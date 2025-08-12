Phó Chủ tịch Đắk Lắk: "Sở ngành né báo chí, phóng viên hãy gọi cho tôi"

Ngày 12/8, tại buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, nhiều nội dung, vụ việc báo chí phản ánh được lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh này thông tin phản hồi.

Tại cuộc họp, một số phóng viên thuộc các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh Đắk Lắk trao đổi về việc trong quá trình tác nghiệp tại một số sở, ngành, địa phương trên địa bàn có tình trạng bị né tránh, không tiếp nhận, không phản hồi báo chí theo quy định.

Ông Vũ Đình Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính trả lời tại buổi họp báo (Ảnh: Thúy Diễm).

Điển hình, khi phóng viên Báo Pháp luật TPHCM liên hệ làm việc tại Sở Tài Chính Đắk Lắk đã bị một cán bộ "chặn cửa", không mời vào trụ sở và né tránh việc tiếp nhận khi phóng viên đến làm việc.

Với phản ánh này, ông Vũ Đình Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk, cho biết sẽ kiểm tra lại vụ việc, tổ chức họp để lãnh đạo đơn vị quán triệt các công tác liên quan đến việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Trước những ý kiến từ các phóng viên, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, chủ trì cuộc họp, thẳng thắn nói: "Nếu phóng viên liên hệ các sở, ngành đăng ký làm việc nhưng bị gây khó dễ hoặc né tránh, phóng viên hãy gọi cho tôi".

Cũng theo ông Thái, các cơ quan, đơn vị cần trao đổi thẳng thắn, không nên né tránh, không ngại va chạm, cần chủ động cung cấp thông tin khi báo chí đặt vấn đề. Bởi thông qua cơ quan báo chí có thể giúp giải quyết được nhiều sự việc tồn tại ở các đơn vị.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng lưu ý việc một số lãnh đạo sở, ngành được mời đến họp báo nhưng các vụ việc mà phóng viên hỏi chưa nắm kỹ, trả lời "sẽ về báo cáo lãnh đạo lại", dẫn đến cuộc họp không hiệu quả.

Do đó, ông Thái yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tăng cường nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thực tiễn để trả lời báo chí một cách chắc chắn.

"Đối với vụ việc hứa sẽ trả lời báo chí sau, yêu cầu các đơn vị nhận trách nhiệm phải cung cấp đầy đủ. Làm sao để câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí được trả lời hết, đưa thông tin kịp thời, chính thống", ông Thái chỉ đạo.

Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với sự phát triển của tỉnh trong tất cả lĩnh vực.