Mỹ bắt đầu tính đến đàm phán với Iran sau 3 tuần xung đột?

“Sau 3 tuần xung đột, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu các cuộc thảo luận ban đầu về giai đoạn tiếp theo, cũng như về việc tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với Iran”, Axios dẫn các nguồn thạo tin ngày 22/3 cho hay.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Trump, ông Jared Kushner, được cho là đang tham gia vào các cuộc thảo luận ban đầu về các cuộc đàm phán tiềm năng.

Theo nguồn tin, bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột nhiều khả năng sẽ bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz và giải quyết kho dự trữ uranium làm giàu cao của Iran, cũng như thiết lập một khuôn khổ dài hạn bao trùm chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo và sự hỗ trợ của Tehran đối với các nhóm ủy nhiệm trong khu vực.

Trong những ngày gần đây, không có liên lạc trực tiếp nào giữa Washington và Tehran. Tuy nhiên, Ai Cập, Qatar và Anh đã chuyển các thông điệp giữa 2 bên.

Ai Cập và Qatar đã thông báo với Mỹ và Israel rằng Iran quan tâm đến đàm phán, nhưng kèm theo các điều kiện nghiêm ngặt. Các điều kiện của Iran bao gồm một lệnh ngừng bắn, các đảm bảo rằng xung đột sẽ không tái diễn và khoản bồi thường chiến tranh.

Tổng thống Trump đã bác bỏ yêu cầu bồi thường, gọi đó là đề nghị “không thể chấp nhận”, dù một quan chức Mỹ cho rằng vấn đề này có thể được diễn đạt lại như việc hoàn trả các tài sản Iran bị đóng băng.

“Họ gọi đó là bồi thường. Có thể chúng ta gọi đó là trả lại tiền bị đóng băng. Có nhiều cách khác nhau để diễn đạt nhằm giải quyết về mặt chính trị những gì họ cần, để xây dựng sự đồng thuận trong hệ thống của họ”, một quan chức giấu tên nói.

Về phía mình, Mỹ đang tìm kiếm một số cam kết từ Iran, bao gồm đình chỉ chương trình tên lửa trong 5 năm, dừng làm giàu uranium và tháo dỡ các lò phản ứng tại các cơ sở hạt nhân ở Natanz, Isfahan và Fordow, những nơi từng bị tấn công trước đó.

Mỹ cũng muốn áp dụng cơ chế giám sát quốc tế nghiêm ngặt đối với hoạt động máy ly tâm, các thỏa thuận kiểm soát vũ khí khu vực nhằm hạn chế tầm bắn tên lửa Iran, và chấm dứt việc Iran tài trợ cho các nhóm vũ trang.

Các cố vấn của ông Trump cũng đang cố gắng xác định ai trong Iran sẽ là đầu mối hiệu quả nhất cho các cuộc đàm phán và quốc gia nào có thể đóng vai trò trung gian.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi từng là trung gian chính trong các cuộc đàm phán trước đây, nhưng một số quan chức Mỹ cho rằng ông “không có đủ thẩm quyền” để hoàn tất một thỏa thuận.

Washington cũng đang cân nhắc các bên trung gian tiềm năng, trong đó Qatar được một số quan chức xem là lựa chọn ưu tiên sau vai trò của nước này trong các cuộc đàm phán liên quan đến Gaza. Tuy nhiên, các quan chức Qatar được cho là không muốn đảm nhận vai trò trung gian chính một cách công khai.

Về phần mình, Tổng thống Trump đến nay tiếp tục đưa ra những thông điệp mâu thuẫn về cuộc xung đột ở Iran.

Ông Trump cho biết Iran muốn đàm phán một thỏa thuận nhưng ông không quan tâm. Ông khẳng định Mỹ đã đạt được các mục tiêu quân sự “sớm hơn kế hoạch nhiều tuần” và ông đang cân nhắc thu hẹp chiến dịch quân sự ở Trung Đông. Ông tuyên bố chiến dịch không kích Iran sẽ sớm kết thúc, nhưng mặt khác cũng cảnh báo sẽ tiếp tục đến chừng nào còn cần thiết.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã bác bỏ mọi phát biểu rằng Tehran đang tìm cách thoát khỏi cuộc chiến. Ông khẳng định Iran “chưa bao giờ yêu cầu ngừng bắn” và “sẵn sàng tự vệ chừng nào còn cần thiết.”.