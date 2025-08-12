Xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình lúc 20h hôm nay

Thông tin được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra chiều 12/8.

Theo bộ này, trưa nay mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 104,05m, mực nước hạ lưu 11,64m. Lưu lượng nước về hồ 5.270m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 2.210m3/s.

Ngoài việc xả một cửa đáy hồ, Công ty Thủy điện Hòa Bình phải theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa để kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thủy điện Hòa Bình (H.A).

Chiều nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, tổ chức có hoạt động trên ven sông… thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Các địa phương báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ gửi về Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).