Nga triển khai 710.000 quân ở Ukraine

Binh sĩ Nga ở Donetsk, miền Đông Ukraine (Ảnh: Getty).

Trả lời phỏng vấn Sky News ngày 5/12, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi nói, hơn 710.000 binh sĩ Nga đang được triển khai dọc chiến tuyến kéo dài khoảng 1.255km.

“Tại giai đoạn này, quân đội Nga đang cố gắng tiến công gần như trên toàn bộ chiến tuyến”, Tổng tư lệnh Ukraine nhấn mạnh.

Giao tranh dữ dội nhất đang diễn ra quanh các thành phố Lyman và Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk, thành phố Kupiansk thuộc tỉnh Kharkov, và gần thị trấn Huliaipole thuộc tỉnh Zaporizhia.

“Chiến lược của chúng tôi là làm tiêu hao tối đa lực lượng Nga, ngăn chặn họ tiến công, giữ vững lãnh thổ, đồng thời tấn công đối phương ở khu vực hậu cần gần, và vào chính nước Nga, với mục tiêu làm suy yếu năng lực phòng thủ và công nghiệp quốc phòng của họ”, ông Syrskyi cho biết.

Người đứng đầu Trung tâm Tình báo của Lực lượng Phòng vệ Estonia Ants Kiviselg dự đoán Ukraine sẽ phải tiến hành các trận chiến phòng thủ ác liệt trong những tháng tới nếu các cuộc đàm phán hòa bình không có tiến triển.

Quan chức Estonia lưu ý, gần đây lực lượng Nga đã đạt được một số bước tiến nhỏ về phía các vị trí của Ukraine.

Khu vực chính của cuộc tấn công của Nga trên mặt trận Pokrovsk - Myrnohrad hiện hầu như đã bị bao vây.

“Các tuyến tiếp tế của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang chịu áp lực nặng nề, và trong điều kiện như vậy thì không thể giữ được các khu định cư này lâu”, ông Kiviselg nói.

Ông cho biết thêm, tuần trước, lực lượng Nga cũng tăng cường tấn công trên các mặt trận Vovchansk và Kupiansk ở tỉnh Kharkov, gần Siversk ở tỉnh Donetsk, và gần Huliaipole ở tỉnh Zaporizhia. Sự leo thang này có liên quan đến thời tiết xấu đi vốn làm hạn chế hoạt động của máy bay không người lái Ukraine.

“Cuối cùng thì lực lượng Ukraine đang chịu sức ép lớn, và Nga đã đạt được những lợi ích chiến thuật cục bộ. Hơn nữa, Nga vẫn duy trì ưu thế về nhân lực, pháo binh, đạn dược và trang bị”, ông nói.

Ông Kiviselg cho biết thêm, tình hình ở Ukraine vẫn khó khăn và tiến trình đàm phán trước mùa đông mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

“Nếu các cuộc đàm phán không đạt được một bước đột phá mà Ukraine có thể chấp nhận, thì tình hình trên tuyến đầu sẽ vẫn cực kỳ căng thẳng, và quân đội Ukraine sẽ phải tham gia các trận chiến phòng thủ ác liệt trong những tháng tới”, ông nhận định.

Bộ Quốc phòng Estonia trước đó dự đoán các thành phố Pokrovsk và Myrnohrad của Ukraine ở tỉnh Donetsk có thể thất thủ trong tháng 12 dưới áp lực từ lực lượng Nga.

Tình báo Estonia cũng cảnh báo, trong mùa đông sắp tới, Nga sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu của Ukraine, nhằm gây thiệt hại tối đa.

Trên mặt trận ngoại giao, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực thúc đẩy một kế hoạch hòa bình ở Ukraine với các cuộc tham vấn, thảo luận với cả Moscow và Kiev.

Phái đoàn Ukraine dự kiến tiếp tục gặp gỡ giới chức Mỹ vào ngày 5/12 theo giờ địa phương sau cuộc gặp một ngày trước đó. Điện Kremlin cho biết, Nga đang chờ phía Mỹ chia sẻ kết quả từ cuộc thảo luận với Kiev.