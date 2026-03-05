Phòng không của Mỹ có nguy cơ bị UAV của Iran chọc thủng

Bên trong hầm chứa UAV của Iran (Ảnh: Fox News).

Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các nghị sĩ Mỹ trong một cuộc họp kín mới đây rằng các máy bay không người lái tấn công (UAV) Shahed của Iran đang tạo ra một thách thức lớn và hệ thống phòng không của Mỹ triển khai để bảo vệ đồng minh và các căn cứ của mình ở Trung Đông sẽ không thể đánh chặn toàn bộ.

Trong buổi báo cáo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine thừa nhận các UAV này đang gây ra vấn đề lớn hơn dự kiến.

UAV Shahed được biết đến với khả năng bay thấp và chậm, giúp chúng dễ né tránh hệ thống phòng không hơn so với tên lửa đạn đạo. Một nguồn tin khác cho biết các quan chức Mỹ đã cố gắng giảm bớt lo ngại về mối đe dọa này và nhấn mạnh rằng các đối tác vùng Vịnh đã tích trữ nhiều tên lửa đánh chặn.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Kelly của bang Arizona, thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện, cảnh báo “Mỹ không có nguồn cung vô hạn”. Ông cho rằng Iran có khả năng sản xuất số lượng lớn UAV Shahed và nhiều loại tên lửa đạn đạo, đồng thời sở hữu kho dự trữ rất lớn.

“Đến một thời điểm nào đó, đây sẽ trở thành một bài toán số học: chúng ta sẽ bổ sung đạn dược phòng không như thế nào và nguồn cung sẽ đến từ đâu”, ông nói.

Iran hé lộ đường hầm chứa máy bay không người lái (Video: Fars)

Trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh Vùng Vịnh đối phó với làn sóng tấn công UAV từ Iran, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đầu tuần này đã chủ động đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đối phó các UAV này dựa trên kinh nghiệm tích lũy trong hơn 4 năm xung đột với Nga.

“Chuyên môn của Ukraine trong việc phòng thủ trước thiết bị bay không người lái Shahed là hàng đầu thế giới”, ông Zelensky nói.

Ông cũng nhấn mạnh: “Mọi hình thức hợp tác nhằm bảo vệ các đối tác của chúng tôi chỉ có thể diễn ra với điều kiện không ảnh hưởng đến tiềm lực quốc phòng tại Ukraine”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông đã chỉ thị cho Ngoại trưởng Andrii Sybiha, phối hợp với các cơ quan tình báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, bộ chỉ huy quân đội và Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov, chuẩn bị các phương án hỗ trợ cho những quốc gia liên quan.

“Quân đội chúng tôi có những năng lực cần thiết. Các chuyên gia Ukraine sẽ làm việc trực tiếp tại hiện trường, và các nhóm đã bắt đầu phối hợp cho những nỗ lực này. Chúng tôi sẵn sàng giúp bảo vệ sinh mạng, bảo vệ dân thường và hỗ trợ các nỗ lực thực sự nhằm ổn định tình hình, đặc biệt là khôi phục hoạt động hàng hải an toàn trong khu vực”, ông Zelensky nêu rõ.