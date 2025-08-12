Tìm thấy thi thể cựu hoa hậu Philippines sau 5 ngày bị bắt cóc

Người mẫu, cựu hoa hậu Philippines Acquene Arradaza (Ảnh: Sun).

Acquene Arradaza, 35 tuổi, bị 3 người đàn ông có vũ trang bắt đi khi đang mua sắm tại một cửa hàng tạp hóa ở thành phố Ormoc, Philippines, hôm 31/7.

Cảnh sát tin rằng cựu Hoa hậu cuộc thi Miss Matag-ob đã bị sát hại, trói chặt tay chân, buộc đá vào người trước khi những kẻ bắt cóc ném thi thể cô xuống biển.

Theo truyền thông địa phương, Arradaza được tìm thấy hôm 4/8 trong tình trạng lõa thể, bị bịt miệng, bịt mắt, trói tay chân, quấn dây khóa xe đạp quanh cổ và buộc vào 2 bao tải nhằm nhấn chìm xuống đáy biển. Mặt nạn nhân bị phủ vải đen và quấn băng dính, thi thể đang phân hủy.

Thi thể của cô được tìm thấy 5 ngày sau khi cô mất tích. Cảnh sát cho biết vụ bắt cóc xảy ra ngày 31/7 tại một cửa hàng ở Valencia, Ormoc City, khi Arradaza đang mua đồ.

Camera an ninh ghi lại cảnh một xe hơi màu đen biển số 1799 dừng bên lề đường, 3 người đàn ông lao ra, khống chế và đưa cô lên xe, rồi chạy về hướng Kananga, Leyte. Chiếc xe sau đó được nhìn thấy di chuyển về Tacloban City.

Gia đình chỉ báo tin mất tích vào sáng 4/8, cùng ngày thi thể được phát hiện, khiến cơ hội cứu nạn bị bỏ lỡ.

“Chúng tôi đã có thể chặn xe của nghi phạm nếu nhận được trình báo sớm hơn”, Trung úy Nova Tan, phát ngôn viên cảnh sát Ormoc City, nói.

Trước khi bị bắt cóc, Arradaza được cho là đã liên lạc với một người đàn ông tên Pay-ap Drilon.

Cảnh sát đang truy tìm các nghi phạm và điều tra động cơ của vụ việc mà họ cho là “có chủ đích và được chuẩn bị kỹ lưỡng”. Mẹ của nạn nhân, bà Vilma Arradaza, hiện kêu gọi công lý và nhờ giới chính trị gia Philippines vào cuộc hỗ trợ.