong một tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội X ngày 22/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo: “Ngay sau khi các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng trong nước chúng tôi bị nhắm mục tiêu, toàn bộ cơ sở hạ tầng trọng yếu, cơ sở năng lượng và các cơ sở dầu mỏ trên khắp khu vực sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp và sẽ bị phá hủy theo cách không thể đảo ngược, và giá dầu sẽ duy trì ở mức cao trong một thời gian dài”.

“Nếu cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran bị đối thủ xâm phạm, toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng, công nghệ thông tin và khử mặn thuộc về Mỹ và chế độ (Israel) trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu”, Bộ chỉ huy tác chiến Khatam al-Anbiya của Iran cũng tuyên bố.

Cùng ngày, chỉ huy Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Iran nhấn mạnh: “Học thuyết của lực lượng vũ trang chúng tôi đã chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Những bất ngờ mới đang đến”.

Hãng tin bán chính thức Mehr News Agency đã đăng một bản đồ các nhà máy điện tại Vùng Vịnh, kèm cảnh báo: “Hãy nói lời tạm biệt với điện năng, (nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa). Chỉ cần một cuộc tấn công nhỏ nhất vào cơ sở hạ tầng điện của Iran, toàn bộ khu vực sẽ chìm trong bóng tối… 70% đến 80% các nhà máy điện lớn nằm dọc bờ vịnh Ba Tư… tất cả đều nằm trong tầm răn đe của Iran”.

Nour News Agency cũng nhấn mạnh: “Bất kỳ sự leo thang nào cũng sẽ kích hoạt phản ứng trả đũa nhiều tầng của Iran, nhắm vào các tài sản trong khu vực và gây ra những khủng hoảng kinh tế, xã hội và môi trường rộng lớn hơn”.

Những cảnh báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/3 tuyên bố sẽ ra lệnh tấn công các nhà máy điện lớn của Iran nếu nước này không mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz cho tàu thuyền trong vòng 48 giờ.

“Nếu Iran không mở hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm chính xác này, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của họ, bắt đầu trước hết từ nhà máy lớn nhất”, Tổng thống Trump viết.

Những cảnh báo qua lại này làm dấy lên lo ngại xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran sẽ tiếp tục leo thang ngay cả khi Tổng thống Trump phát tín hiệu chiến dịch không kích sắp kết thúc hay Washington đang cân nhắc thu hẹp quy mô quân sự ở Trung Đông.

Giáo hoàng Leo hôm nay gọi cuộc chiến ở Trung Đông là một “nỗi ô nhục đối với toàn nhân loại”, đồng thời tái kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

Vị giáo hoàng người Mỹ nói rằng ông tiếp tục theo dõi tình hình ở Trung Đông và các khu vực khác bị tàn phá.

“Chúng ta không thể im lặng trước nỗi đau của rất nhiều người, những nạn nhân không có khả năng tự vệ trong các cuộc xung đột này. Điều làm họ đau đớn cũng làm tổn thương toàn thể nhân loại. Tôi mạnh mẽ tái kêu gọi chúng ta kiên trì cầu nguyện, để các hành động thù địch chấm dứt và con đường dẫn tới hòa bình cuối cùng có thể được mở ra”, Giáo hoàng Leo nói trong buổi đọc kinh.