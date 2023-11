Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói Ukraine "đang thua"

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (Ảnh: TASS).

"Mặc dù được NATO cung cấp các loại vũ khí mới, Ukraine vẫn đang thua cuộc. Các lực lượng Nga tiếp tục tiến hành phòng thủ tích cực, gây thiệt hại nặng nề cho Ukraine", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu tại một cuộc họp của chính phủ ngày 1/11.

Ông Shoigu cho hay, lực lượng phòng không của Nga đã hơn 1.400 lần đánh chặn thành công vũ khí của Ukraine trong tháng 10. Các mục tiêu của Ukraine bị bắn hạ gồm có 37 máy bay, 6 tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS - loại tên lửa tầm xa Mỹ mới cung cấp cho Ukraine.

Trước đó, ông Shoigu nói rằng Nga đã sở hữu vũ khí phòng không có thể bắn rơi 24 máy bay Ukraine gồm Su-27 và MiG-29 trong vòng 5 ngày.

"Tình hình hiện nay cho thấy năng lực của đối phương (Ukraine) đang suy giảm... Họ đang hoảng sợ. Chúng ta biết chiến thuật của họ, biết kế hoạch tấn công và rút lui của họ. Chúng ta hiện có hệ thống vũ khí có thể bắn hạ 24 máy bay trong 5 ngày", Bộ trưởng Shoigu nói.

Ông dự đoán, với tốc độ này, Nga có thể chỉ mất 20 ngày để phá hủy toàn bộ phi đội F-16 của Ukraine sắp được phương Tây viện trợ.

Kiev liên tục kêu gọi phương Tây viện trợ các hệ thống phòng không hiện đại và máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất, đặc biệt trong bối cảnh Ukraine không còn nhiều thời gian để phản công.

Ukraine bắt đầu phản công từ tháng 6 với hy vọng đạt được kết quả đột phá như cuộc phản công hồi cuối năm ngoái. Tuy nhiên, Kiev thừa nhận tốc độ đợt phản công này chậm hơn so với mong đợi do phương Tây chậm trễ viện trợ vũ khí và một phần do hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga.

Nga liên tục nói rằng chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại và hứng tổn thất nặng nề. Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đầu tuần này cho hay: "Ukraine đã mất hơn 90.000 quân, khoảng 600 xe tăng và gần 1.900 xe bọc thép. Ukraine cũng chưa đạt được thành công có ý nghĩa trên chiến trường

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 31/10 khẳng định, quân đội nước này đã thành công trong việc làm suy giảm sức mạnh quân sự của Nga ở Biển Đen. Ông tin, nếu nhận được sự hỗ trợ lớn hơn từ đồng minh, Kiev có thể giành chiến thắng.

"Chúng ta đang sống trong một thế giới quá quen với thành công đến quá nhanh. Khi xung đột nổ ra, nhiều người trên thế giới không tin Ukraine sẽ sống sót. Vinh quang cho tất cả những người không rút lui, không kiệt sức, vẫn tin tưởng vào Ukraine và những người đã chiến đấu cho Ukraine", ông Zelensky khích lệ tinh thần binh sĩ.

Những tháng gần đây, Ukraine liên tục tập kích vào các mục tiêu của Nga ở Biển Đen và bán đảo Crimea, trong đó có vụ tấn công nhà máy đóng và sửa chữa tàu ở Sevastopol và trụ sở Hạm đội Biển Đen. Đây là một phần nỗ lực của Kiev nhằm cắt đứt mối liên hệ giữa lực lượng Nga ở miền Nam Ukraine với trung tâm hậu cần ở Crimea.