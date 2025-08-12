Va chạm gây cháy hàng loạt tại sân bay ở Mỹ

Khói đen bốc lên sau vụ va chạm máy bay tại sân bay Kalispell, Montana (Ảnh: Reuters).

Một vụ tai nạn hàng không hy hữu xảy ra chiều 11/8 tại sân bay thành phố Kalispell, bang Montana (Mỹ), khi một máy bay động cơ đơn chở 4 người bị mất kiểm soát trong lúc hạ cánh và đâm vào loạt máy bay khác đang đỗ. Vụ va chạm gây ra đám cháy lớn nhưng may mắn không có ai bị thương nặng.

Theo cảnh sát trưởng Kalispell Jordan Venezio, chiếc máy bay là loại Socata TBM 700, sản xuất năm 2011, đã gặp sự cố khi chuẩn bị tiếp đất vào khoảng 14h. Sau khi va chạm với đường băng, máy bay tiếp tục lao về phía khu vực sân đỗ, đâm vào nhiều máy bay khác và làm ngọn lửa bùng phát dữ dội. Đám cháy nhanh chóng lan sang một khu vực cỏ gần đó trước khi được lực lượng cứu hỏa khống chế.

Người đứng đầu lực lượng cứu hỏa Kalispell Jay Hagen cho biết toàn bộ hành khách đã rời khỏi máy bay ngay sau khi nó dừng lại. Hai người bị thương nhẹ được sơ cứu tại chỗ.

Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), chuyến bay khởi hành từ Pullman, bang Washington, và thuộc sở hữu của công ty Meter Sky LLC. Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết chủ sở hữu chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Chuyên gia an toàn hàng không Jeff Guzzetti nhận định, các vụ va chạm giữa máy bay đang hạ cánh và máy bay đỗ không phải hiếm trong hàng không dân dụng, thường xảy ra vài lần mỗi năm.