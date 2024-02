Hàng nghìn người dự lễ nghinh Ông đầu năm mới cầu mùa tôm cá bội thu

Ngày 18/2 (nhằm mùng 9 tháng Giêng), hàng nghìn người dân từ khắp nơi đổ về ven biển Cái Cùng thuộc xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) để tham dự lễ nghinh Ông. Nơi đây có Lăng Ông Duyên Hải đang lưu giữ bộ xương cá Ông dài 16m, được ngư dân địa phương thờ cúng từ nhiều năm qua.

Hầu hết người dân đến cúng viếng cá Ông là làm nghề đi biển hoặc sản xuất kinh doanh thủy hải sản.

"Vừa qua Tết đến ngày lễ nghinh Ông ở đây là vợ chồng tôi cũng đến thắp hương. Nhà tôi đi biển quanh năm, có cái ăn, cái mặc cũng nhờ nghề biển. Năm nào gia đình được bình an, có tôm cá là mừng lắm. Mình nhờ được vậy cũng cầu mong ở Ông, nghề biển mà", một phụ nữ ở TP Bạc Liêu chia sẻ với phóng viên Dân trí khi đến Lăng Ông Duyên Hải.

Phần quan trọng nhất của lễ nghinh Ông là ra cửa biển thực hiện nghi thức rước (nghinh) Ông vào lăng để cúng tế. Đoàn rước gồm những bô lão có uy tín mặc áo mũ chỉnh tề và những người đóng vai vua, công chúa, cung nữ, quân lính,...

Bên cạnh đó là các vật lễ như thịt heo (lợn), xôi, gà,... được mang lên tàu để tế lễ. Những vật lễ giản dị nhưng là tấm lòng, sự biết ơn của ngư dân địa phương đối với Ông.

Đoàn tàu nghinh Ông có khoảng 3-4 chiếc là những tàu cá của ngư dân, được trang trí cờ hoa, trống, chiêng,... chạy từ lăng Ông ra cửa biển trong không khí rất sôi nổi.

Rất đông người dân trên bờ theo dõi đoàn rước bởi đây được xem như một lễ hội truyền thống có nét đẹp văn hóa ở địa phương.

Khi ra đến cửa biển, các bô lão thực hiện nghi thức thắp nhang, khẩn cầu để rước Ông. Đoàn rước lấy một ít nước biển tượng trưng cho vùng biển nơi sinh sống của Ông và rải gạo, muối xuống biển,... như một phần cúng tế để mong nghề biển được thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy thuyền.

Sau khi nghinh Ông về lăng, đoàn rước đi vòng quanh cốt Ông (một bộ xương cá voi được thờ cúng trong lăng) để bày tỏ lòng thành kính đến loài cá mà ngư dân xem như là "vị thần" bảo vệ họ bình an giữa sóng to gió lớn khi ra biển đánh bắt hải sản.

Đại diện các bô lão và ngư dân quỳ trước cốt Ông cúng tế. Việc tế lễ có dâng hương, hoa, trà, rượu và đọc sớ khấn vái tạ ơn Ông đã cho ngư dân địa phương một năm qua may mắn, bội thu và cầu năm mới bình an, được mùa tôm cá, cuộc sống ấm no.