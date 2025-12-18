Châu Âu tiến gần tới chốt thời điểm từ bỏ khí đốt Nga

Các chính trị gia EU thể hiện quyết tâm dừng nhập khẩu năng lượng từ Nga (Ảnh: Reuters).

Nghị viện châu Âu ngày 17/12 đã phê chuẩn kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) nhằm loại bỏ dần việc nhập khẩu khí đốt từ Nga vào cuối năm 2027. Tổng cộng có 500 nhà làm luật của Nghị viện châu Âu bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch, 120 người bỏ phiếu phản đối và 32 người bỏ phiếu trắng.

Đây là rào cản pháp lý áp chót cho kế hoạch này. Nó hiện cần được Hội đồng Liên minh châu Âu phê chuẩn chính thức trước khi đi vào hiệu lực. Việc phê chuẩn dự kiến diễn ra vào đầu năm tới.

Các quan chức kỳ vọng các quốc gia sẽ thông qua thỏa thuận mà không có thay đổi. Luật này được thiết kế để được thông qua bằng đa số của các quốc gia, chứ không cần toàn bộ các nước đồng ý. Động thái này cho phép kế hoạch có thể vượt qua sự phản đối của Hungary và Slovakia, những nước vẫn đang duy trì quan hệ năng lượng chặt chẽ với Nga.

Theo kế hoạch, EU sẽ cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga kể từ đầu năm 2026, khi luật liên quan có hiệu lực. Việc nhập khẩu khí đốt qua đường ống sẽ được loại bỏ dần và chấm dứt vào ngày 30/9/2027.

Luật mới cũng đưa ra các biện pháp chế tài mà các quốc gia thành viên sẽ áp dụng đối với các đơn vị vận hành vi phạm quy định.

Trong quá trình đàm phán với nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu của Đan Mạch, các nghị sĩ Nghị viện châu Âu đã yêu cầu cấm toàn bộ việc nhập khẩu dầu mỏ của Nga. Ủy ban châu Âu đã cam kết sẽ trình bày luật liên quan vào đầu năm 2026, để lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga có thể có hiệu lực sớm nhất có thể, nhưng không muộn hơn cuối năm 2027.

Các nghị sĩ cũng thúc đẩy việc áp dụng các điều kiện chặt chẽ hơn đối với bất kỳ quyết định tạm thời đình chỉ lệnh cấm nhập khẩu nào trong các tình huống khẩn cấp liên quan đến an ninh năng lượng của EU.

Để bịt các kẽ hở và giảm nguy cơ bị lách luật, các đơn vị vận hành sẽ phải cung cấp bằng chứng nghiêm ngặt và chi tiết hơn về quốc gia xuất xứ của khí đốt cho cơ quan hải quan trước khi nhập khẩu hoặc lưu trữ.

Ngày 10/12, các đại sứ EU đã phê chuẩn kế hoạch từng bước chấm dứt việc nhập khẩu khí đốt từ Nga vào cuối năm 2027. Nhiều quốc gia EU cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ không quay trở lại sử dụng nguồn năng lượng từ Nga ngay cả sau khi chiến sự kết thúc.

Tính đến tháng 10, Nga chiếm 12% lượng khí đốt nhập khẩu của EU, giảm mạnh so với mức 45% trước cuộc chiến ở Ukraine năm 2022. Hungary, Pháp và Bỉ nằm trong số các quốc gia vẫn đang nhận nguồn cung từ Nga.

Ủy ban châu Âu cho biết họ cũng sẽ đề xuất luật pháp vào đầu năm 2026 nhằm loại bỏ dần việc nhập khẩu dầu mỏ của Nga.

EU đã áp đặt các lệnh trừng phạt quy mô lớn đối với Nga, nhắm vào ngành công nghiệp, năng lượng và tài chính của nước này vì Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Vào tháng 10, Bộ Ngoại giao Nga nói với báo Izvestia rằng các công ty châu Âu buộc phải trả giá năng lượng cao gấp 2 đến 3 lần so với các công ty Mỹ do chính quyền các nước này từ chối sử dụng nguồn năng lượng của Nga.