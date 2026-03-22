Mỹ còn đủ ngân sách cho chiến sự, Iran cảnh báo đóng hoàn toàn Hormuz

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: Reuters).

Chính phủ Mỹ “có đủ tiền” để tài trợ cho cuộc chiến với Iran, nhưng đang đề nghị Quốc hội cấp thêm ngân sách bổ sung nhằm đảm bảo quân đội được cung ứng đầy đủ trong tương lai, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ngày 22/3.

Phát biểu trên chương trình Meet the Press của NBC News, ông Bessent cũng loại trừ khả năng đề xuất tăng thuế để tài trợ cho cuộc chiến.

Đề nghị của quân đội Mỹ về việc bổ sung 200 tỷ USD cho cuộc chiến với Iran đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ tại Quốc hội, khi các nghị sĩ đảng Dân chủ và thậm chí một số thành viên đảng Cộng hòa đặt câu hỏi về sự cần thiết, sau các khoản chi quốc phòng lớn trong năm 2025.

Ông Bessent bảo vệ đề xuất này nhưng không xác nhận con số cụ thể. Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện chưa gửi yêu cầu chính thức để Thượng viện và Hạ viện phê duyệt khoản tiền này, và chính quyền của ông cho biết con số có thể thay đổi.

“Chúng tôi có đủ tiền để tài trợ cho cuộc chiến này. Đây là khoản bổ sung. Tổng thống Trump đã tăng cường quân đội, như ông đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên, và hiện tiếp tục trong nhiệm kỳ thứ hai, và ông muốn đảm bảo quân đội được cung ứng đầy đủ trong tương lai", ông Bessent nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuần trước cho biết khoản tiền bổ sung là cần thiết “để đảm bảo chúng ta được tài trợ đầy đủ cho những gì đã làm, cũng như những gì có thể phải làm trong tương lai".

Các quan chức chính quyền cho biết với các nhà lập pháp rằng 6 ngày đầu của cuộc chiến với Iran đã tiêu tốn hơn 11 tỷ USD.

Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát đã phê duyệt mức chi tiêu quân sự kỷ lục kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 vào tháng 1/2025. Tháng 2, ông đã ký ban hành Đạo luật Phân bổ Quốc phòng năm tài khóa 2026 với khoảng 840 tỷ USD.

Ông Bessent cũng bảo vệ quyết định gần đây của chính quyền ông Trump trong việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran và Nga. Theo ông, điều này sẽ cho phép các quốc gia khác ngoài Trung Quốc, bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc, mua dầu, đồng thời ngăn giá dầu tăng vọt lên 150 USD/thùng.

Trong khi đó, quân đội Iran ngày 22/3 cảnh báo sẽ đóng hoàn toàn eo biển Hormuz nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện các lời đe dọa tấn công các nhà máy điện của nước này.

Ông Trump đã cho Iran 48 giờ để mở lại eo biển, tuyến đường vốn đã gần như bị đóng kể từ khi cuộc chiến bùng phát ngày 28/2 sau các cuộc ném bom của Mỹ - Israel vào Iran.

“Nếu các lời đe dọa của Mỹ đối với các nhà máy điện của Iran được thực hiện, eo biển Hormuz sẽ bị đóng hoàn toàn và sẽ không được mở lại cho đến khi các nhà máy điện bị phá hủy của chúng tôi được xây dựng lại”, Bộ chỉ huy tác chiến Khatam al-Anbiya của quân đội Iran cho biết trong một tuyên bố được phát trên truyền hình nhà nước.

Quân đội Iran cũng tuyên bố sẽ tấn công các “nhà máy điện, hạ tầng năng lượng và công nghệ thông tin – viễn thông (ICT)” của Israel, cũng như các nhà máy điện tại các quốc gia trong khu vực có đặt căn cứ Mỹ và các công ty có cổ đông Mỹ.

Tuyên bố cho biết các biện pháp này sẽ được thực hiện “để bảo vệ đất nước và lợi ích của quốc gia chúng tôi”.

Trong những ngày gần đây, Iran đã cho phép một số tàu từ các quốc gia mà họ coi là thân thiện được đi qua eo biển, đồng thời cảnh báo sẽ chặn các tàu từ những nước mà họ cho là đã tham gia “hành động gây hấn” chống lại mình.