Dự kiến chỉnh sửa hàng loạt nội dung trong chương trình phổ thông

Việc thay đổi địa giới hành chính, thực hiện chính quyền 2 cấp và Hiến pháp sửa đổi ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình của 4 môn học: lịch sử và địa lí từ lớp 4 đến lớp 9; địa lí lớp 12; lịch sử lớp 10 và giáo dục công dân (giáo dục kinh tế và pháp luật, lớp 10 ), do đó cần phải chỉnh sửa chương trình của các môn học này.

Nhằm lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, các nhà khoa học, chiều 12/8, Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ tổ chức đăng tải, lấy ý kiến rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của Bộ về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông.

Sau sáp nhập không còn tên tỉnh Bắc Giang, diện tích tỉnh Phú Thọ thay đổi (Ảnh: Mỹ Hà).

Cụ thể, theo Bộ GD&ĐT, việc sửa đổi, bổ sung chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện theo 4 định hướng, trong đó thứ nhất hạn chế tối đa sửa sách giáo khoa (SGK) khi chỉnh sửa chương trình.

Thứ hai, chỉnh sửa những nội dung chưa chính xác về khoa học.

Thứ 3, chỉnh sửa những nội dung bị ảnh hưởng do thay đổi địa giới hành chính, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và thay đổi Hiến pháp.

Thứ 4, đối với chương trình của khối lớp nào phải sửa, dẫn đến phải sửa SGK của, sẽ sửa tất cả những hạn chế của chương trình ở khối lớp đó.

Về nội dung sẽ chỉnh sửa, đối với chương trình môn giáo dục công dân: sửa đổi, bổ sung chương trình lớp 10 ở các chủ đề “Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Đối với môn lịch sử: sửa đổi, bổ sung chuyên đề học tập lựa chọn ở lớp 10 - chuyên đề Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử.

Đối với phân môn địa lí trong môn lịch sử và địa lí: sửa đổi, bổ sung chương trình ở lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9 và môn địa lí ở lớp 12, việc chỉnh sửa chủ yếu về các vùng kinh tế - xã hội như: ranh giới vùng; tên và số lượng các tỉnh, thành phố, quy mô diện tích, dân số của vùng; nguồn lực phát triển kinh tế và tình hình phát triển và phân bố các ngành kinh tế trên các vùng kinh tế - xã hội; các bản đồ hành chính; bản đồ dân cư, bản đồ các ngành và vùng kinh tế ở Việt Nam.

Sau sáp nhập không còn tên tỉnh Quảng Bình (Ảnh: Mỹ Hà).

Đối với phân môn lịch sử trong môn lịch sử và địa lí: sửa đổi, bổ sung chương trình ở lớp 7: vấn đề phân kì lịch sử phong kiến Trung Quốc; ở lớp 9: việc phân chia giai đoạn trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, việc ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông nhằm bảo đảm tính khoa học và tính thực tiễn của chương trình và sẽ sử dụng SGK chỉnh sửa từ năm học sau.

Bộ GD&ĐT sẽ có tập huấn, hướng dẫn giáo viên về chương trình chỉnh sửa; chỉ đạo việc rà soát, chỉnh sửa SGK một số lớp thuộc các môn học trên để phù hợp.

Riêng năm học 2025-2026 này, các cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn quốc sử dụng nguyên SGK đã được lựa chọn để dạy học.

Trước đó, Bộ GD&ĐT thông tin về việc rà soát, điều chỉnh một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm bảo đảm tính phù hợp với thực tiễn và bối cảnh phát triển mới.

Theo đó, năm học 2024-2025 là năm học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được tổ chức thực hiện xong một chu kỳ từ lớp 1 đến lớp 12 theo lộ trình. Thực hiện các hướng dẫn của Quốc hội, Chính phủ, Bộ GD&ĐT đã tổ chức các bước rà soát, đánh giá việc thực hiện.