Nắng đẹp, thiếu nữ xúng xính áo dài vãn cảnh chùa ngày đầu năm

Những ngày đầu năm tại Nghệ An thời tiết nắng đẹp, trời ấm áp. Nhiều người dân tới các chùa để du Xuân, vãn cảnh, cầu mong bình an cho gia đình trong năm mới.

Tại huyện Yên Thành, hàng nghìn người dân đến chùa Gám trong những ngày đầu tiên của năm mới.

Chùa Gám tọa lạc tại làng Kẻ Gám (xã Xuân Thành, Yên Thành, tỉnh Nghệ An) và nằm trong quần thể khu du lịch tâm linh sinh thái núi Gám, một trong những công trình tín ngưỡng tôn giáo, mang tính nghệ thuật độc đáo về nét đẹp văn hóa cổ của miền quê thuần nông.

Trước đại điện và bức tượng phật Thích ca mâu ni, các phật tử và du khách thập phương dâng nén hương thơm cầu quốc thái dân an, gia đạo bình yên, sức khỏe và may mắn trong năm mới Giáp Thìn.

Nhiều người dân viết những điều mong ước trong năm mới lên dây ước nguyện với niềm tin sẽ thành sự thật.

Các thành viên trong gia đình lựa chọn chiếc áo dài truyền thống để mặc du xuân tại ngôi chùa linh thiêng.

Chị Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, quê Yên Thành, Nghệ An), chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, cứ Tết là gia đình tôi cùng nhau đi lễ chùa, cầu mong một năm bình yên, mạnh khỏe, mọi việc hanh thông, thuận lợi, làm ăn gặp may mắn, con cái học hành đỗ đạt. Hi vọng rằng thời tiết nắng đẹp sẽ duy trì trong những ngày tới để người dân đi du Xuân, đón Tết".

Thiếu nữ xúng xính trong tà áo dài truyền thống hay áo dài cách tân khoe vẻ đẹp nền nã, dịu dàng trong ngày đầu tiên của năm mới.

Chùa bố trí nhiều tiểu cảnh trang trí rực rỡ để phục vụ phật tử và du khách check-in, lưu lại cảnh đẹp trong ngày đầu tiên của năm mới.

Chùa Gám là một trong địa điểm thu hút du khách, đặc biệt là các phật tử tại Nghệ An vào dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn.